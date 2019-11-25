Общество

RT на русскомRT на русскомОпубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
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Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

РИА Новости09:55

«Дочка» РЖД показала изображения новых плацкартных вагонов

РБК03:36

Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

RT на русском08:51

Найден способ решить проблему «торчащих ног» в российских плацкартах

Lenta.ru09:11

Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Известия06:45

В России нашли решение проблемы «торчащих ног» в плацкарте

Москва 2408:54

Новые плацкартные вагоны с модульным пространством представили в РЖД

Online47.ru24 ноября в 17:37
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:41, Ашберн
Политика

Путин поучаствовал в закладке корабля на «Адмиралтейских верфях»

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Происшествия

Основатель расследовательской группы CIT сообщил о нападении на него

В Москве неизвестные напали на основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслана Левиева и облили его зеленкой.
РБК 09:42
Общество

«Газпром» проиграл Украине апелляцию в Швеции

Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.
Коммерсантъ 06:32
Общество

«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика

Машиностроители "Атоммаша" (входит в госкорпорацию "Росатом") пригласили рок-музыканта Сергея Шнурова, чтобы познакомиться со сварщиками.
Газета.Ru 06:42
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Происшествия

Посольство сообщило о пострадавших россиянах в ДТП в Доминикане

Ведомости вчера в 17:58
Общество

Россиян ждут двухдневные рабочие недели

В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.
Известия 10:27
Политика

На Украине задержали бизнесмена Альперина

Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал «крёстным отцом контрабанды», задержан Национальным антикоррупционным бюро.
RT на русском 11:05
Общество

Азовское море после сильного отлива вернулось в привычные берега

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, произошедшего в прошлые выходные.
Известия вчера в 07:35
Общество

У дочери заместителя Рогозина нашли недвижимость в США

Дочь первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Юрия Урличича Диана стала владелицей земельного участка в городе Беллеэр-Бич (штат Флорида, США) в 2011 году, когда ей было 14 лет.
Lenta.ru 09:11
Здоровье

Минздрав России прогнозирует в январе пик заболеваемости гриппом

В декабре Россию начнёт захлёстывать грипп. В Минздраве прогнозируют пик заболеваемости в январе и начале февраля.
Сусанин 05:07
Политика

Деятели культуры попросили Путина не подписывать закон о физлицах-иноагентах

Правозащитники и деятели культуры просят президента РФ Владимира Путина не подписывать закон о признании физических лиц иностранными агентами.
Интерфакс 09:44
Общество

Снежный покров в Москве ляжет 1 декабря

Российская газета 06:30
Футбол

Агент Хаверца подтвердил факт переговоров с «Барселоной»

Агент 20-летнего немца заявил, что ведет переговоры с «Барселоной» и еще шестью топ-клубами: «Баварией», «Ливерпулем», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Реалом».
Матч ТВ 10:31
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети

Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
ФАН 25 ноября в 19:37
Шоу-бизнес

Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов

Фотограф запечатлел эстрадную певицу «без прикрас», когда ей было 46 лет. Правда, без яркого макияжа фанаты любимую вокалистку не узнали.
ФАН 02:12
Общество

Свинья напала на греческого журналиста в прямом эфире

Взгляд.ру 10:29
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Здоровье

В Оренбурге школы и классы закрыты на карантин по пневмонии

До 28 ноября на карантин по внебольничной пневмонии закрыт лицей № 9, а также отдельные классы в некоторых школах на особом режиме посещаемости в связи с ростом числа ОРВИ.
Time56.ru 00:49
Политика

Путин обнял заплакавшую жительницу Петербурга

На встрече с жителями Санкт-Петербурга Владимир Путин обнял заплакавшую при нем пожилую женщину .
РИА Новости 11:03
Космос

Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США

Индийская организация космических исследований (ISRO) в среду утром успешно вывела на орбиту Земли свой спутник дистанционного зондирования Cartosat-3, а также 13 коммерческих наноспутников из США, сообщает ведомство в своем аккаунте в Twitter.
РИА Новости 00:31
Игры

Разработчики No Man’s Sky подготовили крупное бесплатное обновление

Hello Games подготовила восьмое бесплатное обновление для космического симулятора No Man’s Sky.
CyberSport.ru 11:14
Армия и оружие

Турция показала видео испытаний С-400 против F-16

Суть событий вчера в 12:10
Политика

ОЗХО одобрила включение «Новичка» в список запрещенных химикатов

Страны-члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) консенсусом одобрили предложения по включению в список запрещенных отравляющих веществ «Новичок», который, по мнению Великобритании, был использован при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года.
РБК 11:29
Экономика

Доля нелегальных сигарет в России оказалась выше прежних оценок

Доля контрафактной табачной продукции в России в третьем квартале 2019 года достигает 15,6% от всех проданных пачек, что на 7,2 п.п. выше, чем за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют результаты исследования Nielsen, которое компания проводит по заказу крупнейших производителей сигарет.
РБК 09:19
Футбол

Локомотив — Байер 0:2

Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) на домашнем стадионе уступил «Байеру» (Леверкузен) в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:2.
News.ru вчера в 14:46
Культура

Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»

Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
Газета.Ru 06:29
Финансы

Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

RT на русском вчера в 03:48
Происшествия

Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета

Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе "Казань - Москва", передает телеграм-канал "Небожена".
Газета.Ru 07:44
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