Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.

с чего всё началось

В 2015 году Мишустин задекларировал доход в 19,5 млн рублей, его супруга — 80,9 млн рублей. В 2016 году он заработал 18,9 млн рублей, а жена нового премьера — 77,3 млн рублей.

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Политика Чайка покинет пост генпрокурора РФ Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.

Политика Козак не поедет на экономический форум в Давосе Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак не будет участвовать в работе российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его пресс-секретаря Илью Джуса.

Общество В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.

Недвижимость Названы сроки выплат ипотеки по России с использованием маткапитала Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил увеличить материнский капитал до 466,6 тыс. руб. Размер маткапитала за второго ребенка повысится до 616,6 тыс. руб. Материнский капитал — форма целевой господдержки российских семей с детьми, которая оказывается с 2007 года.

Технологии Amazon внедряет систему оплаты по скану ладони Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Wall Street Journal, в «Amazon» будут созданы терминалы, рассчитываться в которых покупатели смогут с помощью ладоней.

Биатлон Анфиса Резцова жёстко раскритиковала собственную дочь Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала свою дочь Кристину, которая входит в состав сборной России и выступает на этапах Кубка мира.

Общество Принц Гарри прокомментировал отказ от титула Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.

Шоу-бизнес Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.

Происшествия Житель Сочи изнасиловал школьницу в автобусе В Сочи мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Наука В Швейцарии создали 18-каратное золото из пластика В Швейцарии ученые создали золотой из пластика. Как сообщает ToDay News Ufa, в Швейцарии был создан необычный слиток золота.