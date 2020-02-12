с чего всё началось

В сети появились фотографии застолья с участием осужденного за убийство Бориса Немцова Заура Дадаева в колонии. Снимки в среду, 12 февраля, публикует Telegram-канал «Подъем». По данным канала, фотографии были сделаны еще в июле 2018 года, на них обратил внимание проект Scanner Project.

Армия и оружие Министры обороны НАТО обсудят вызовы, брошенные новыми ракетами России В преддверии двухдневной встречи генеральный секретарь Йенс Столтенберг обозначил темы для обсуждения, включая то, что еще НАТО может сделать для укрепления стабильности на Ближнем Востоке, поддержку Альянсом Афганистана и вызовы, создаваемые ракетными системами России.

Происшествия Под Калугой женщина сбила ребенка и скрылась По имеющимся данным, водитель автомобиля совершил наезд на девочку 2009 года рождения, которая вместе с матерью двигалась по противоположной обочине дороги, после чего машина уехала с места происшествия.

Шоу-бизнес Маколей Калкин прокомментировал обвинения Майкла Джексона в педофилии Маколей Калкин, прославившийся благодаря исполнению в детстве главной роли в фильме "Один дома", дал интервью изданию Esquire, в которой высказался о поп-певце Майкле Джексоне, которого обвиняют в педофилии.

Футбол «Челси» договорился о трансфере Зиеша Согласно источнику, следующим клубом игрока станет лондонский «Челси», который договорился о его трансфере за 40 млн евро.

Происшествия Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.

Кино В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи 13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.

Общество ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.

Общество Всемирный мобильный конгресс отменили из-за коронавируса Организатор Всемирного мобильного конгресса (Mobile World Congress, MWC) GSMA (Объединение производителей и операторов индустрии сотовой связи) принял решение отменить мобильный всемирный конгресс в связи с эпидемией коронавируса.

Экономика Мишустин и Греф обсудили продажу Сбербанка Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, на которой обсудил с ним покупку акций правительством, а также будущее кредитной организации.