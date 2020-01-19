Экономика
Газета.Ru«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Опубликованы задекларированные доходы премьер-министра России Михаила Мишустина и его супруги. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные ФНС. Согласно декларации, в 2014 году доход Мишустина составил 23,2 млн рублей, а его жены – 160,1 млн рублей.
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Год Доход Михаила Мишустина (млн руб.) Доход супруги Владлены Мишустиной (млн руб.) 2013 30,8 149,5 2014 23,2 160,1 2015 19,5 80,9 2016 18,9 77,3 2017 19,3 68,5 2018 19 47,7 Источник: ФНС России.Коммерсантъ12:16
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