Общество

Lenta.ruLenta.ruОпубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

В сети появились фотографии застолья с участием осужденного за убийство Бориса Немцова Заура Дадаева в колонии. Снимки в среду, 12 февраля, публикует Telegram-канал «Подъем». По данным канала, фотографии были сделаны еще в июле 2018 года, на них обратил внимание проект Scanner Project.
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с чего всё началось
Во «ВКонтакте» опубликовали фотографии с застолья в иркутской колонии для силовиков с осужденным на 20 лет за участие в убийстве политика Бориса Немцова Зауром Дадаевым, сообщает
 проект Scanner Project.
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