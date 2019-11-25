Общество

РИА НовостиРИА НовостиОпубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания - дочернее предприятие РЖД – представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов. Как отмечает РБК, первый вариант не имеет существенных отличий в планировке от существующих плацкартов.
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с чего всё началось

«Дочка» РЖД показала изображения новых плацкартных вагонов

В презентации, поступившей в распоряжение РБК, представлены три концепции: плацкарты со сдвижными перегородками и два варианта с капсульным дизайном мест. Первый вариант, как видно на изображении, принципиально не отличается по планировке от существующих плацкартных вагонов.
РБК03:36

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Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

РИА Новости09:55

В России нашли решение проблемы «торчащих ног» в плацкарте

Москва 2408:54

«Дочка» РЖД показала изображения новых плацкартных вагонов

РБК03:36

Найден способ решить проблему «торчащих ног» в российских плацкартах

Lenta.ru09:11

Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Известия06:45

Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

RT на русском08:51

Новые плацкартные вагоны с модульным пространством представили в РЖД

Online47.ru24 ноября в 17:37
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:08, Ашберн
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