Армия и оружие
РИА НовостиОпубликованы кадры работы российских роботов в Сирии
Телеканал "Звезда" показал работу роботехнических комплексов "Скарабей" и "Сфера" в Сирии. На кадрах видно, как российские военные осматривают труднодоступные участки заминированной территории — подземные лазы и пространства под автомобилями.
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Всевидящее око: военные инженеры показали работу метательной камеры «Сфера» в Сирии
ТК Звездавчера в 15:11
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Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
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Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon
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Общество
Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне
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Экономика
Владелец «Мечела» согласился продать Эльгу
Инвестиции проектной компании "Эльгауголь", оператора по освоению Эльги (" Мечел" владеет 51%, остальное — у Газпромбанка) за 2016 – 2018 годы составили менее чем 5,5 млрд руб. При этом "Эльгауголь" имеет статус участника регионального инвестпроекта в Якутии и взяла на себя обязательства инвестировать около 80 млрд руб. до конца 2020 года в обмен на налоговые льготы.
Армия и оружие
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Армия и оружие
Военные США окопались вокруг сирийских месторождений
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В Таганроге студент с игрушечным автоматом напугал прохожих
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Путин, Меркель и Гутерреш пообщались в Берлине по-русски
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Музыка
Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса
Общество
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Названы имена трех министров, которые не войдут в новое правительство
Российские СМИ назвали имена трех министров, которые не войдут в состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.
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Ксения Собчак показала поклонникам свои длинные и стройные ноги, не обработанные фотошопам.
Политика
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Введение должности заместителя председателя Совета безопасности России не было неожиданным.
Политика
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Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев надеется, что глава Чувашии Михаил Игнатьев, призвавший "мочить" журналистов за критику властей, изменит свое отношение к СМИ.
Технологии
Новейший беспилотник США разбился во время испытаний
Новейший беспилотник США с турбореактивным двигателем X-61A Gremlin был потерян в конце испытаний после полутора часов полета.
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ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг
Приток иностранного капитала в госдолг России в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
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Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
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Десять сирийских военных погибли при отражении атак боевиков
Всего с 16 января в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей.
Наука
Физики смогли создать молекулу в форме галстука-бабочки
Физики смогли создать молекулу, напоминающую своей формой галстук-бабочку, которая изменят цвет под воздействием разных условий.
Общество
Названы самые популярные лечебные курорты России
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
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В прокуратуре назвали причину массового отравления в Кизляре
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