Армия и оружие
ИзвестияОпубликованы кадры первого совместного полета БПЛА «Охотник» и Су-57
Новейший военный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» совершил первый совместный полет с самолетом-лидером Су-57. Телеканал «Звезда» опубликовал кадры первого совместного полета. Совместный полет продолжался более 30 минут.
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«Зенит» отправил Халку чемпионскую футболку
Спорт день за днем 05:28
Футбол
Лэмпард недоволен, что «Лидс» получил приз ФИФА за честную игру
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард остался недоволен тем, что «Лидс» получил приз ФИФА за честную игру.
Спорт-Экспресс 18:31
Политика
Палата представителей США отклонила резолюцию против импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию против начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:20
Шоу-бизнес
Внук рэпера Снуп Догга прожил всего десять дней и умер на руках отца
Малыш Кай прожил всего десять дней и умер в больнице. 25-летний сын музыканта Корд Бродус рассказал о трагедии в блоге.
Комсомольская правда 18:15
Футбол
Павел Мамаев признался, что следил за женой из колонии
В ролике показана часть разговора, в которой Мамаев признаётся, что следил за женой, будучи в тот момент в колонии.
Газета Metro 10:26
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Британские автоэксперты сообщества Driver Power провели исследование и выяснили, какие кроссоверы, предлагающиеся на вторичном рынке, являются самыми надежными.
NewInform 25 сентября в 04:18
Кино
Sony поручит экранизацию игры «Uncharted» режиссеру «Бамблби»
Как сообщает издание Deadline, им станет Трэвис Найт, в активе которого фантастический фильм "Бамблби", являвшийся спин-оффом серии о Трансформерах.
Kinonews.ru 17:31
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27
Политика
CNN: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС 19:11
Политика
ВС РФ отказал в реабилитации советского полковника Владимира Арцезо
Арцезо был признан виновным в том, что, являясь заместителем командующего 57-й армией по бронетанковым войскам, в мае 1942 года сдался в плен и на допросе выдал немецкому военному командованию секретные сведения о бронетанковых войсках Красной Армии.
ТАСС 04:47
Шоу-бизнес
Ольга Бузова шокирована пробками во Владивостоке
До выступления перед приморской публикой певица Ольга Бузова почувствовала себя обычным жителем Владивостока — и тоже постояла во владивостокских пробках, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Восток-Медиа 08:08
Культура
Юрий Дудь взял интервью у Сергея Мезенцева и Владимира Маркони
Девятка.RU вчера в 07:13
Армия и оружие
Украинские военные получили сертификаты на использование новых дронов
RT на русском 17:05
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Наука
Бразилия начала ходовые испытания первой подводной лодки типа Riachuelo
Ходовые испытания головного корабля типа Riachuelo начались 25 сентября: субмарина вышла в море с судостроительного предприятия Itaguai Construçoes Navais (ICN) в заливе Сепетиба, где ее строили.
Naked Science 07:52
Общество
Медведев поручил обновить потребительскую корзину россиян
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам проработать переход на новую потребительскую корзину, говорится в перечне поручений председателя правительства.
Газета Кемерова 06:38
Авто
Первые фото — новый Mitsubishi Outlander выехал на дороги
Глядя на шпионские снимки, можно сказать, что новое поколение Mitsubishi Outlander во многом сохранило дизайн эффектного концепта Engelberg Tourer, который и лег в основу кроссовера.
За рулем 05:35
Экономика
Дмитрий Медведев поручил увеличить долю малого бизнеса до 50%
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС Половина занятого населения России должна работать в малом и среднем бизнесе, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Inc. Russia 13:55
Происшествия
Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО
Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
Lenta.ru 15:39
Космос
Астрономы NASA показали, как черная дыра растерзала звезду
Космический телескоп TESS сумел зафиксировать редчайшее событие — черная дыра разорвала звезду, которая проплывала мимо.
РЕН ТВ 08:09
Общество
Российскую учительницу уволили за старые эротические фото с мужем
Педагог из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу тренера по кикбоксингу в детско-юношеском центре, когда обнаружились ее эротические фотографии, опубликованные в соцсетях 10 лет назад.
Lenta.ru вчера в 13:43
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Общество
МВД предложило ввести наказание за оскорбления полицейских в интернете
МВД подготовило законопроект, который вводит ответственность за «посягательства на неприкосновенность чести и достоинства» полицейского в интернете.
Ведомости 12:18
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Гаджеты
IPhone 12 будет похож на iPhone 4
В результате новая модель будет напоминать угловатый iPhone 4, который многими до сих пор признается самым красивым айфоном.
Вести.Хайтек 25 сентября в 11:37
Политика
Лавров отметил отсутствие приличия у американских политиков
Нарушением принципов дипломатии и приличия назвал ситуацию с публикацией текста разговора президентов США и Украины министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 сентября во время пресс-конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Красная весна 17:58
Гаджеты
Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу
В начале недели Xiaomi представила линейку умных телевизоров Xiaomi TV Pro, в которой представлены модели с экранами диагональю 43, 55 и 65 дюймов.
iXBT.com вчера в 17:01
Политика
Роухани поддержал перенос штаб-квартиры ООН из США
Президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что Тегеран поддержит перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну.
Газета.Ru вчера в 16:17
Политика
Белоруссия выступила за мир без ракет
МИД Белоруссии просит страны мира отказаться от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и подписать мораторий, предложенный российским правительством, заявил министр иностранных дел Владимир Макей во время выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Дума ТВ 03:04