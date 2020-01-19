Экономика
RT на русскомОпубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
В 2015 году Мишустин задекларировал доход в 19,5 млн рублей, его супруга — 80,9 млн рублей. В 2016 году он заработал 18,9 млн рублей, а жена нового премьера — 77,3 млн рублей.
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с чего всё началось
Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.Коммерсантъвчера в 12:40
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Общество
Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд людей
2153 миллиардера мира в 2019 г. имели больше богатства, чем 4,6 млрд человек.
Здоровье
В Китае третий человек умер от нового вида пневмонии
По данным комитета, число погибших от новой пневмонии достигло трех человек. Ранее в январе сообщалось о двух смертельных случаях.
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Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Ранее ГЛАС сообщал, что России начали возвращать долги за поставку оружия.
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Авто
Volkswagen и Ford вместе построят семиместный рамный внедорожник
Компании Volkswagen и Ford работают над новым рамным внедорожником с семиместным салоном.
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Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Общество
Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах
Отмечается, что заинтересованные лица смогут приобрести "красивые" регистрационные знаки в ходе аукционов, их правила будут вскоре определены.
Общество
В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы
Скоростной поезд в Финляндию Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов.
Политика
Илья Яшин анонсировал шествие против поправок в Конституцию 29 февраля
17 января мэрия Москвы согласовала на 1 февраля проведение митинга против поправок в Конституцию.
Политика
Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Политика
Участники берлинской конференции по Ливии договорились о перемирии
В Берлине участники конференции по ливийскому урегулированию договорились о перемирии в стране.
Здоровье
СМИ сообщили о редкой болезни, убивающей целую семью
Семья, проживающая в поселке Сосновская Нижегородской области, столкнулась с патологией Фабри, смертельно опасным генетическим заболеванием, из-за которого жизненно важные системы организма отказывают одна за другой.
Общество
Прокурор застал Улюкаева за запрещенным сидением на кровати
Проверяющий прокурор застал бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, отбывающего наказание в колонии, сидящим на кровати, что запрещено правилами внутреннего распорядка.
Транспорт
По Крымскому мосту прошли первые 100 поездов
По Крымскому мосту с момента запуска железнодорожного движения через Керченский пролив прошли уже 100 поездов.
Авто
В Сеть попали первые изображения нового недорогого кроссовера Renault
Фотографии Renault HBC попадали в Сеть и до этого, однако на всех этих шпионских снимках кроссовер был надежно скрыт от посторонних глаз камуфляжной пленкой.
Экономика
Группа «Эталон» подала заявку на листинг на Мосбирже
Группа «Эталон», одна из крупнейших девелоперских компаний в России, подала документы для прохождения процедуры листинга своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на Мосбирже, сообщила пресс-служба компании.
Гаджеты
Huawei начала обновлять смартфоны до Android 10 в России
Компания Huawei начала обновлять смартфоны до оболочки EMUI 10 на базе Android 10 в России.
Футбол
Генсек РФС раскритиковал планы расширения российской премьер-лиги
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался против расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).
Экономика
Минфин предварительно оценил освоение средств бюджета на нацпроекты
К началу 2020 г. чиновники потратили на нацпроект «Цифровая экономика» пятую часть годового бюджета за три дня – 73,3% заложенных на него в бюджете средств, сообщал ранее представитель профильного вице-премьера Максима Акимова.
Шоу-бизнес
Помудревшая Ольга Бузова поздравила себя с днем рождения
Помудревшая Ольга Бузова 20 января отмечает 34-летие. Певица сама себя поздравила с днем рождения в микроблоге Instagram.
Общество
В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Авто
Автомобили, которые американцы не продают более 15 лет
Происшествия
В Херсоне проводят новые обыски по делу об убийстве советницы мэра
Сотрудники правоохранительных органов Украины проводят обыски в Херсоне, чтобы найти дополнительные доказательства по делу об убийстве советницы мэра города Екатерины Гандзюк, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генепрокурора.
Авто
Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой
Учитывая изменения, автолюбителям, купившим новую машину, согласно закону, теперь не дается 10 суток на то, чтобы получить госномера.
Политика
Джонсон заявил Путину, что нормализация отношений сейчас невозможна
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президенту России Владимиру Путину условие, при котором будут нормализованы отношения между двумя странами.
Кино
Фильмы студии Ghibli появятся в Netflix за пределами США уже в следующем месяце
Компания добавит фильмы в свою библиотеку несколькими партиями, начиная со следующего месяца.
Общество
Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
Музыка
Американский певец умер на выступлении
71-летний Дэвид Олни, американский певец, скончался во время выступления, написала «Свободная пресса».
Политика
«Голос» потребовал провести референдум по поправкам в Конституцию
Движение в защиту прав избирателей "Голос" призвало провести не "всенародное голосование", а референдум по поправкам в Конституцию.