Армия и оружие
Комсомольская правдаОпубликованы итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками
Зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" Сирийской армии сбили 20 турецких беспилотников в течение обострения ситуации с Турцией в провинции Идлиб. Итоги конфликта при использовании ПВО и дронов подвёл в Twitter обозреватель Syrian_MC.
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Экономика
Акции российских компаний рухнули по итогам торгов на бирже в Лондоне
Ценные бумаги Газпрома подешевели на 17%. Это произошло из-за обвала нефтяных цен почти на треть после выхода России из сделки с ОПЕК.
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Армия и оружие
В Германии выразили восторг российскому проекту бомбардировщика ПАК ДА
В издании пишут, что первые образцы ПАК ДА могут "встать на крыло" в 2025-2026 годах, а серийный выпуск стартует в конце 2020-х.
Происшествия
В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса
Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
Финансы
Центробанк принял решение не покупать валюту на внутреннем рынке
В связи с обрушением рубля Центральный банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках действия механизма бюджетного правила в течение 30 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на официальную информацию регулятора.
Происшествия
В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных
В департаменте добавили, что в обнаруженном зоозащитниками контейнере находились трупы животных, погибших на улицах города, а также усыпленных по согласию хозяев.
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В МЭА понизили прогноз по спросу на нефть в 2020 году
Отмечается, что в текущем году спрос на нефть снизится на 90 тыс. баррелей в сутки.
Политика
Контактировавший с Трампом конгрессмен ушел на карантин из-за COVID-19
Конгрессмена Гэтца проинформировали сегодня, что он был 11 дней назад в контакте с участником CPAC, который дал позитивную пробу на COVID-19, — говорится в заявлении политика в Twitter.
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Лера Кудрявцева впервые показала себя в купальнике после операции
Сегодня Лера показала первое селфи в купальнике. Это первое пляжное фото телезвезды после перенесённой в конце декабря операции.
Гаджеты
AMD выпустила новую видеокарту Radeon RX 590 GME
Общество
В Китае от коронавируса излечились 70% заболевших
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о тенденции к излечению новым типом коронавируса COVID-2019 в Китае.
Хоккей
«Салават Юлаев» разгромил «Авангард» на выезде и повел в серии
В пятом матче серии плей-офф "Салават Юлаев" одержал победу над омским "Авангардом" со счетом 6:3. Матч проходил в подмосковной Балашихе.
Игры
В Сети опубликовали релизный трейлер Black Mesa
Создателями ремейка стала группа независимых разработчиков Crowbar Collective: на переосмысление игры авторы потратили 14 лет.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса
Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.
Политика
Путин сварил для чиновников несъедобный обед
В России стоит запретить грабли.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Экономика
Эксперт рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с "Вечерней Москвой" назвал причины падения курса рубля к доллару и евро на рынке Forex, произошедшего на фоне обвала нефтяных котировок.
Авто
Какие поломки случаются у Renault Logan Stepway после 15 000 км
Эксперты рассказали, какие поломки случаются у Renault Logan Stepway после 15 000 километров пробега.
Экономика
Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса
Значительное негативное влияние коронавируса и запрет организованных поездок из КНР продолжают оказывать давление на российский бизнес, отмечают опрошенные РБК российские банки и платежные компании, работающие с китайскими платежными системами как эквайеры.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
Политика
США предупредят нарушителей санкций против Ирана
Морских перевозчиков о недопустимости нарушения антииранского санкционного режима намерены предупредить власти США, 9 марта сообщает Reuters со ссылкой на источник из Госдепа США.
Политика
Командующий армией США в Европе мог заразиться коронавирусом
Командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи из-за подозрения на коронавирус был помещен в карантин и работает на дому.
Общество
Израиль введет обязательный карантин для въезжающих в страну
В Израиле введут обязательный карантин продолжительностью 14 дней для граждан, въезжающих в страну.
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда значительно нарастить нефтедобычу
Саудовская Аравия уведомила некоторых участников рынка о своем намерении значительно увеличить добычу вплоть до 12 млн баррелей в сутки (б/с) нефти на фоне отказа России согласовать новую сделку по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные о переговорах источники, пожелавшие остаться анонимными.
Шоу-бизнес
«Легли под нож»: дочери Анджелины Джоли перенесли операции
В честь Международного женского дня Анджелина Джоли написала большую статью в Time, в которой рассказала, что ее дочери перенесли операции (правда, какие именно, она не уточнила), и призвала всех женщин быть сильными.
Экономика
Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков
Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Здоровье
У украинца из Черновицкой области подтвердили коронавирус
Результаты повторного теста на коронавирус показали положительный результат у 39-летнего мужчины из Черновицкой области, он является единственным официально инфицированным COVID-19 на Украине, сообщает канал "UA: Буковина" со ссылкой на зампреда Черновицкой обладминистрации (ОГА) Наталью Гусак.