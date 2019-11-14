Следственный комитет опубликовал кадры работы следователей на месте преступления в одном из колледжей Благовещенска, где произошла стрельба. 14 ноября в колледже Благовещенска произошла стрельба, погиб один человек, ещё трое получили ранения.

Опубликованы кадры работы СК на месте стрельбы в Благовещенске

Общество Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".

Общество В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.

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Футбол В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.

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