Экономика

Lenta.ruLenta.ruОпубликованы данные о доходах Мишустина и его жены

Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей. Соответствующие данные опубликовала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
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с чего всё началось

Премьер-министр как консервативный инвестор

Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.
Коммерсантъвчера в 12:40

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За пять лет Михаил Мишустин и его жена разбогатели на сотни миллионов. Откуда деньги?

66.ru01:19

Премьер-министр Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны

Эхо Москвы00:30

Премьер-министр как консервативный инвестор

Коммерсантъвчера в 12:40

«Коммерсант» опубликовал данные о доходах Мишустина и его супруги

РИА Новостивчера в 14:02

«Коммерсант» раскрыл доходы премьера Мишустина и его жены

URA.Ruвчера в 13:05

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русскомвчера в 12:53

«Ъ»: доходы семьи Мишустина связаны с инвестированием заработанного в бизнесе

ТАССвчера в 14:34
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Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК.
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СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

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Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Lenta.ru вчера в 12:41
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РБК вчера в 22:46
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Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова рассказала, что в последний раз получила деньги от отца три или четыре года назад.
РБК вчера в 18:59
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В самом Минске заявляли, что тариф в 16,6% включает и потери Белоруссии от форс-мажора с загрязнением российской нефти хлоридами на "Дружбе" весной 2019 года, когда поставки были остановлены на несколько недель.
Коммерсантъ вчера в 17:15
Кино

Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США

Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards) 2020 года.
Lenta.ru вчера в 23:49
Происшествия

В Якутии рецидивист избивал гвоздодёром заложников

В ходе следствия установлено, что мужчина приревновал свою супругу сразу к двум мужчинам.
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Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля.
РБК 00:30
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Петербургский комитет по строительству возглавил Игорь Креславский

В понедельник, 20 января, стало известно, что новым главой петербургского комстроя стал руководитель ГК «Росстройинвест» Игорь Креславский.
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Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
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Россияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги

Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей.
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По сообщению РИА Новости со ссылкой на источники в сфере военно-технического сотрудничества, в рамках заключенного контракта между Россией и Сербией началась реализация поставки шести комплексов ПВО «Панцирь-С1».
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Рассекречена форма бойцов космических войск США

Один из комментаторов пошутил, что новая форма будет полезна лишь в том случае, если космические войска США будут прятаться от расы эвоков из «Звёздных войн».
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На днях стало известно, что руководство компании Hyundai может дать новый двигатель для пикапа Santa Cruz.
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Владимир Сипягин остался недоволен ремонтом в Судогодской ЦРБ

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Российская певица Вера Брежнева впервые за долгое время выложила в Instagram совместную фотографию с мужем — продюсером Константином Меладзе.
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В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первенца

Материнский капитал на первенца и ежемесячные пособия на детей начнут выдавать с марта или апреля текущего года.
Рифей-Пермь 00:54
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