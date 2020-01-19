Экономика
RT на русскомОпубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
В 2015 году Мишустин задекларировал доход в 19,5 млн рублей, его супруга — 80,9 млн рублей. В 2016 году он заработал 18,9 млн рублей, а жена нового премьера — 77,3 млн рублей.
Читать в источнике
Оценить3102
с чего всё началось
Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.Коммерсантъвчера в 12:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 18:52, Ашберн
Общество
Мордашов планирует создать российский аналог Amazon
Глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов планирует создать экосистему на базе проектов в разных сферах бизнеса, которые принадлежат ему.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова объявила о грядущей свадьбе
По мнению артистки, рождение детей никогда не скрепляло браки. Волочкова подчеркнула, что самое главное - отношения с любимым.
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
Наука
Сердечный гормон повлиял на почки
Российские ученые вместе с зарубежными коллегами выяснили, как натрийуретический пептид влияет на митохондрии почек.
Технологии
Dagens Nyheter (Швеция): Шпион или Робин Гуд от науки? (Dagens Nyheter)
Dagens Nyheter поговорила с Александрой Элбакян, которая организовала пиратскую библиотеку Sci-Hub.
Общество
Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей
Актрису Наталью Бочкареву, которую осенью прошлого года задержали с кокаином, оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Общество
Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте
Происшествия
Туристы сняли на видео, как провалились под лед Байкала
Двое иркутян, путешествуя по Байкалу, провалились под лед у мыса Кадильный.
Здоровье
Третий человек умер от нового типа коронавируса в Китае
Армия и оружие
У посольства США в Багдаде упали три ракеты
Хоккей
Овечкин стал первой звездой недели НХЛ
Российский хоккеист, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал одной из трех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) минувшей игровой недели.
Интернет
Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд
Число загрузок мессенджера WhatsApp в сервисе Google Play достигло нового рубежа — пользователи операционной системы Android скачали приложение от компании Facebook больше пяти миллиардов раз.
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Футбол
«Реал» скупает бразильские таланты. Новый Кака за 30 миллионов
Матч «Реал» — «Севилья» закончился судейским скандалом Новые веяния Президент «Королевского клуба» Флорентино Перес на стыке веков создал легендарную команду «галактикос».
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Политика
Путин внес законопроект о поправке к Конституции в Госдуму
Президентом России Владимиром Путиным на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект о поправке к российской Конституции.
Происшествия
Экс-полковник Захарченко опроверг написание «записки» покровителям
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за коррупцию, опроверг недавние новости о написанной им "записке" покровителям.
Общество
Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
Энергетика
Белоруссия закупила у Норвегии партию нефти
Белоруссия нашла альтернативу российской нефти. Республика закупила 80 тыс. тонн топлива у Норвегии.
Кино
Мединский призвал не финансировать антироссийские фильмы
Ранее российский режиссер Вадим Абдрашитов заявил, что современный студенческий состав режиссуры состоит из людей молодых.
Космос
NASA планирует построить базы на Луне и Марсе с помощью грибов
Политика
Зеленскому отказали в выступлении на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в выступлении в Израиле на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером американского проката
Политика
The Guardian назвала имя нового лидера ИГ
Новым лидером запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" стал один из ее основателей и идеолог Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля.
Наука
У древнего крокодила обнаружили опухоль возрастом 251 млн лет
Самый древний за всю историю случай доброкачественной опухоли обнаружили сотрудники Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН вместе с врачами-рентгенологами.
Кино
Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США
Актер Хоакин Феникс стал обладателем премии Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая мужская роль».
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.