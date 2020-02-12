с чего всё началось

В сети появились фотографии застолья с участием осужденного за убийство Бориса Немцова Заура Дадаева в колонии. Снимки в среду, 12 февраля, публикует Telegram-канал «Подъем». По данным канала, фотографии были сделаны еще в июле 2018 года, на них обратил внимание проект Scanner Project.

Авто Новый Kia Mohave получит VIP-версию в России Компания KIA сертифицировала в России еще одну версию внедорожника KIA Mohave нового поколения — с шестиместным салоном.

Происшествия Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.

Политика Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.

Политика Во фракции «Слуга народа» заявили о хронической усталости у Зеленского Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия считает, что Владимир Зеленский за время президентства стал жёстче и у него появилась хроническая усталость.

Экономика Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.

Футбол Мостовой раскритиковал стремление Мурило играть за сборную России Бывший футболист сборной России, спортивный эксперт Александр Мостовой отреагировал на слова защитника «Локомотива» Мурило Серкейры, который не против выступать за национальную команду РФ.

Политика Киев передал гуманитарной подгруппе по Донбассу новый список пленных Представители Киева на переговорах в Минске передали гуманитарной подгруппе по урегулированию конфликта в Донбассе уточненный список лиц для обмена.

Политика Комитет Госдумы поддержал пожизненное сенаторство для экс-президентов Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о порядке формирования Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.

Общество Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.