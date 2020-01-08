Происшествия

Пятый каналПятый каналАвиакомпания назвала имена членов экипажа разбившегося в Иране Boeing

По данным «Международных авиалиний Украины», на борту разбившегося лайнера находились три пилота и шесть бортпроводников. Перевозчик Незалежной «Международные авиалинии Украины» (МАУ) опубликовал имена членов экипажа потерпевшего катастрофу в Тегеране Boeing 737-800.
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