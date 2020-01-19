Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.

с чего всё началось

В 2015 году Мишустин задекларировал доход в 19,5 млн рублей, его супруга — 80,9 млн рублей. В 2016 году он заработал 18,9 млн рублей, а жена нового премьера — 77,3 млн рублей.

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Общество Мордашов планирует создать российский аналог Amazon Глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов планирует создать экосистему на базе проектов в разных сферах бизнеса, которые принадлежат ему.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова объявила о грядущей свадьбе По мнению артистки, рождение детей никогда не скрепляло браки. Волочкова подчеркнула, что самое главное - отношения с любимым.

Наука Сердечный гормон повлиял на почки Российские ученые вместе с зарубежными коллегами выяснили, как натрийуретический пептид влияет на митохондрии почек.

Хоккей Овечкин стал первой звездой недели НХЛ Российский хоккеист, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал одной из трех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) минувшей игровой недели.

Интернет Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд Число загрузок мессенджера WhatsApp в сервисе Google Play достигло нового рубежа — пользователи операционной системы Android скачали приложение от компании Facebook больше пяти миллиардов раз.

Общество Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.

Кино Мединский призвал не финансировать антироссийские фильмы Ранее российский режиссер Вадим Абдрашитов заявил, что современный студенческий состав режиссуры состоит из людей молодых.

Политика The Guardian назвала имя нового лидера ИГ Новым лидером запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" стал один из ее основателей и идеолог Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля.

Политика Медведев назвал причины отставки правительства Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.