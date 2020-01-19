Экономика
Lenta.ruОпубликованы данные о доходах Мишустина и его жены
Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей. Соответствующие данные опубликовала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Читать в источнике
Оценить2814
с чего всё началось
Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.Коммерсантъвчера в 12:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 02:34, Ашберн
Происшествия
Среди погибших в пермском отеле оказался ребенок
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых.
Шоу-бизнес
Заворотнюк и Чернышева якобы заметили отдыхающими в Таиланде
Путешественники, возможно, заметили российскую актрису Анастасию Заворотнюк и ее мужа Петра Чернышева в Таиланде.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Единоборства
Отец Нурмагомедова озвучил гонорар за реванш Хабиба с Макгрегором
Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, озвучил гонорар, за который его сын готов пойти на реванш с ирландцем Конором Макгрегором.
Экономика
Аналитики назвали средний размер долга россиян перед банками
Личный долг среднестатистического россиянина банкам по итогам 2019 года вырос почти на 11% и составил 249 тыс. рублей.
Политика
Захарова ответила Венедиктову на критику Лаврова
Захарова напомнила, что в США действует прецедентное право, в связи с чем решения судов "изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров".
Здоровье
Врач рассказал, почему вреден мед
Доктор медицинских наук Виктор Конышев рассказал изданию "Аргументы и факт" о реальной пользе и вреде меда.
Экономика
Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет
Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК.
Шоу-бизнес
300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс
Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.
Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
Политика
Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей
Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Хоккей
Овечкин стал девятым снайпером НХЛ за всю историю
Политика
СМИ сообщили о запрете выдачи виз для приезжающих в США рожать
Администрация президента Дональда Трампа на предстоящей неделе ужесточит правила выдачи виз для иностранцев, которые приезжают в США рожать для автоматического получения американского гражданства их детьми, пишет Axios со ссылкой на трех сотрудников Белого дома.
Общество
Елизавета Пескова рассказала о последних полученных от отца деньгах
Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова рассказала, что в последний раз получила деньги от отца три или четыре года назад.
Энергетика
Белорусский транзит потребовал отсроченных мер
В самом Минске заявляли, что тариф в 16,6% включает и потери Белоруссии от форс-мажора с загрязнением российской нефти хлоридами на "Дружбе" весной 2019 года, когда поставки были остановлены на несколько недель.
Кино
Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США
Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards) 2020 года.
Происшествия
В Якутии рецидивист избивал гвоздодёром заложников
В ходе следствия установлено, что мужчина приревновал свою супругу сразу к двум мужчинам.
Политика
Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля.
Общество
Петербургский комитет по строительству возглавил Игорь Креславский
В понедельник, 20 января, стало известно, что новым главой петербургского комстроя стал руководитель ГК «Росстройинвест» Игорь Креславский.
Политика
Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов
Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги
Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей.
Происшествия
Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе
Спасатели нашли заблудившегося жителя Камчатки, который в ожидании помощи провел на морозе три дня, греясь у костра, сообщает краевой главк МЧС.
Политика
Сербия закупила у России комплексы ПВО «Панцирь-С1»
По сообщению РИА Новости со ссылкой на источники в сфере военно-технического сотрудничества, в рамках заключенного контракта между Россией и Сербией началась реализация поставки шести комплексов ПВО «Панцирь-С1».
Политика
Рассекречена форма бойцов космических войск США
Один из комментаторов пошутил, что новая форма будет полезна лишь в том случае, если космические войска США будут прятаться от расы эвоков из «Звёздных войн».
Общество
Участник команды КВН «Город Пятигорск» умер из-за рака
Авто
Пикап Hyundai Santa Cruz получит обновления
На днях стало известно, что руководство компании Hyundai может дать новый двигатель для пикапа Santa Cruz.
Здоровье
Владимир Сипягин остался недоволен ремонтом в Судогодской ЦРБ
Шоу-бизнес
Брежнева показала фото после слухов о разводе с Меладзе
Российская певица Вера Брежнева впервые за долгое время выложила в Instagram совместную фотографию с мужем — продюсером Константином Меладзе.
Общество
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первенца
Материнский капитал на первенца и ежемесячные пособия на детей начнут выдавать с марта или апреля текущего года.