Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.

с чего всё началось

Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей. Соответствующие данные опубликовала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).

Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены

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