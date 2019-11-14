Происшествия

RT на русскомRT на русскомОпубликованы кадры работы СК на месте стрельбы в Благовещенске

Следственный комитет опубликовал кадры работы следователей на месте преступления в одном из колледжей Благовещенска, где произошла стрельба. 14 ноября в колледже Благовещенска произошла стрельба, погиб один человек, ещё трое получили ранения.
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СК опубликовал видео из колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба

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СК показал видео работы следователей на месте стрельбы в Благовещенске

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