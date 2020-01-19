с чего всё началось

Опубликованы задекларированные доходы премьер-министра России Михаила Мишустина и его супруги. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные ФНС. Согласно декларации, в 2014 году доход Мишустина составил 23,2 млн рублей, а его жены – 160,1 млн рублей.

«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги

Происшествия В Китае произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в воскресенье в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР.

Армия и оружие Anadolu: солдаты США в Сирии перекрыли путь российской военизированной колонне Противостояние российских и американских военных в Сирии — турецкое информационное агентство Anadolu сообщило, что солдаты США, которые находятся в регионе под контролем курдских отрядов народной самообороны, перекрыли 18 января путь российской военизированной колонне, которая пыталась дойти до нефтяных месторождений Румейлан на северо-востоке от города Эль-Хасака.

Экономика Снижены коэффициенты-дефляторы на 2020 год В этом году не устанавливаются коэффициенты-дефляторы для УСН и налога на имущество физлиц.

Общество На следующей неделе в Москву вернется зима Аномально тёплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на 10 градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Политика Джонсон назвал Путину условие для нормализации отношений Позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась, нормализации отношений с Москвой не будет, пока Россия не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность».

Армия и оружие Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Варшавы Минобороны РФ к 75-летию освобождения Варшавы рассекретило уникальные документы о Висло-Одерской стратегической наступательной операции, в ходе которой силы немецко-фашистских оккупантов были выбиты из города бойцами Красной армии.

Шоу-бизнес Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.

Политика Как Польша изображает жертву и искажает историю Президент Анджей Дуда выступил с речью. В день освобождения столицы Польши от нацистов праздничных мероприятий в Варшаве не было.

Политика Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.

Общество В РПЦ одобрили петицию по лишению Урганта гражданства России Экс-председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин рассказал о подписании петиции о лишении телеведущего Ивана Уранта российского гражданства из-за оскорбления чувств верующих в эфире одной из своей программ "Вечерний Ургант".