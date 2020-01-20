Экономика

RT на русскомRT на русскомОпубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
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с чего всё началось

Премьер-министр как консервативный инвестор

Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.
Коммерсантъвчера в 12:40

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За пять лет Михаил Мишустин и его жена разбогатели на сотни миллионов. Откуда деньги?

66.ru01:19

Премьер-министр Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны

Эхо Москвы00:30

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русскомвчера в 12:53

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РИА Новостивчера в 14:02

«Коммерсант» раскрыл доходы премьера Мишустина и его жены

URA.Ruвчера в 13:05

«Ъ»: доходы семьи Мишустина связаны с инвестированием заработанного в бизнесе

ТАССвчера в 14:34

Премьер-министр как консервативный инвестор

Коммерсантъвчера в 12:40
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Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

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Среди погибших в результате прорыва трубы отопления в мини-гостинице в Перми есть один ребенок, сообщил РИА Новости представитель минздрава Пермского края.
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Газета.Ru вчера в 13:00
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Бизнесмен Олег Дерипаска примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе в качестве участника сессии "Глобальное влияние климатической стратегии России" (The Global Impact of Russia's Climate Strategy), которая пройдет 22 января.
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РИА Новости 00:32
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Век в «Дороге»: сто лет назад родился великий гуманист мирового кино

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Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
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Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
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Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине

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Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

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В Подмосковье два человека погибли в ДТП с легковушкой и поездом

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Рубль немного подорожал к доллару и евро

Курс рубля к доллару и евро слегка вырос в начале торгов понедельника на "Московской бирже" на фоне роста котировок нефти.
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«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката

Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
Ореанда-Новости вчера в 15:07
Политика

Иран направил министра транспорта в Киев с письмом для Зеленского

Иранский министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами вылетел в Киев, чтобы передать письмо президента Ирана Хасана Роухани лидеру Украины Владимиру Зеленскому в связи с крушением украинского самолета, сообщил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.
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В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса

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РИА Новости вчера в 19:07
Общество

Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте

Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пояснили «Известиям» в Совете Федерации.
Известия вчера в 17:52
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Белорусский транзит потребовал отсроченных мер

В самом Минске заявляли, что тариф в 16,6% включает и потери Белоруссии от форс-мажора с загрязнением российской нефти хлоридами на "Дружбе" весной 2019 года, когда поставки были остановлены на несколько недель.
Коммерсантъ вчера в 17:15
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Новые видеокарты от Nvidia, которые должны будут вернуть уверенное лидерство компании из калифорнийской Санта-Клары, получили названия RTX 3070 и RTX 3080.
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Немецкая газета Handelsblatt заявила о геополитической победе России

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Боевики в Сирии в воскресенье, 19 января, пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, но ПВО базы уничтожили цели, сообщает Минобороны России.
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Занятия отменили в школе Липецка из-за прорыва труб отопления

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Земан назвал Путина сильным политиком

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Град размером с мяч для гольфа — Австралию штормит

Шторма и бури вызвали хаос в двух городах Австралии. В Мельбурне и Канберре выпал град размером с мяч для гольфа, сообщает BBC.
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