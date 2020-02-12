Общество
Lenta.ruОпубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии
В сети появились фотографии застолья с участием осужденного за убийство Бориса Немцова Заура Дадаева в колонии. Снимки в среду, 12 февраля, публикует Telegram-канал «Подъем». По данным канала, фотографии были сделаны еще в июле 2018 года, на них обратил внимание проект Scanner Project.
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с чего всё началось
Во «ВКонтакте» опубликовали фотографии с застолья в иркутской колонии для силовиков с осужденным на 20 лет за участие в убийстве политика Бориса Немцова Зауром Дадаевым, сообщает проект Scanner Project.Медиазона06:11
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Суд постановил перевести убийцу Немцова из иркутской колонии в тюрьму на три года
Интерфакс - Россия03:08
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