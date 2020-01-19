Экономика
RT на русскомОпубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
В 2015 году Мишустин задекларировал доход в 19,5 млн рублей, его супруга — 80,9 млн рублей. В 2016 году он заработал 18,9 млн рублей, а жена нового премьера — 77,3 млн рублей.
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с чего всё началось
Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.Коммерсантъвчера в 12:40
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