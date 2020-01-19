Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиОпубликованы кадры работы российских роботов в Сирии

Телеканал "Звезда" показал работу роботехнических комплексов "Скарабей" и "Сфера" в Сирии. На кадрах видно, как российские военные осматривают труднодоступные участки заминированной территории — подземные лазы и пространства под автомобилями.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Опубликовано видео использования российских роботов в Сирии

Московский Комсомолец09:29

Работу российских боевых роботов в Сирии сняли на видео

Российская газета05:09

Опубликовано первое видео работы российских роботов в Сирии

News.ru08:09

Опубликовано видео с российскими роботами в Сирии

Взгляд.ру07:49

Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии

РИА Новости07:02

«Скарабей» и «Сфера» в Сирии. Опубликовано видео работы российских роботов

Life.ru08:24

Всевидящее око: военные инженеры показали работу метательной камеры «Сфера» в Сирии

ТК Звездавчера в 15:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 09:44, Ашберн
Шоу-бизнес

75-летний композитор Максим Дунаевский женится

Канал 7+ 17 января в 10:14
Экономика

Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг

Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Российская газета 07:53
Общество

В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой

Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Коммерсантъ 06:35
Общество

Пользователи WhatsApp сообщили о сбое

Пользователи разных стран сообщают о сбое в работе мессенджера WhatsApp, которые наблюдаются в том числе и в России.
Известия 08:55
Политика

Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.
РИА Новости 09:00
Общество

Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

Известия 08:18
Единоборства

Алексей Олейник ответил на вызов Вердума: Бой возможен

Allboxing.ru 03:13
Футбол

Кокорин и Дзюба высмеяли пост Слуцкого в Instagram

RT на русском 17 января в 12:51
Футбол

Голкипер «Челси» Кепа — худший в АПЛ по проценту отражённых ударов и 127-й в Европе

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага является худшим вратарём английской Премьер-лиги по проценту отражённых ударов в текущем сезоне.
Чемпионат 01:52
Политика

Генсек ООН призвал лидеров стран к решительным действиям по Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество к решительным действиям, чтобы предотвратить полномасштабную гражданскую войну в Ливии с разрушительными последствиями для всего региона.
News.ru 09:40
Авто

УАЗ рассказал о деталях проекта автомобиля для Минобороны

Автоновости дня 04:56
Политика

Эрдоган призвал положить конец «агрессивному поведению Хафтара»

Маршал Хафтар не заинтересован в мирном урегулировании кризиса в Ливии, 19 января заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Берлине, передает ТАСС.
Красная весна 09:28
Шоу-бизнес

Дочь Нины Руслановой опровергла госпитализацию актрисы

Дочь народной артистки России Нины Руслановой Олеся опровергла информацию о том, что актрису госпитализировали.
RT на русском 08:04
Политика

На Украину доставили тела погибших в авиакатастрофе в Иране

В Международном аэропорту "Борисполь" под Киевом приземлился Ил-76 ВВС Украины с телами 11 украинцев, погибших в результате авиакатастрофе в Иране 8 января.
ТАСС 04:22
Политика

Богданов призвал к консенсусу по введению международных сил в Ливию

Вопрос ввода в Ливию международных сил должен быть решён консенсусом, только СБ ООН уполномочен на решения, обязательные для всех сторон, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
РИА Новости 09:32
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл четвертую гонку подряд в Кубке мира по биатлону

Мужская гонка преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершилась победой француза Мартена Фуркада.
РБК 09:35
Единоборства

Глава UFC объявил Хабиба Нурмагомедова следующим соперником Макгрегора

Россиянин Хабиб Нурмагомедов должен стать следующим соперником Конора Макгрегора, заявил глава UFC Дана Уайт.
Профиль 04:33
Политика

Перед саммитом по Ливии Путин на «ногах» пообщался с Макроном

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на «ногах» пообщались перед тем, как в Берлине стартовал международный саммит по ливийской проблематике.
NewInform 09:14
Политика

Медведев назвал нерешенную задачу правительства

Правительство, которое ушло в отставку, не смогло решить задачу роста реальных располагаемых доходов граждан.
БИЗНЕС Online 06:02
Политика

Канадцы еще не получили от Ирана доступ к самописцам со сбитого Boeing

Канада еще не получила от Ирана доступ к черным ящикам с разбившегося под Тегераном украинского Boeing.
Gazeta.SPb 15 января в 18:23
Политика

Путин заявил о необходимости сохранения правды о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна сделать всё, чтобы правда о событиях Второй мировой войны не забывалась.
Известия 06:21
Происшествия

Мама убитой Лизы Киселевой не поддержала петицию своих сторонников

Регион 64 07:30
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Шоу-бизнес

Грудь Бузовой вызвала споры в Сети

Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
News.ru 17 января в 10:40
Армия и оружие

Пентагон показал форму космических войск США

Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
РБК 04:29
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru 08:20
Культура

Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги

Фанаты раскритиковали Джорджа Р.Р. Мартина за анонс о выходе книги, сообщает Independent.
РИА Новости вчера в 09:17
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
РБК вчера в 12:56
Религия

Православные христиане празднуют Крещение Господне

Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление.
РИА Новости вчера в 16:23
Спорт

Российский лыжник Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Чехии.
Lenta.ru вчера в 06:42
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное