Экономика

Вести.RuВести.Ru«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера

В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
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с чего всё началось

Премьер-министр как консервативный инвестор

Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.
Коммерсантъ19 января в 12:40

Подробнее о событии

«Ъ» опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены

РИА Новости19 января в 14:02

Активы семьи нового премьер-министра России Михаила Мишустина составляют сотни миллионов рублей

Эхо Москвывчера в 06:00

«Ъ»: доходы семьи Мишустина связаны с инвестированием заработанного в бизнесе

ТАСС19 января в 14:34

Как зарубежные СМИ освещали деятельность Михаила Мишустина до и после назначения на пост премьера

Коммерсантъвчера в 08:05

Опубликована декларация доходов Мишустина и его жены

Московский Комсомолец19 января в 13:20

«Коммерсант» раскрыл доходы премьера Мишустина и его жены

URA.Ru19 января в 13:05

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русском19 января в 12:53
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 02:28, Ашберн
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
РИА Новости вчера в 20:13
Политика

Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку

Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
Повестка дня вчера в 07:06
Армия и оружие

Возле посольства США в Багдаде упали три ракеты

В ночь на вторник в "зеленой зоне" в Багдаде упали три ракеты, сообщил РИА Новости источник в иракских органах безопасности.
РИА Новости вчера в 16:34
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
РИА Новости вчера в 17:49
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
РИА Новости вчера в 14:10
Шоу-бизнес

В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко

4-летняя дочь участницы шоу Comedy Woman Марии Кравченко подверглась настоящей травле со стороны поклонников своей матери.
ИнфоСМИ вчера в 12:43
Общество

Правительство одобрило проект о чипировании домашних животных

Правительственная комиссия одобрила законопроект Минсельхоза, предусматривающий учет и чипирование домашних животных, сообщили в пресс-службе кабмина, передает газета «Известия».
РБК вчера в 16:36
Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР

Заместитель командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексей «Грин» убит поздно вечером 20 января.
Известия вчера в 19:55
Происшествия

При пожаре в Томской области погибли шесть человек

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России, в результате пожара в одноэтажном деревянном здании в посёлке Причулымском Асиновского района погибли шесть человек.
RT на русском вчера в 22:17
Авто

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

РИА Новости вчера в 10:13
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

РБК вчера в 18:57
Интернет

«Яндекс» добавил возможность вызвать такси через умную колонку

О планах добавить возможность заказа такси в голосовой помощник «Маруся» в середине прошлого года заявила Mail.ru Group.
Коммерсантъ 02:03
Авто

Обновленный SsangYong Rexton замечен на тестах

Как стало известно порталу NJCAR.RU, на днях в Южной Корее во время дорожных тестов в объектив папарацци впервые попал прототип новинки, облаченный в камуфляж.
Новые автомобили вчера в 05:08
Общество

Бывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы

В Китае суд приговорил бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя к 13,5 годам тюремного заключения.
Известия 02:14
Шоу-бизнес

Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке

Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
ТВ Центр вчера в 01:09
Политика

Помпео заявил о работе над проектом смены власти в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео признал, что Соединенные Штаты совместно с союзниками и партнерами в мировом масштабе строят планы смены режима в Венесуэле.
Интерфакс вчера в 23:26
Общество

В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.
REGNUM 01:23
Общество

Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну

Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
REGNUM вчера в 18:04
Происшествия

Умер пассажир экстренно севшего в Казани самолета

РБК 01:23
Фигурное катание

Туктамышевой предложили выступать за Канаду

Канадский журналист Филип Херш в своем Twitter назвал уровень женского одиночного катания на чемпионате Канады «ужасающим» и предложил российским фигуристкам, в частности Елизавете Туктамышевой, поискать канадские корни.
Рамблер вчера в 05:28
Общество

В России разрабатывают экспресс-тест для выявления нового коронавируса

Экспресс-тест для выявления коронавируса, вызвавшего вспышку заболеваемости пневмонией в китайском Ухане, будет создан в России в феврале, 21 января сообщил заместитель главы Минздрава РФ Олег Сагалай в своем Telegam-канале.
Красная весна 01:53
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Гаджеты

В Geekbench замечена мобильная NVIDIA RTX 2080 SUPER

Очевидно, новинка является аналогом десктопной видеокарты RTX 2080 Super, только с 8 ГБ памяти и 3072 потоковыми процессорами.
МонаВиста вчера в 11:32
Общество

Wizz Air откроет четыре новых направления в Санкт-Петербурге

Wizz Air будет летать в Бухарест (Румыния) с 1 июля 2020 года 3 раза в неделю, в Софию (Болгария) с 2 июля 3 раза в неделю, в Вильнюс (Литва) с 3 июня 2 раза в неделю и в Братиславу (Словакия) с 1 июня 4 раза в неделю.
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Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием

Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием.
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Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем

Rambler News Service 01:52
Теннис

Мария Шарапова покидает Australian Open

Мария начинала турнир матчем с хорватской теннисисткой Донной Векич.
Вести.Ru вчера в 22:26
Экономика

Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s

Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-.
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Политика

Мишустин представил коллективу ФНС нового руководителя

Новый премьер-министр Михаил Мишустин посетил сегодня вечером предыдущее место работы — Федеральную налоговую службу (ФНС).
Коммерсантъ вчера в 13:03
Футбол

Лэмпард встал на защиту Кепы после поражения «Челси»

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард встал на защиту вратаря команды Кепы Аррисабалаги после матча 23-го тура Премьер-лиги с "Ньюкаслом" (0:1).
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