с чего всё началось

Пользователь соцсети "ВКонтакте" по имени Ислам Ирон разместил фото, из которых явствует, что экс-военный Заур Дадаев, приговоренный к 20 годам колонии строгого режима за убийство бывшего зампредседателя правительства РФ Бориса Немцова, в заключении питается за огромным столом с друзьями в отдельном помещении, а также, вероятно, пользуется интернетом и мобильным телефоном.

ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова

Происшествия Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.

Армия и оружие Минобороны опровергло заявления Турции об атаках России в Идлибе Ранее 12 февраля Эрдоган обвинил сирийские правительственные силы и армию РФ в нападениях на мирных жителей в провинции Идлиб — по его словам, большинство ударов военных сил России и Сирии направлено против гражданского населения.

Транспорт 900 новых больших автобусов выйдут на улицы Петербурга в середине июля С 15 июля 2020 года льготы на оплату проезда и скидки по проездным билетам будут действовать во всех без исключения видах транспорта, а привычные петербуржцам маршрутки заменят более комфортные автобусы.

Происшествия Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.

Здоровье Дефицит врачей зафиксировали в Волгограде По данным аналитиков, конкуренция специалистов в сфере медицины в Волгограде составляет от 2 до 3 человек на вакансию.

Авто Nikola Motors показала конкурента Tesla Cybertruck Nikola Motors, которая два года назад прославилась судебным иском к Tesla на два миллиарда долларов за кражу патентов на электрогрузовики, представила концепт под названием Badger («Барсук»).

Экономика В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.

Политика Встреча контактной группы по Донбассу завершилась в Минске В Минске завершилась очередная встреча представителей трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, и вновь практически безрезультатно.

Киберспорт NAVI прошли на мейджор ESL One Los Angeles NAVI всухую победила HellRaisers в матче за выход на ESL One Los Angeles. «Рожденные побеждать» прошли на мейджор с первого места.

Происшествия Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.