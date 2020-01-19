Экономика

RT на русскомRT на русскомОпубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

В 2015 году Мишустин задекларировал доход в 19,5 млн рублей, его супруга — 80,9 млн рублей. В 2016 году он заработал 18,9 млн рублей, а жена нового премьера — 77,3 млн рублей.
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с чего всё началось

Премьер-министр как консервативный инвестор

Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.
Коммерсантъвчера в 12:40

Подробнее о событии

Опубликована декларация доходов Мишустина и его жены

Московский Комсомолецвчера в 13:20

«Ъ»: доходы семьи Мишустина связаны с инвестированием заработанного в бизнесе

ТАССвчера в 14:34

«Ъ» опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены

РИА Новостивчера в 14:02

Премьер-министр Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны

Эхо Москвы00:30

«Коммерсант» раскрыл доходы премьера Мишустина и его жены

URA.Ruвчера в 13:05

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русскомвчера в 12:53

Премьер-министр как консервативный инвестор

Коммерсантъвчера в 12:40
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Происшествия

Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок

Lenta.ru 03:23
Общество

Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд людей

2153 миллиардера мира в 2019 г. имели больше богатства, чем 4,6 млрд человек.
Ведомости вчера в 23:15
Здоровье

В Китае третий человек умер от нового вида пневмонии

По данным комитета, число погибших от новой пневмонии достигло трех человек. Ранее в январе сообщалось о двух смертельных случаях.
РБК вчера в 20:57
Армия и оружие

Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»

Ранее ГЛАС сообщал, что России начали возвращать долги за поставку оружия.
ГЛАС.RU 01:45
Политика

Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Известия вчера в 18:41
Авто

Volkswagen и Ford вместе построят семиместный рамный внедорожник

Компании Volkswagen и Ford работают над новым рамным внедорожником с семиместным салоном.
За рулем Кубань 01:29
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Известия вчера в 18:15
Общество

Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах

Отмечается, что заинтересованные лица смогут приобрести "красивые" регистрационные знаки в ходе аукционов, их правила будут вскоре определены.
Вести.Ru 04:35
Общество

В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы

Скоростной поезд в Финляндию Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов.
РБК вчера в 16:01
Политика

Илья Яшин анонсировал шествие против поправок в Конституцию 29 февраля

17 января мэрия Москвы согласовала на 1 февраля проведение митинга против поправок в Конституцию.
Телеканал RTVI 03:27
Политика

Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия вчера в 22:54
Политика

Участники берлинской конференции по Ливии договорились о перемирии

В Берлине участники конференции по ливийскому урегулированию договорились о перемирии в стране.
РЕН ТВ вчера в 13:26
Здоровье

СМИ сообщили о редкой болезни, убивающей целую семью

Семья, проживающая в поселке Сосновская Нижегородской области, столкнулась с патологией Фабри, смертельно опасным генетическим заболеванием, из-за которого жизненно важные системы организма отказывают одна за другой.
Московский Комсомолец 03:54
Общество

Прокурор застал Улюкаева за запрещенным сидением на кровати

Проверяющий прокурор застал бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, отбывающего наказание в колонии, сидящим на кровати, что запрещено правилами внутреннего распорядка.
Lenta.ru 03:41
Транспорт

По Крымскому мосту прошли первые 100 поездов

По Крымскому мосту с момента запуска железнодорожного движения через Керченский пролив прошли уже 100 поездов.
Российская газета 04:08
Авто

В Сеть попали первые изображения нового недорогого кроссовера Renault

Фотографии Renault HBC попадали в Сеть и до этого, однако на всех этих шпионских снимках кроссовер был надежно скрыт от посторонних глаз камуфляжной пленкой.
CarsWeek.ru 00:33
Экономика

Группа «Эталон» подала заявку на листинг на Мосбирже

Группа «Эталон», одна из крупнейших девелоперских компаний в России, подала документы для прохождения процедуры листинга своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на Мосбирже, сообщила пресс-служба компании.
Ведомости 03:16
Гаджеты

Huawei начала обновлять смартфоны до Android 10 в России

Компания Huawei начала обновлять смартфоны до оболочки EMUI 10 на базе Android 10 в России.
UfacityNews.ru 18 января в 20:31
Футбол

Генсек РФС раскритиковал планы расширения российской премьер-лиги

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался против расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости вчера в 23:39
Экономика

Минфин предварительно оценил освоение средств бюджета на нацпроекты

К началу 2020 г. чиновники потратили на нацпроект «Цифровая экономика» пятую часть годового бюджета за три дня – 73,3% заложенных на него в бюджете средств, сообщал ранее представитель профильного вице-премьера Максима Акимова.
Ведомости 17 января в 14:34
Шоу-бизнес

Помудревшая Ольга Бузова поздравила себя с днем рождения

Помудревшая Ольга Бузова 20 января отмечает 34-летие. Певица сама себя поздравила с днем рождения в микроблоге Instagram.
Актуальные Новости 00:33
Общество

В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
RT на русском 01:14
Авто

Автомобили, которые американцы не продают более 15 лет

Автоновости дня вчера в 11:10
Происшествия

В Херсоне проводят новые обыски по делу об убийстве советницы мэра

Сотрудники правоохранительных органов Украины проводят обыски в Херсоне, чтобы найти дополнительные доказательства по делу об убийстве советницы мэра города Екатерины Гандзюк, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генепрокурора.
РИА Новости 04:27
Авто

Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой

Учитывая изменения, автолюбителям, купившим новую машину, согласно закону, теперь не дается 10 суток на то, чтобы получить госномера.
Рамблер 03:27
Политика

Джонсон заявил Путину, что нормализация отношений сейчас невозможна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президенту России Владимиру Путину условие, при котором будут нормализованы отношения между двумя странами.
Газета.Ru вчера в 12:36
Кино

Фильмы студии Ghibli появятся в Netflix за пределами США уже в следующем месяце

Компания добавит фильмы в свою библиотеку несколькими партиями, начиная со следующего месяца.
3DNews 04:00
Общество

Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
РИА Новости 03:05
Музыка

Американский певец умер на выступлении

71-летний Дэвид Олни, американский певец, скончался во время выступления, написала «Свободная пресса».
Телеканал 360° 04:27
Политика

«Голос» потребовал провести референдум по поправкам в Конституцию

Движение в защиту прав избирателей "Голос" призвало провести не "всенародное голосование", а референдум по поправкам в Конституцию.
Интерфакс 04:26
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