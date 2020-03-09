Армия и оружие
Комсомольская правдаОпубликованы итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками
Зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" Сирийской армии сбили 20 турецких беспилотников в течение обострения ситуации с Турцией в провинции Идлиб. Итоги конфликта при использовании ПВО и дронов подвёл в Twitter обозреватель Syrian_MC.
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Экономика
В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25
Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.
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Расследование дело о крушении самолета Boeing MH17 было сложным, в том числе из-за препятствования России, заявил прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе в ходе судебного заседания.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
Экономика
В США упали основные фондовые индексы
По итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже значительно снизились ключевые индексы Dow Jones, S&P и Nasdaq.
Кино
Показан финальный трейлер «Черной вдовы»
Marvel выпустили финальный трейлер фильма «Черная вдова» про агента КГБ Наташу Романофф, которая присоединилась к команде Мстителей.
Единоборства
Макгрегор высмеял Нурмагомедова после слов об уличных драках
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор высмеял чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent рухнула на 31%
Цена нефти марки Brent рухнула до 31,43 доллара за баррель в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+.
Авто
В Porsche объяснили мощность нового 911 Turbo S
Главный инженер проекта Porsche 911 Франк-Штеффен Валлизер рассказал, почему Turbo S нового поколения настолько прибавил в мощности.
Общество
Власти Италии ограничили передвижение по стране
Отменяются все массовые и спортивные мероприятия, закрываются школы и университеты, ограничивается передвижение по стране, сообщил журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Происшествия
В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных
Ранее СМИ сообщили, что в Якутске зоозащитники нашли контейнер с трупами собак и кошек. Как рассказали волонтеры, животных было около ста.
Общество
Протоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России
Протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян пересмотреть свое отношение к мигрантам, которые, по его мнению, в будущем составят большинство населения страны.
Культура
На Сахалине прошли первые конкурсные показы фестиваля «Утро Родины»
В Южно-Сахалинске 8 марта прошли первые конкурсные показы фестиваля многосерийных художественных фильмов "Утро родины".
Кино
Появился трейлер мультфильма по Mortal Kombat
Киностудия Warner Bros. показала новый трейлер нового мультфильма по игре Mortal Kombat — «Легенды «Смертельной битвы»: Месть Скорпиона».
Происшествия
На Украине в результате ДТП погибли четыре человека
9 марта на трассе Житомир-Черновцы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого трое человек погибли на месте, четвертый пострадавший — младенец, скончался в больнице.
Экономика
Эксперт рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с "Вечерней Москвой" назвал причины падения курса рубля к доллару и евро на рынке Forex, произошедшего на фоне обвала нефтяных котировок.
Футбол
«Сассуоло» разгромил «Брешию» благодаря дублю Капуто
В 26-м туре Серии А «Сассуоло» на своем поле разгромил «Брешию» со счетом 3:0.
Армия и оружие
Террористы ПНС Ливии перешли в наступление на войска ЛНА
Общество
Израиль ввел карантин для всех въезжающих
Израиль вводит карантин для всех приезжающих в страну.
Армия и оружие
США назвали условия для заключения нового договора СНВ
Госдепартамент США назвал условия для заключения нового договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Политика
Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны
Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Гаджеты
Появились фото шестиядерного CPU Intel Core i5-10400
Ресурс Videocardz опубликовал фото шестиядерного процессора Intel Core i5-10400 Comet Lake-S.
Футбол
Сергей Семак: «Зенит» весь матч пытался взломать оборону «Уфы»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 21-го тура Тинькофф премьер-лиги против «Уфы» (0:0), передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.
Происшествия
В Забайкалье полицейский избил учительницу из-за воздушных шариков
В Забайкальском крае в одном из сел полицейский избил учительницу в кафе из-за воздушных шариков.
Общество
Употребление воды натощак помогает решить проблемы со здоровьем
Врачи из Германии выяснили, что употребление воды натощак положительно влияет на здоровье – существует пять причин, чтобы завести себе эту полезную привычку.
Экономика
Акции российских компаний закрыли торги в Лондоне падением на 7–22%
Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже спадом на 7−22%.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Общество
Еще три человека заразились коронавирусом в Москве
По последним данным, в России зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом нового типа: 17 случаев выявили у россиян, два случая - у граждан Китая и один у итальянца.
Энергетика
Американский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США
Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.
Кино
«Бладшот»: все, что нужно знать о современном Франкенштейне из комиксов
Главную роль в «Бладшоте» исполняет Вин Дизель, а в основу сюжета легла одноимённая серия графических историй от студии Valiant.