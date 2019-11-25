Общество
RT на русскомОпубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
19 ноября макет нового модульного плацкартного вагона представила компания «Трансмашхолдинг». В концепте были предусмотрены перегородки, личные столики и шкафы, а сам он выполнен в светлых и бежевых тонах. Эксперт Виктор Богданов в беседе с Nation News прокомментировал концепцию, представленную РЖД.
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Кристина Асмус пожаловалась на ужасные условия съемок фильма «Escape»
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Пахноцкая: россияне смогут выступать под флагом РФ на ЧЕ и этапах КМ
Российские спортсмены смогут выступать под флагом РФ на чемпионатах Европы и этапах Кубка мира, так как эти соревнования не попадают под понятие Major Еvепт Organizers – крупные или мультиспортивные турниры, где россияне должны участвовать в нейтральном статусе, заявила РИА Новости заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.
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Азовское море вернулось в свои берега
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива.
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Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
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Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
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Адвокат рассказал, чем занимается в СИЗО историк Соколов
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Глава Минздрава Вероника Скворцова встретилась с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей трансплантологом Михаилом Каабаком и поручила вернуть его на работу, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
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Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе
Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
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Украинцев возмутило вранье Зеленского о пожилых гражданах страны
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин не будет исполнять обещание президента страны Владимира Зеленского об отмене платы за ЖКХ для граждан старше 70 лет.
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