Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги

Опубликованы задекларированные доходы премьер-министра России Михаила Мишустина и его супруги. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные ФНС. Согласно декларации, в 2014 году доход Мишустина составил 23,2 млн рублей, а его жены – 160,1 млн рублей.
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Задекларированные доходы Михаила Мишустина и его супруги за шесть лет

Год Доход Михаила Мишустина (млн руб.) Доход супруги Владлены Мишустиной (млн руб.) 2013 30,8 149,5 2014 23,2 160,1 2015 19,5 80,9 2016 18,9 77,3 2017 19,3 68,5 2018 19 47,7 Источник: ФНС России.
Коммерсантъ12:16

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«Ъ» рассказала об источниках доходов Мишустина и его супруги

РИА Новости14:02

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Российская газета14:01

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги за пять лет

RT на русском12:53

Опубликована декларация доходов Мишустина и его жены за 5 лет

Московский Комсомолец13:20

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