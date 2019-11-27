Общество
Lenta.ruОпубликованы фото новых российских плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов. Соответствующие фотографии опубликовало принадлежащее Григорию Березкину РБК. Так, первая концепция в целом незначительно отличается от действующих вагонов такого типа.
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Транспорт
Путин открыл скоростную трассу М-11
Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
Космос
На МКС починили сломанный туалет
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова
Потерпевшими по делу признаны трое полицейских, участвовавших в задержаниях на акции 27 июля, хотя бутылка, брошенная Самариддином Раджабовым, ни в кого не попала.
Общество
Олег Дерипаска лишился гражданства Кипра
Отмечается, что помимо российского миллиардера паспорта Кипра лишились двое его детей, экс-президент «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко, его супруга и дочь, а также бывший вице-президент этого банка Александр Бондаренко, его супруга и двое детей.
Культура
Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу
Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко в эфире украинской версии шоу «Х-Фактор» заявил о своей некомпетентности в качестве наставника, расплакался и покинул студию проекта.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Политика
Президент Литвы дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным
Президент Литвы Гитанас Науседа дал совет своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому относительно предстоящих переговоров лидеров стран «нормандской четверки».
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Происшествия
Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолёта
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Футбол
КДК оштрафовал «Спартак» за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» за оскорбительные выкрики фанатов в адрес Артёма Дзюбы во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
Происшествия
На трассе в Челябинской области столкнулись три грузовика и «Газель»
Три грузовика и "Газель" столкнулись на трассе в среду в Челябинской области, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России
Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
Спорт
Ласицкене исключили из состава участниц турнира в Глазго
Происшествия
Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью
По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.
Армия и оружие
Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
Культура
Шнурову хотят показать «сварщика будущего» на заводе «Атоммаш»
Российского музыканта Сергея Шнурова пригласили на предприятие по производству оборудования для АЭС – завод «Атоммаш», чтобы он смог увидеть «сварщика будущего».
Происшествия
Стали известны показания вора в законе Шакро Молодого на допросе в ФСБ
Вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) дал показания на судебном процессе по уголовному делу против бывшего главы московского управления Следственного комитета России (СКР) генерал-майора юстиции в отставке Александра Дрыманова, обвиняемого в получении взятки за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Общество
Азовское море вернулось в свои берега
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива.
Общество
Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «Черную пятницу»
Роскомнадзор зафиксировал активность интернет-мошенников, собирающих персональные данные в рамках распродаж в "Черную пятницу".
Общество
Путин рассказал о первых тренировках у Рахлина
Первый зал для занятий самбо, где начал тренировать детскую группу Анатолий Рахлин, был очень маленьким и обшит спортивными матами для безопасности учеников, рассказал президент РФ Владимир Путин в фильме "Тренер", который был показан на Первом канале в среду.
Энергетика
В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике
Как поясняет агентство, рост поставок дешевого СПГ уже сократил долю «Газпрома» на рынке Европы, а с запуском Balticconnector ценовая конкуренция станет еще сильнее, и России может понадобиться изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с сжиженным природным газом.