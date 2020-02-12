Общество

Газета.RuГазета.RuФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова

Пользователь соцсети "ВКонтакте" по имени Ислам Ирон разместил фото, из которых явствует, что экс-военный Заур Дадаев, приговоренный к 20 годам колонии строгого режима за убийство бывшего зампредседателя правительства РФ Бориса Немцова, в заключении питается за огромным столом с друзьями в отдельном помещении, а также, вероятно, пользуется интернетом и мобильным телефоном.
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с чего всё началось
Во «ВКонтакте» опубликовали фотографии с застолья в иркутской колонии для силовиков с осужденным на 20 лет за участие в убийстве политика Бориса Немцова Зауром Дадаевым, сообщает
 проект Scanner Project.
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