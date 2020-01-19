Экономика

RT на русскомRT на русскомОпубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

В 2015 году Мишустин задекларировал доход в 19,5 млн рублей, его супруга — 80,9 млн рублей. В 2016 году он заработал 18,9 млн рублей, а жена нового премьера — 77,3 млн рублей.
Читать в источнике
Комментировать1410
с чего всё началось

Премьер-министр как консервативный инвестор

Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.
Коммерсантъ19 января в 12:40

Подробнее о событии

Как зарубежные СМИ освещали деятельность Михаила Мишустина до и после назначения на пост премьера

Коммерсантъвчера в 08:05

Опубликована декларация доходов Мишустина и его жены

Московский Комсомолец19 января в 13:20

«Ъ»: доходы семьи Мишустина связаны с инвестированием заработанного в бизнесе

ТАСС19 января в 14:34

«Ъ» опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены

РИА Новости19 января в 14:02

Активы семьи нового премьер-министра России Михаила Мишустина составляют сотни миллионов рублей

Эхо Москвывчера в 06:00

«Коммерсант» раскрыл доходы премьера Мишустина и его жены

URA.Ru19 января в 13:05

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русском19 января в 12:53
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:35, Ашберн
Финансы

Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Газета.Ru 09:13
Политика

Бывший зам Мишустина в ФНС возглавит аппарат правительства

Новым вице-премьером — главой аппарата правительства станет подчиненный премьер-министра Михаила Мишустина по ФНС, замглавы службы Дмитрий Григоренко, рассказали три близких к правительству источника РБК.
РБК 10:09
Наука

Предложен способ уменьшить «дыхание» умных окон

Исследователи из Университета Пердью выяснили, каким образом можно уменьшить амплитуду «дыхания» при подаче напряжения на умные окна, тем самым увеличив их надежность и срок службы.
Индикатор 05:43
Политика

Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.
РБК 08:09
Общество

В российских аэропортах усилили досмотр из-за китайского коронавируса

В российских аэропортах усилен досмотр прибывающих из Китая туристов для выявления носителей коронавируса, пишут СМИ.
Взгляд.ру 10:02
Политика

Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин станет вице-премьером

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин станет вице-премьером нового правительства, сказали РБК пять источников, близких к кабинету министров.
РБК 10:59
Технологии

Microsoft начала изменять Windows 10

В сети появилась информация, как будет выглядеть обновленная версия операционной системы Windows 10.
Piter.tv 09:33
Политика

Глава делегации Украины в ПАСЕ выступила против дружбы с Россией

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько выступила против дружбы с российской стороной.
RT на русском 09:43
Армия и оружие

В Донецке убит замкомандира полка МВД ДНР по прозвищу Грин

В Донецке застрелен заместитель командира полка специального назначения внутренних войск МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей с позывным "Грин", сообщает News.Ru.
Вести.Ru 01:38
Общество

Онколог усомнился в возникновении рака из-за полетов и смартфонов

Ведущий онколог клиники «24/7» Вадим Гутник в эфире НСН раскритиковал заявления немецких ученых о причинах возникновения онкологических заболеваний.
Национальная служба новостей 11:29
Наука

Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств

РИА Новости вчера в 11:01
Экономика

В РФПИ рассказали о планах создать новую платежную систему с Alibaba

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует объявить о создании в России новой платежной системы с Alibaba, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 08:54
Шоу-бизнес

У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона

ТАСС 10:15
Политика

РФ предоставила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

Российская сторона на заседании Совета безопасности ООН предоставила доказательства инсценировки применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.
iReactor вчера в 21:20
Здоровье

Разработаны средства для лабораторной диагностики нового коронавируса

Как заявляют в Роспотребнадзоре, разработанные средства дают возможность обнаруживать заболевание уже на ранних стадиях, что позволяет осуществлять экстренную лабораторную диагностику случаев, подозрительных на инфекцию, вызванную новым коронавирусом.
RT на русском 11:23
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ToDay News Ufa вчера в 08:51
Экономика

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Футбол

Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»

Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Вести.Ru 10:55
Армия и оружие

В Британии испытан танк с искусственным зрением

В Великобритании на полигоне в Солсбери прошел успешные испытания основной боевой танк Challenger 2, модифицированный для городских боев.
МонаВиста 05:51
Общество

СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду

Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
РБК вчера в 20:30
Шоу-бизнес

Брэда Питта и Дженнифер Энистон заподозрили в романе

Ранее о возобновлении отношений между Питтом и Энистон писали другие издания после их совместного посещения детского дома в Мексике.
Культуромания вчера в 03:13
Космос

В России предложили независимую от США систему полёта на Луну

Life.ru 01:23
Гаджеты

Apple запустила в продажу восстановленные iPhone XS и iPhone XS Max

В 2018 году iPhone XS и iPhone XS Max могли обойтись поклоннику Apple в сумму от 999 до 1449 долларов.
IT-World 09:29
Происшествия

В Ростове-на-Дону внепланово сел пассажирский самолет

В Ростове-на-Дону совершил внеплановую посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.
Вести.Ru 09:55
Армия и оружие

Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники

Новые стратегические беспилотники НАТО Global Hawk смогут следить за происходящим на территории России, об этом пишет норвежское издание Verdens Gang.
РИА Новости вчера в 21:18
Общество

Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России

Misanec.ru 18 января в 14:23
Происшествия

Невестка Хрущева скончалась в Москве

Невестка Никиты Хрущева Галина Шумова скончалась в Москве на 86-м году жизни, передает телеканал РЕН ТВ во вторник, 21 января.
Известия 10:48
Политика

В сенате США начинается суд по делу об импичменте Дональда Трампа

Во вторник, 21 января, в сенате США начинаются слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
Ведомости вчера в 16:25
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 68,49 рубля.
RT на русском 02:02
Гаджеты

Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT появились в продаже

Компания AMD запустила продажи видеокарт Radeon RX 5600 XT.
Игромания.ру 08:22
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное