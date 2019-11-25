19 ноября макет нового модульного плацкартного вагона представила компания «Трансмашхолдинг». В концепте были предусмотрены перегородки, личные столики и шкафы, а сам он выполнен в светлых и бежевых тонах. Эксперт Виктор Богданов в беседе с Nation News прокомментировал концепцию, представленную РЖД.

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