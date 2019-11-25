В презентации, поступившей в распоряжение РБК, представлены три концепции: плацкарты со сдвижными перегородками и два варианта с капсульным дизайном мест. Первый вариант, как видно на изображении, принципиально не отличается по планировке от существующих плацкартных вагонов.

с чего всё началось

Федеральная пассажирская компания - дочернее предприятие РЖД – представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов. Как отмечает РБК, первый вариант не имеет существенных отличий в планировке от существующих плацкартов.

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