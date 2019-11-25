19 ноября макет нового модульного плацкартного вагона представила компания «Трансмашхолдинг». В концепте были предусмотрены перегородки, личные столики и шкафы, а сам он выполнен в светлых и бежевых тонах. Эксперт Виктор Богданов в беседе с Nation News прокомментировал концепцию, представленную РЖД.

Политика Пристайко осудил Apple за признание Крыма российским Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал устранение компанией Apple неточностей на картах и в приложении "Погода" связанных с территориальной принадлежностью полуострова Крым.

Политика Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.

Наука Учёные обнаружили раковые клетки, мешающие лечению Благодаря своей круглой форме раковые клетки становятся открытыми и могут быстро реагировать на лечение, пытающееся их убить.

Политика Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила о начале обсуждения с Киевом поправок к закону об особом статусе Донбасса.

Политика В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа Киеву необходимо садиться за стол переговоров по транзиту газа и вместе с Москвой "искать взаимовыгодные условия", считает заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Спорт Пахноцкая: россияне смогут выступать под флагом РФ на ЧЕ и этапах КМ Российские спортсмены смогут выступать под флагом РФ на чемпионатах Европы и этапах Кубка мира, так как эти соревнования не попадают под понятие Major Еvепт Organizers – крупные или мультиспортивные турниры, где россияне должны участвовать в нейтральном статусе, заявила РИА Новости заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

Экономика Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана Многочисленные замечания от властей и бизнеса получила идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП).

Шоу-бизнес Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.

Политика В Латвии оценили данные об отказе Турции от плана защиты Прибалтики Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью агентству LETA прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об отказе Турции от принятия плана по обеспечению защиты Польши и стран Прибалтики «в случае нападения России».

Общество Россиян ждут двухдневные рабочие недели Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.

Общество Адвокат рассказал, чем занимается в СИЗО историк Соколов Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев рассказал о состоянии своего подзащитного, а также об условиях его содержания в СИЗО.

Здоровье Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр Глава Минздрава Вероника Скворцова встретилась с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей трансплантологом Михаилом Каабаком и поручила вернуть его на работу, сообщили РБК в пресс-службе министерства.