Экономика

RT на русскомRT на русскомОпубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

В 2015 году Мишустин задекларировал доход в 19,5 млн рублей, его супруга — 80,9 млн рублей. В 2016 году он заработал 18,9 млн рублей, а жена нового премьера — 77,3 млн рублей.
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с чего всё началось

Премьер-министр как консервативный инвестор

Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.
Коммерсантъвчера в 12:40

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«Коммерсант» раскрыл доходы премьера Мишустина и его жены

URA.Ruвчера в 13:05

Активы семьи нового премьер-министра России Михаила Мишустина составляют сотни миллионов рублей

Эхо Москвы06:00

«Ъ»: доходы семьи Мишустина связаны с инвестированием заработанного в бизнесе

ТАССвчера в 14:34

«Ъ» опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены

РИА Новостивчера в 14:02

Дом на Рублевке и 800 млн у жены: что миф, а что правда в биографии нового премьера Мишустина

Дождь13:31

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русскомвчера в 12:53

Премьер-министр как консервативный инвестор

Коммерсантъвчера в 12:40
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Общество

Мордашов планирует создать российский аналог Amazon

Глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов планирует создать экосистему на базе проектов в разных сферах бизнеса, которые принадлежат ему.
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«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
РБК 10:21
Наука

Сердечный гормон повлиял на почки

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Dagens Nyheter (Швеция): Шпион или Робин Гуд от науки? (Dagens Nyheter)

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Общество

Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей

Актрису Наталью Бочкареву, которую осенью прошлого года задержали с кокаином, оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Вести.Ru 08:20
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Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте

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Туристы сняли на видео, как провалились под лед Байкала

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Российская газета 05:39
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Третий человек умер от нового типа коронавируса в Китае

АМИТЕЛ вчера в 21:45
Армия и оружие

У посольства США в Багдаде упали три ракеты

Газета.Ru 16:44
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Овечкин стал первой звездой недели НХЛ

Российский хоккеист, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал одной из трех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) минувшей игровой недели.
Комсомольская правда 12:45
Интернет

Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд

Число загрузок мессенджера WhatsApp в сервисе Google Play достигло нового рубежа — пользователи операционной системы Android скачали приложение от компании Facebook больше пяти миллиардов раз.
Planet Today 01:17
Происшествия

Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Российская газета 18:23
Футбол

«Реал» скупает бразильские таланты. Новый Кака за 30 миллионов

Матч «Реал» — «Севилья» закончился судейским скандалом Новые веяния Президент «Королевского клуба» Флорентино Перес на стыке веков создал легендарную команду «галактикос».
Спорт-Экспресс 14:40
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 05:44
Политика

Путин внес законопроект о поправке к Конституции в Госдуму

Президентом России Владимиром Путиным на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект о поправке к российской Конституции.
Газета.Ru 08:39
Происшествия

Экс-полковник Захарченко опроверг написание «записки» покровителям

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за коррупцию, опроверг недавние новости о написанной им "записке" покровителям.
Pravda.Ru 08:35
Общество

Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны

Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
Известия 17:28
Энергетика

Белоруссия закупила у Норвегии партию нефти

Белоруссия нашла альтернативу российской нефти. Республика закупила 80 тыс. тонн топлива у Норвегии.
Газета.Ru 16:01
Кино

Мединский призвал не финансировать антироссийские фильмы

Ранее российский режиссер Вадим Абдрашитов заявил, что современный студенческий состав режиссуры состоит из людей молодых.
Красная весна 11:07
Космос

NASA планирует построить базы на Луне и Марсе с помощью грибов

Актуальные Новости 18 января в 11:43
Политика

Зеленскому отказали в выступлении на форуме в Израиле

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в выступлении в Израиле на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Lenta.ru вчера в 23:33
Кино

Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером американского проката

ToDay News Ufa вчера в 23:17
Политика

The Guardian назвала имя нового лидера ИГ

Новым лидером запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" стал один из ее основателей и идеолог Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля.
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Наука

У древнего крокодила обнаружили опухоль возрастом 251 млн лет

Самый древний за всю историю случай доброкачественной опухоли обнаружили сотрудники Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН вместе с врачами-рентгенологами.
ToDay News Ufa 18 января в 12:30
Музыка

Британский монетный двор выпустил монету в честь группы Queen

ТАСС 07:10
Кино

Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США

Актер Хоакин Феникс стал обладателем премии Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая мужская роль».
Известия вчера в 23:36
Политика

Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Известия вчера в 18:41
Спорт

Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары

Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
RT на русском 04:27
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
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