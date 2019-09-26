Политика
РИА НовостиОпубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly. Как отмечает RT, руины этой части электростанции до сих пор источают радиацию, в 40 тысяч раз превышающую норму.
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Происшествия
Четыре человека пострадали при стрельбе в общежитии в Москве
В московском районе Чертаново произошла стрельба, пострадали четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
РБК 16:57
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва вчера в 06:18
Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК 11:32
Автоспорт
Квят рассказал о замене мотора перед Гран-при в Сочи
Иногда команды решаются на кардинальные перемены в конструкции: так, механики россиянина Даниила Квята перед самым Гран-при решили заменить в его болиде мотор.
РЕН ТВ 15:25
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Политика
Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ
МВФ в декабре 2018 года утвердил кредитную программу stand by для Украины на 3,9 миллиарда долларов.
РИА Новости 06:42
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Политика
Лукашенко назвал вопрос Крыма закрытым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия не вернет Крым Украине.
Lenta.ru 05:49
Шоу-бизнес
Шепелев признался, что сын Фриске мешает его новым отношениям
Дмитрий Шепелев после смерти Жанны Фриске не афиширует свои отношения. В прессу просачиваются лишь крупицы информации о его личной жизни.
ТВ Центр вчера в 01:14
Кино
Вышел новый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
В YouTube опубликован новый трейлер криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец».
Культуромания 01:46
Общество
В МЧС сообщили об уголовной ответственности за курение на балконах
За использование открытого огня на лоджиях и балконах россиян могут привлечь к уголовной ответственности.
Lenta.ru 16:16
Политика
Зеленский рассказал о беседе с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 22:44
Хоккей
«Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ, клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд и не забил во второй игре подряд.
РИА Новости 14:52
Кино
Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом разгромлен западными критиками
Фантастический фильм "Гемини", который снял режиссер Энг Ли, не понравился западным кинокритикам.
Kinonews.ru 17:01
Политика
Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
Наука
Детские травмы самок бабуинов сократили жизнь их детенышам
Американские исследователи выяснили, что самки бабуинов, которые пережили детские травмы, рождают потомство с низкой продолжительностью жизни.
N+1 04:36
Армия и оружие
США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot
RT на русском 15:02
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк написала завещание
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк составила завещание после того, как пришла в сознание.
NewInform вчера в 02:31
Шоу-бизнес
Брэд Питт закрутил роман с 50-летней духовной целительницей
Брэд Питт стал встречаться с 50-летней духовной целительницей.
OAnews 13:09
Политика
Российских военных начнут пускать в цирк бесплатно
Российских военнослужащих могут начать пускать в цирк бесплатно при предъявлении военного билета.
Lenta.ru 12:25
Футбол
РФС: меры ограничения для болельщиков «Спартака» были недопустимыми
Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил РИА Новости, что меры ограничения для болельщиков, допущенные на матче Кубка России между "КАМАЗом" и "Спартаком", являются недопустимым нарушением требований безопасности.
РИА Новости 11:18
Шоу-бизнес
Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак
Недавно популярная программа Gradient показала поразительное сходство Галкина с Ксенией Собчак.
OAnews 16:11
Политика
Умер экс-президент Франции Жак Ширак
Скончался экс-президент Франции Жак Ширак, сообщает Франс Пресс со ссылкой на семью.
РИА Новости 06:03
Наука
Математика упростила поиск золота
Российские математики и геофизики разработали способ повышения эффективности электромагнитного метода разведки (CSEM) месторождений золота и других руд.
BitCryptoNews 08:45
Армия и оружие
Китай спустил на воду первый десантный корабль
Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая провели на судостроительной верфи Hudong-Zhonghua церемонию спуска на воду первого универсального десантного корабля, самостоятельно разработанного в КНР.
Популярная механика 05:55
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 09:52
Шоу-бизнес
Тимати бросил беременную Анастасию Решетову и уехал в отпуск
Судя по всему, Симона, Тимати и Алиса отправились в незапланированный отпуск, а Анастасия осталась в Москве.
Woman.ru 24 сентября в 12:13
Политика
В Чечне отреагировали на сообщения о болезни Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:51
Космос
В Солнечной системе нашли признаки черной дыры
Международная группа физиков из Великобритании и США предположила, что девятая планета Солнечной системы, или Планета Х, на самом деле является первичной черной дырой размером с теннисный мяч или с шар для боулинга.
Lenta.ru 17:15
Общество
Иванка Трамп появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Телепрограмма вчера в 13:36