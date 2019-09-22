Происшествия

ТК ЗвездаТК ЗвездаОпубликованы кадры пожара в ТЦ во Владивостоке

Во Владивостоке загорелся крупный торговый центр «Максим», расположенный по адресу Проспект 100-летия Владивостока, дом 57, сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. Кадры с места событий разлетелись по социальным сетям. На видеозаписях видно, как полыхают крыша и стена.
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