Экономика

RT на русскомRT на русскомОпубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

В 2015 году Мишустин задекларировал доход в 19,5 млн рублей, его супруга — 80,9 млн рублей. В 2016 году он заработал 18,9 млн рублей, а жена нового премьера — 77,3 млн рублей.
Читать в источнике
Комментировать1418
с чего всё началось

Премьер-министр как консервативный инвестор

Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.
Коммерсантъ19 января в 12:40

Подробнее о событии

Активы семьи нового премьер-министра России Михаила Мишустина составляют сотни миллионов рублей

Эхо Москвывчера в 06:00

За пять лет Михаил Мишустин и его жена разбогатели на сотни миллионов. Откуда деньги?

66.ruвчера в 01:19

«Большой брат» Мишустин пересчитает в кошельках населения каждый рубль

ИА Хакасия18 января в 13:44

«Ъ» опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены

РИА Новости19 января в 14:02

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русском19 января в 12:53

Премьер-министр как консервативный инвестор

Коммерсантъ19 января в 12:40

«Ъ»: доходы семьи Мишустина связаны с инвестированием заработанного в бизнесе

ТАСС19 января в 14:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:36, Ашберн
Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
РИА Новости вчера в 17:01
Политика

Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности страны

В документе Путин поручил правительству в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений Доктрины продовольственной безопасности.
Петербургский дневник 14:09
Финансы

Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Газета.Ru 09:13
Кино

«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката

News.ru 19 января в 15:24
Общество

Новым министром культуры РФ назначена Ольга Любимова

Интерфакс 13:20
Политика

В России сформировано новое правительство

Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко — бывший заместитель Мишустина в ФНС.
REGNUM 13:26
Политика

Это ваши новые министры: кто вошел в правительство РФ

Президент Владимир Путин подписал указы, которыми изменил структуру федеральных органов исполнительной власти, назначил новых министров и заместителей премьера.
Новости Казани 116.ru 13:15
Происшествия

Александр Емельяненко арестован на семь суток

Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Вести.Ru 12:31
Происшествия

Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена

ТАСС 06:42
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Политика

Ну вот и назван состав нового Правительства.

Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
ИА Клерк.Ру 14:25
Общество

Банкам планируют запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ

Кредитным организациям запретят брать банковскую комиссию, которая сейчас составляет 0,5-2%.
RuNews24.ru вчера в 00:24
Футбол

Сергей Семак прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина

Тренер расстроен решением отдать Кокорина в аренду "Сочи". Сергей Семак заявил о том, что нападающий Александр Кокорин нужен "Зениту".
Piter.tv 13:08
Технологии

Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Газета.Ru 10:22
Шоу-бизнес

Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой

Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, сделал предложение Анастасии Волочковой, о чем рассказал сам творец на вечеринке в честь 44-летия артистки, сообщает URA.ru.
Народные новости вчера в 22:10
Здоровье

В США появился первый заболевший новым типом коронавируса

В американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в США новым типом коронавируса, ранее зафиксированном в Китае, сообщает издание The New York Times.
Интерфакс 14:05
Шоу-бизнес

Гарри Галкин спел песню на французском языке

Сын Максима Галкина сидит на стуле с поет песню на французском языке, за кадром слышно, что кто-то играет на фортепиано.
Дни24 02:52
Кино

Видео: фанаты превратили Генри Кавилла из «Ведьмака» в Киану Ривза

Энтузиасты заменили Генри Кавилла на Киану Ривза в сериале «Ведьмак».
REGNUM вчера в 02:46
Авто

Datsun обновил в России седан on-DO

Компания Datsun начала продажи обновленного седана Datsun on-DO в России.
Автоновости дня 02:39
Армия и оружие

Жилые районы Алеппо пострадали от обстрелов боевиков

Политическая Экспертиза вчера в 23:05
Футбол

Джано Ананидзе расторг контракт со «Спартаком»

Аргументы и Факты 05:19
Происшествия

В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева

В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
РБК 12:07
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец 07:45
Космос

SpaceX перенесла испытание системы спасения корабля Crew Dragon

Испытание системы экстренной эвакуации пилотируемой капсулы космического корабля Crew Dragon перенесено на 19 января.
REGNUM 18 января в 07:22
Авто

Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage

Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Новые автомобили 19 января в 23:04
Общество

Оззи Осборн рассказал, что у него диагностировали болезнь Паркинсона

DP.RU 10:04
Кино

Актера Виктора Ракова госпитализировали в Москве

В Москве срочно госпитализирован актер театра и кино, народный артист России Виктор Раков, сообщает телеграм-канал 112.
Культуромания 14:12
Общество

Форум в Давосе начался с пикировки Трампа с Гретой Тунберг

Обновлено в 17:46 Шведская экоактивистка Грета Тунберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что мировая общественность почти ничего не делает для борьбы с изменением климата, а пресса эту тему замалчивает.
BFM.ru 07:51
Авто

Названа стоимость спецверсии «УАЗ Патриот» Antarctic Edition

Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition оснастят 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. и крутящим моментом 235 Нм.
Автоновости дня вчера в 07:27
Общество

В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов

На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе.
Российская газета 07:15
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное