Происшествия
Пятый каналАвиакомпания назвала имена членов экипажа разбившегося в Иране Boeing
По данным «Международных авиалиний Украины», на борту разбившегося лайнера находились три пилота и шесть бортпроводников. Перевозчик Незалежной «Международные авиалинии Украины» (МАУ) опубликовал имена членов экипажа потерпевшего катастрофу в Тегеране Boeing 737-800.
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Полный список граждан Украины, погибших в авиакатастрофе рейса Тегеран - Киев
Комсомольская правда03:07
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