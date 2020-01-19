Экономика
RT на русскомОпубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
В 2015 году Мишустин задекларировал доход в 19,5 млн рублей, его супруга — 80,9 млн рублей. В 2016 году он заработал 18,9 млн рублей, а жена нового премьера — 77,3 млн рублей.
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с чего всё началось
Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.Коммерсантъвчера в 12:40
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Как считает Головачев, власти России проводят политику жесткого протекционизма, удерживают старые отрасли в полугосударственной собственности и пытаются создавать новые.
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A statement from Her Majesty The Queen.https://t.co/ZAPC5ARUup — The Royal Family (@RoyalFamily) January 18, 2020 Процесс освобождения принца Гарри и Меган Маркл от их королевских обязанностей уже получил в Британии свой термин - "Megxit".
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Для вывода спутников системы «Сфера» потребуется 148 запусков ракет
Всего, говорится в материалах, группировка российской системы "Сфера", которая призвана стать ответом на зарубежные системы OneWeb и Starlink, к 2030 году должна насчитывать 638 космических аппаратов, в том числе 334 спутника связи, 55 спутников навигации и 249 аппаратов дистанционной съемки Земли.
Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
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В отеле на улице Советской Армии в Перми пять человек смертельно обварились кипятком.
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Общество
Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах
Отмечается, что заинтересованные лица смогут приобрести "красивые" регистрационные знаки в ходе аукционов, их правила будут вскоре определены.
Финансы
Рубль немного подорожал к доллару и евро
Курс рубля к доллару и евро слегка вырос в начале торгов понедельника на "Московской бирже" на фоне роста котировок нефти.
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«Зенит» заинтересовался лучшим бомбардиром берлинского «Униона»
В сборную Швеции вызывается с 2017 года. В нынешнем сезоне форвард является лучшим бомбардиром «Униона».
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Monster Hunter World: Iceborne возглавила чарт Steam
Компания Valve опубликовала свежий чарт продаж Steam, в котором игры отсортированы по выручке за неделю.
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых.
Общество
На Украине переучат учителей русскоязычных школ
Министр науки и образования Украины Анна Новосад заявила, что учителей, которые обучают детей в школах на русском языке, переучат преподавать на государственном языке.
Культура
Фанат призвал уволить шоураннера «Ведьмака» за пропаганду феминизма
В сети появилась петиция, в которой компанию Netflix призывают уволить шоураннера сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич.
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Эвра: «Думаю, Погба пора покинуть „Манчестер Юнайтед“»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра выразил мнение, что хавбеку Полю Погба нужно задуматься об уходе из манкунианского клуба, поскольку из него сделали «козла отпущения».
Общество
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Законопроект о запрете банкам взимать комиссию за платежи по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) порадует абсолютно всех граждан, заявил депутат Госдумы Владимир Гутенев, оценивая данную инициативу.
Технологии
Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд
Программа для обмена сообщениями достигла отметки в пять миллиардов скачиваний в магазине приложений Google Play.
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Политика
Диписточник сообщил об отказе Хафтара подписывать соглашение в Берлине
Дипломатический источник сообщил, что командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар на международной конференции по Ливии в Берлине отказался подписывать соглашение о перемирии.
Футбол
Шюррле объяснил спад в своей игре
Здоровье
СМИ сообщили о редкой болезни, убивающей целую семью
Семья, проживающая в поселке Сосновская Нижегородской области, столкнулась с патологией Фабри, смертельно опасным генетическим заболеванием, из-за которого жизненно важные системы организма отказывают одна за другой.
Теннис
Винус Уильямс проиграла 15-летней Гауфф в первом круге Australian Open
В Австралии продолжаются матчи первого круга Australian Open.
Шоу-бизнес
Свершилось: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards
Свершилось \: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards Оба актера были номинированы на премию: за лучшую женскую роль в сериале "Утреннее шоу" и за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде".
Экономика
Аренда квартир в Москве может подорожать на 7% в 2020 году
По данным аналитиков, в настоящее время средняя цена найма "однушки" составляет 36 тыс. рублей, "двушки" – 54 тыс. рублей в месяц.
Спорт
Зеппельт прокомментировал очередной допинг-скандал с участием WADA
Немецкий журналист Хайо Зеппельт, известный благодаря созданию серии документальных фильмов о допинге в российском спорте, высказался о решение Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) не отдавать Всемирному антидопинговому агенству (WADA) пробы мочи и крови четырехкратнного олимпийского чемпиона Мо Фараха.
Политика
Россию сочли одной из сторон конфликта в Донбассе
Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.
Происшествия
В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
Политика
Зеленский назвал условие своей отставки
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.