Экономика

RT на русскомRT на русскомОпубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

В 2015 году Мишустин задекларировал доход в 19,5 млн рублей, его супруга — 80,9 млн рублей. В 2016 году он заработал 18,9 млн рублей, а жена нового премьера — 77,3 млн рублей.
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с чего всё началось

Премьер-министр как консервативный инвестор

Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.
Коммерсантъвчера в 12:40

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Дом на рублевке и 800 млн у жены: что миф, а что правда в биографии нового премьера Мишустина

Дождь13:31

Активы семьи нового премьер-министра России Михаила Мишустина составляют сотни миллионов рублей

Эхо Москвы06:00

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русскомвчера в 12:53

«Ъ» опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены

РИА Новостивчера в 14:02

«Коммерсант» раскрыл доходы премьера Мишустина и его жены

URA.Ruвчера в 13:05

«Ъ»: доходы семьи Мишустина связаны с инвестированием заработанного в бизнесе

ТАССвчера в 14:34

Премьер-министр как консервативный инвестор

Коммерсантъвчера в 12:40
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Общество

Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет

РИА Новости 10:25
Авто

Автомобили, которые американцы не продают даже через 15 лет

Letnews.ru вчера в 08:27
Политика

Чайка покинет пост генпрокурора РФ

Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.
vtomske.ru 05:45
Политика

Козак не поедет на экономический форум в Давосе

Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак не будет участвовать в работе российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его пресс-секретаря Илью Джуса.
Ведомости 10:30
Энергетика

Белоруссия начала импорт норвежской нефти

Белоруссия начала импорт норвежской нефти. Об этом сообщил госконцерн Белнефтехим, передает Reuters.
Lenta.ru 14:02
Общество

В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
RT на русском 01:14
Происшествия

Прокуратура Болгарии опубликовала видео «отравителя» в шляпе

Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».
Московский Комсомолец 12:01
Общество

С активов «Газпрома» в Европе сняли арест

Аресты и обеспечительные меры в отношении активов «Газпрома» в Европе, принятые по искам «Нафтогаза», отменены.
BFM.ru 12:18
Недвижимость

Названы сроки выплат ипотеки по России с использованием маткапитала

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил увеличить материнский капитал до 466,6 тыс. руб. Размер маткапитала за второго ребенка повысится до 616,6 тыс. руб. Материнский капитал — форма целевой господдержки российских семей с детьми, которая оказывается с 2007 года.
РБК 09:45
Происшествия

Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией

RT на русском 11:37
Баскетбол

«Зенит» и ЦСКА начали матч в рамках Единой лиги ВТБ

Нева Спорт 12:00
Политика

Кадыров опроверг слухи о своей отставке

Вести.Ru 08:39
Здоровье

В Китае доказана передача нового коронавируса от человека к человеку

Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Век 11:16
Технологии

Amazon внедряет систему оплаты по скану ладони

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Wall Street Journal, в «Amazon» будут созданы терминалы, рассчитываться в которых покупатели смогут с помощью ладоней.
ToDay News Ufa 18 января в 14:18
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Политика Сегодня 17 января в 02:55
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину

Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, согласно которым физические лица смогут резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
Газета.Ru 04:10
Шоу-бизнес

Волочкова показала, как ее поздравили с днем рождения работники дома

На кадрах видно, как слова семейной пары, которая живет и работает в доме балерины, растрогали ее — Волочкова не сдерживает слез.
Вечерняя Москва вчера в 18:30
Общество

В России выдали первые загранпаспорта, оформленные в криптобиокабинах

В России выдали первые загранпаспорта с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает 20 января пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
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Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

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Игры

Разработчики Dying Light 2 решили отложить релиз игры

REGNUM 11:51
Биатлон

Анфиса Резцова жёстко раскритиковала собственную дочь

Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала свою дочь Кристину, которая входит в состав сборной России и выступает на этапах Кубка мира.
Нева Спорт 11:03
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Шоу-бизнес

Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards

Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
Sunmag.me 06:47
Кино

Эль Фаннинг стала Екатериной II в трейлере сериала «Великая»

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Житель Сочи изнасиловал школьницу в автобусе

В Сочи мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в автобусе. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru 13:51
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В Швейцарии создали 18-каратное золото из пластика

В Швейцарии ученые создали золотой из пластика. Как сообщает ToDay News Ufa, в Швейцарии был создан необычный слиток золота.
Уфимские Заметки 17 января в 14:17
Экономика

Сбербанк ненадолго обошел «Газпром» по рыночной капитализации

«Газпром» отобрал у госбанка статус самой дорогой компании России летом прошлого года, его стоимость тогда составляла свыше 5,3 трлн руб. и превышала объем рыночной капитализации Сбербанка.
РБК 13:54
Футбол

Слуцкий рассказал, кто сыграл главную роль в его назначении в «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поведал про обстоятельства, благодаря которым получил назначение в казанский клуб.
Матч ТВ 13:52
Происшествия

Двое туристов снимали видео на Байкале и провалились под лед

Двое российских туристов вышли на лед Байкала, но провалились в воду, сняв это на камеру Go Pro.
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Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН.
Газета.Ru 11:22
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