Армия и оружие

Комсомольская правдаКомсомольская правдаОпубликованы итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками

Зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" Сирийской армии сбили 20 турецких беспилотников в течение обострения ситуации с Турцией в провинции Идлиб. Итоги конфликта при использовании ПВО и дронов подвёл в Twitter обозреватель Syrian_MC.
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Российские «Буки» в Сирии сбили 20 турецких беспилотников

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Сирийские «Буки» сбили 20 турецких беспилотников

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Подведены итоги противостояния сирийских «Буков» с турецкими беспилотникам

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Стали известны итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками

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