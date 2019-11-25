Общество

RT на русскомRT на русскомОпубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

19 ноября макет нового модульного плацкартного вагона представила компания «Трансмашхолдинг». В концепте были предусмотрены перегородки, личные столики и шкафы, а сам он выполнен в светлых и бежевых тонах. Эксперт Виктор Богданов в беседе с Nation News прокомментировал концепцию, представленную РЖД.
Читать в источнике
Комментировать396

Подробнее о событии

ФПК показала новые варианты плацкартных вагонов

Дождь14:12

Новые плацкартные вагоны с модульным пространством представили в РЖД

Online47.ru24 ноября в 17:37

Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

РИА Новости09:55

Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

RT на русском08:51

Найден способ решить проблему «торчащих ног» в российских плацкартах

Lenta.ru09:11

«Дочка» РЖД показала изображения новых плацкартных вагонов

РБК03:36

«Трансмашхолдинг» и ФПК представили три концепции плацкартного вагона будущего

ТАСС13:29
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 17:48, Ашберн
Общество

В РФ зафиксировано рекордное количество вакансий

«Совершенно секретно»: Количество вакансий, открытых в России, побило значения 2016 года.
Совершенно секретно 01:36
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Умерла годовалая Настя Орлова — одна из пациентов трансплантолога Михаила Каабака, которую он должен был прооперировать до конца 2019 года.
Коммерсантъ 15:36
Армия и оружие

Комплексы «Панцирь» и «Тор» научатся стрелять на ходу

Военное дело 04:12
Политика

Минобороны предложило доплачивать контрактникам за службу в Крыму

Денежное довольствие военнослужащих, проходящих в Крыму военную службу по контракту, должно быть увеличено на 10%, поскольку территория полуострова относится к числу безводных местностей.
РБК 10:29
Кино

Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix»

Писатель заявил, что не считает свои книги Библией, и допускает возможность практически любого видения со стороны создателей сериала и других произведений, включая игры.
ГЛАС.RU 00:00
Армия и оружие

Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16

Газета.Ru вчера в 08:15
Политика

Вашингтон продолжит давление на Россию

Украинский президент Владимир Зеленский выступая перед журналистами в октябре этого года рассказал о возможности выхода Украины из Минских соглашений, в случае непринятия закона об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штайнмайера».
Новостной фронт 17:45
Происшествия

МВД проведёт проверку по факту суицида в Сочи девушки-следователя

RT на русском 25 ноября в 17:16
Общество

ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Коммерсантъ 11:19
Экономика

Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»

Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
РБК 14:41
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 4

Число погибших при мощном землетрясении в Албании увеличилось до четырех человек, сообщает агентство "Ассошиэйтед Пресс", ссылаясь на местные власти.
РЕН ТВ вчера в 01:48
Здоровье

Скворцова не помогла. Каабак и Бабенко засобирались за границу

Напомним, во вторник глава Минздрава Вероника Скворцова после встречи с Михаилом Каабаком поручила директору НМИЦ включить Каабака и Бабенко в группу трансплантологов центра.
Национальная служба новостей 06:29
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу реки Индигирки в Якутии обнаружены останки щенка самой древней собаки в мире.
Профиль 14:00
Экономика

Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль

По словам Орешкина, акционер аргументировал это тем, что в случае роста прибыли на предприятие сначала «придут контролеры», потом региональные власти с требованием профинансировать тот или иной проект, а в худшем случае — правоохранительные органы.
РБК 03:48
Происшествия

Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе

Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.
Известия 17:46
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет в Steam уже 5 декабря

Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.
Игромания.ру 10:37
Гаджеты

Представлены процессоры AMD Ryzen Threadripper 3960X и 3970X

Что касается быстродействия, то 32-ядерный 3970X на 50–100% превосходит модель Ryzen Threadripper 2990WX.
Игромания.ру 25 ноября в 16:29
Футбол

«РБ Лейпциг» и «Бенфика» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов

Немецкий «РБ Лейпциг» сыграл вничью с португальской «Бенфикой» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 16:57
Киберспорт

В Dota 2 вместе с патчем 7.23 добавили двух новых персонажей

Компания Valve выпустила очередное обновление для Dota 2. Патч 7.23 с подзаголовком The Outlanders Update добавил двух персонажей Void Spirit и Snapfire, а также изменил баланс многих способностей других персонажей.
Матч ТВ 02:32
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 10:52
Общество

Роскачество назвало лучшие российские вина

Национальное Аграрное Агентство вчера в 05:48
Шоу-бизнес

Фото: Полина Гагарина восхитила фанатов фотографией в шерстяном платье

Артистка предстала в шерстяном платье с животным принтом от итальянского модного бренда.
Пятый канал вчера в 08:41
Происшествия

Flydubai прокомментировала отчет о катастрофе Boeing в Ростове-на-Дону

Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.
РИА Новости вчера в 12:59
Политика

МИД Украины раскритиковал Apple за отображение Крыма как российского

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал компанию Apple за то, что она отобразила Крым как российскую территорию.
Коммерсантъ 16:38
Общество

Правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств

«Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии лекарственного препарата для медицинского применения (кроме иммунобиологических лекарственных препаратов) предусмотрено представление производителями или организациями, осуществляющими ввоз лекарственных препаратов в Россию, соответствующих сведений в Росздравнадзор», — говорится в справке к документу.
Известия 13:41
Общество

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели

Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
РИА Новости 08:13
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС вчера в 05:10
Кино

Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»

Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Российская газета вчера в 02:59
Гаджеты

Honor представила «умные» часы Magic Watch 2

Смарт-часы MagicWatch 2 поступят в продажу 12 декабря по цене 1 099 юаней за версию 42 мм и 1 199 юаней за старшую модификацию.
Astera 16:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное