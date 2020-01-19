Экономика

Lenta.ruLenta.ruОпубликованы данные о доходах Мишустина и его жены

Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей. Соответствующие данные опубликовала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
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с чего всё началось

Премьер-министр как консервативный инвестор

Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.
Коммерсантъвчера в 12:40

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СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги

РИА Новостивчера в 14:02

Премьер-министр Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны

Эхо Москвы00:30

«Ъ»: доходы семьи Мишустина связаны с инвестированием заработанного в бизнесе

ТАССвчера в 14:34

За пять лет Михаил Мишустин и его жена разбогатели на сотни миллионов. Откуда деньги?

66.ru01:19

«Коммерсант» раскрыл доходы премьера Мишустина и его жены

URA.Ruвчера в 13:05

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русскомвчера в 12:53

Премьер-министр как консервативный инвестор

Коммерсантъвчера в 12:40
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Боевики в Сирии в воскресенье, 19 января, пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, но ПВО базы уничтожили цели, сообщает Минобороны России.
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«Паразиты» получили главную премию Гильдии киноактеров США

Отмечается, что комедийно-драматический фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получил премию за лучший актерский состав в игровом кино.
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Переговоры России и Беларуси о транзите нефти затягиваются

Напомним, что соглашения между Россией и Беларусью о поставках нефти в республику завершились 31 декабря.
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Общество

В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка

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РБК вчера в 20:08
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«Барселона» победила в первом матче при Сетьене

«Барселона» обыграла «Гранаду» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании.
Матч ТВ вчера в 16:52
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Врач рассказал, почему вреден мед

Доктор медицинских наук Виктор Конышев рассказал изданию "Аргументы и факт" о реальной пользе и вреде меда.
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В отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек

В результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми погибли четыре человека, еще трое госпитализированы с ожогами.
BFM.ru вчера в 22:57
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Журнал Empire назвал лучшие фильмы XXI века

Столица 24 00:26
Политика

СМИ узнали возможную дату голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России, которые 15 января предложил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, может пройти 12 апреля (День космонавтики), сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Ведомости 01:35
Общество

Власти предлагают создать аналог GitHub

Власти предлагают создать аналог GitHub В Минэкономики предложили за 2,1 млрд руб. создать в стране аналог принадлежащего Microsoft сервиса GitHub — хранилища открытого кода.
Коммерсантъ вчера в 17:15
Политика

Даниил Егоров стал новым главой ФНС

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового главу Федеральной налоговой службы.
РЕН ТВ 17 января в 09:23
Политика

Помпео и Эрдоган покинули конференцию по Ливии в Берлине

Госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео и президент Турции Тайип Эрдоган покинули берлинскую международную конференцию, посвящённую урегулированию ситуации в Ливии.
News.ru вчера в 13:20
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Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира в Нове Место

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонкой преследования на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия).
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Отец Нурмагомедова назвал реванш с Макгрегором незаслуженным

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор не заслуживает повторного поединка с его сыном.
РБК вчера в 05:43
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"НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ ". Приглашание на кастинг в вокальное шоу

В каждом выпуске шоу соревнуются 10 исполнителей.
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Радия Хабирова возмутило качество школьного питания

Регулярно будем проверять школьное питание, пока вы не наведете там порядок.
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«Додо Пицца» приобрела приложение «Где Шаверма»

Сеть пиццерий «Додо Пицца» купила мобильное приложение «Где Шаверма».
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В петербургском комитете по строительству сменился руководитель

Петербургский комитет по строительству возглавил Игорь Креславский. Об этом 78.ru сообщили в самом комитете.
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Вчера, 19 января, Светлане Хоркиной исполнилось 41 год. В этот же день Светлана покрестила своего второго сына.
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Режиссер фильма «Айка» рассказал о штрафе от Минкульта

Режиссер киноленты «Айка», попавшей в 2018 году в шорт-лист премии «Оскар», Сергей Дворцевой сообщил о требовании возврата 7,5 млн рублей Министерством культуры.
Aobe.ru вчера в 18:59
Экономика

Банкам могут запретить повышенные для борьбы с отмыванием денег комиссии

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект, запрещающий банкам взимать комиссии под предлогом борьбы с отмыванием денежных средств.
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Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе

Спасатели нашли заблудившегося жителя Камчатки, который в ожидании помощи провел на морозе три дня, греясь у костра, сообщает краевой главк МЧС.
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Общество

В Роскачестве ответили на популярные вопросы о молочной продукции

Срок хранения купленного в магазине молока обусловлен его термической обработкой, специальной упаковкой и особой проверкой на заводе, отметили специалисты Роскачества.
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Охранник ТЦ в Москве избил подростка

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Газета.Ru 18 января в 14:09
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Дивизион Боброва выиграл Матч звезд КХЛ 2020 года

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ProstoProSport вчера в 12:06
Общество

Принц Гарри расстроен лишением королевского титула

Британский принц Гарри сказал, что ему очень грустно от того, что он складывает свои королевские обязанности.
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Рассекречена форма бойцов космических войск США

Один из комментаторов пошутил, что новая форма будет полезна лишь в том случае, если космические войска США будут прятаться от расы эвоков из «Звёздных войн».
Ferra вчера в 06:33
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