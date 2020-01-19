Экономика

RT на русскомRT на русскомОпубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

В 2015 году Мишустин задекларировал доход в 19,5 млн рублей, его супруга — 80,9 млн рублей. В 2016 году он заработал 18,9 млн рублей, а жена нового премьера — 77,3 млн рублей.
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с чего всё началось

Премьер-министр как консервативный инвестор

Сколько и как заработала семья Михаила Мишустина В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается: бывший глава ФНС подробно отчитывается о своем состоянии.
Коммерсантъвчера в 12:40

Подробнее о событии

Активы семьи нового премьер-министра России Михаила Мишустина составляют сотни миллионов рублей

Эхо Москвы06:00

За пять лет Михаил Мишустин и его жена разбогатели на сотни миллионов. Откуда деньги?

66.ru01:19

Премьер-министр как консервативный инвестор

Коммерсантъвчера в 12:40

«Ъ» опубликовал данные о доходах Мишустина и его жены

РИА Новостивчера в 14:02

«Коммерсант» раскрыл доходы премьера Мишустина и его жены

URA.Ruвчера в 13:05

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

RT на русскомвчера в 12:53

«Ъ»: доходы семьи Мишустина связаны с инвестированием заработанного в бизнесе

ТАССвчера в 14:34
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Космос

От Бетельгейзе пришел сигнал взрыва

Существует возможность, что гравитационные волны, пришедшие со стороны звезды, на самом деле связаны не с ней, а с другим объектом, который находится гораздо дальше.
Lenta.ru 02:51
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

Lenta.ru 06:55
Происшествия

В Самарской области угнали машину с ребенком

20 января в Кинеле Самарской области возле дома №27 по улице Ульяновской неизвестный человек украл припаркованный автомобиль, когда в нем находился четырехлетний ребенок, сообщила служба спасения в своем аккаунте социальной сети.
Российская газета 06:04
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ

В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
Интерфакс 08:01
Происшествия

Под Киевом задержан экс-участник «АТО», подозреваемый в убийстве «коллеги»

Тело погибшего доставлено в морг, возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».
REGNUM 04:16
Общество

Госдума отменит комиссию за платежи по ЖКХ

В Госдуме хотят запретить брать дополнительную комиссию при оплате услуг ЖКХ.
Газета.Ru 02:10
Общество

Wizz Air откроет рейсы в Петербург из Братиславы, Вильнюса, Бухареста и Софии

Планируется, что в Братиславу авиакомпания будет летать четыре раза в неделю, в Вильнюс - два раза в неделю, в Софию и Бухарест - три раза неделю.
Интерфакс 06:25
Политика

Рабочая группа внесла предложения по изменениям в Конституцию

Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию изложили свои инициативы в письме на имя Владимира Путина.
РИА Новости 07:01
Шоу-бизнес

Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах

Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах Телеведущая активно приучает малолетнего Платона к роскоши.
Экспресс газета 05:38
Единоборства

Макгрегор нокаутировал Серроне на UFC 246

Экс-чемпион очень быстро нокаутировал американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246.
Московский Комсомолец вчера в 01:13
Происшествия

В Перми пять человек погибли после прорыва трубы в отеле

Пять человек погибли в результате прорыва трубы с горячей водой в отеле в Перми, еще трое пострадали, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
РБК 00:00
Интернет

Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд

Число загрузок мессенджера WhatsApp в сервисе Google Play достигло нового рубежа — пользователи операционной системы Android скачали приложение от компании Facebook больше пяти миллиардов раз.
Planet Today 01:17
Экономика

ЦБ прогнозирует рост рефинансирования ипотеки

Наблюдающееся снижение ставок по ипотеке приведет к росту доли рефинансирования заемщиками привлеченных ранее кредитов, в связи с этим банкам рекомендуется проводить отдельную оценку этого продукта на предмет процентного риска, говорится в докладе Банка России.
РИА Новости 06:58
Политика

В Кремле оценили итоги берлинской встречи по Ливии

BFM.ru 08:07
Армия и оружие

На Украине заявили о готовности к силовому возвращению Донбасса

Заместитель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вооруженные силы страны должны быть готовы к сценарию силового возвращения контроля над Донбассом.
Lenta.ru 07:42
Общество

Oxfam: более двух тысяч миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

Состояние 2153 миллиардеров в 2019 году было больше, чем у 4,6 миллиарда человек, говорится в докладе объединения по борьбе с бедностью Oxfam.
РИА Новости 05:26
Происшествия

В Петрозаводске новогодняя световая арка придавила женщину

Новогодняя декоративная арка, установленная на площади Кирова в Петрозаводске, упала на каток и задела двух женщин.
Российская газета 07:41
Политика

Глава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов»

Глава Чувашии Михаил Игнатьев на сайте правительства республики принес извинения за свое высказывание в адрес журналистов, критикующих власть.
BFM.ru 07:51
Армия и оружие

РФ увеличит число радаров для нахождения гиперзвуковых целей в Арктике

Россия увеличит в Арктике число радаров, способных обнаруживать гиперзвуковые цели радиолокационных станций (РЛС) "Резонанс-Н".
РЕН ТВ 07:55
Политика

Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США

Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.
РИА Новости 00:32
Политика

Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Известия вчера в 18:41
Путешествия

Россияне назвали цену идеального путешествия

Специалисты попросили 67 тысяч своих пользователей назвать цену идеального, по их мнению, путешествия.
Lenta.ru 07:33
Общество

Индийские полицейские сорвали концерт Бориса Гребенщикова

Вести.Ru 07:06
Теннис

Новак Джокович победил на старте Australian Open

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, на старте Открытого первенства Австралии одолел немца Яна-Леннарда Штруффа, занимающего 37-е место мирового рейтинга, - 7/6(5), 6/2, 2/6, 6/1.За 2 часа 16 минут матча Новак сделал 14 эйсов и семь брейков, трижды ошибившись при подаче.
GoTennis.ru 07:33
Футбол

«Зенит» заинтересовался шведским нападающим Андерссоном

Нападающий сборной Швеции Себастьян Андерссон из немецкого «Униона» попал в сферу интересов «Зенита».
78.ru 05:54
Спорт

Горячкина проиграла Цзюй Вэньцзюнь в девятой партии

Почетным гостем стал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который дал символический старт партии и пожелал удачи участницам.
Советский спорт вчера в 09:17
Кино

Опубликован список лучших фильмов XXI века

Журнал о кино Empire опубликовал список из 100 величайших картин XXI века. Также издание выпустило специальные обложки, посвященные списку.
iReactor вчера в 13:01
Политика

Власти Крыма и Севастополя установили границы между субъектами

Глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подписали документ, устанавливающий границы между субъектами.
РЕН ТВ 07:04
Кино

«Холоп» стал вторым по кассовым сборам российским фильмом

Газета.Ru 02:54
Армия и оружие

Лукашенко сменил военное руководство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 05:52
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