Общество

RT на русскомRT на русскомОпубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

19 ноября макет нового модульного плацкартного вагона представила компания «Трансмашхолдинг». В концепте были предусмотрены перегородки, личные столики и шкафы, а сам он выполнен в светлых и бежевых тонах. Эксперт Виктор Богданов в беседе с Nation News прокомментировал концепцию, представленную РЖД.
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Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

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Новые плацкартные вагоны с модульным пространством представили в РЖД

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:47, Вашингтон
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