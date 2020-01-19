Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиОпубликованы кадры работы российских роботов в Сирии

Телеканал "Звезда" показал работу роботехнических комплексов "Скарабей" и "Сфера" в Сирии. На кадрах видно, как российские военные осматривают труднодоступные участки заминированной территории — подземные лазы и пространства под автомобилями.
Читать в источнике
Комментировать69

Подробнее о событии

Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии

РИА Новости07:02

«Скарабей» и «Сфера» в Сирии. Опубликовано видео работы российских роботов

Life.ru08:24

Опубликовано первое видео работы российских роботов в Сирии

News.ru08:09

Опубликовано видео использования российских роботов в Сирии

Московский Комсомолец09:29

Работу российских боевых роботов в Сирии сняли на видео

Российская газета05:09

Минобороны показало кадры работы комплексов «Скарабей» и «Сфера» в Сирии

Военное обозрение04:20

Всевидящее око: военные инженеры показали работу метательной камеры «Сфера» в Сирии

ТК Звездавчера в 15:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 12:44, Ашберн
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

РБК 00:33
Политика

Джонсон заявил Путину, что нормализация отношений сейчас невозможна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президенту России Владимиру Путину условие, при котором будут нормализованы отношения между двумя странами.
Газета.Ru 12:36
Спорт

Большунов победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в Чехии

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в гонке преследования на 15 километров классическим стилем в рамках этапа Кубка мира, который проходит в Нове-Место (Чехия).
РИА Новости 07:38
Политика

Группу российских актеров не пустили на Украину

Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
REGNUM 12:21
Общество

Соловьев отреагировал на слова Водонаевой о рожающем быдле

Lenta.ru 06:26
Космос

Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon

Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Газета.Ru 10:35
Общество

Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне

Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.
Кавказский узел 08:04
Экономика

Владелец «Мечела» согласился продать Эльгу

Инвестиции проектной компании "Эльгауголь", оператора по освоению Эльги (" Мечел" владеет 51%, остальное — у Газпромбанка) за 2016 – 2018 годы составили менее чем 5,5 млрд руб. При этом "Эльгауголь" имеет статус участника регионального инвестпроекта в Якутии и взяла на себя обязательства инвестировать около 80 млрд руб. до конца 2020 года в обмен на налоговые льготы.
РБК 17 января в 05:40
Армия и оружие

Покойтесь с миром: в США описали действия России против авианосцев

Как пишет издание, Россия намерена объединить возможности надводных кораблей и наземных противокорабельных ракетных систем для морских засад, которые предполагается применять против вражеского флота.
Российская газета 03:39
Армия и оружие

Военные США окопались вокруг сирийских месторождений

Армия США усиливает свое военное присутствие на нефтяных скважинах в сирийской Хасаке и Дейр Эз-Зоре, 17 января сообщил источник ИА Красная Весна в Сирии.
Красная весна 17 января в 15:03
Происшествия

В Таганроге студент с игрушечным автоматом напугал прохожих

Студент открыл стрельбу из игрушечного автомата из окна общежития в городе Таганроге Ростовской области, напугав прохожих и соседей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 11:36
Единоборства

На украинском ТВ проигнорировали бой россиянина на турнире UFC

Lenta.ru 12:19
Политика

Путин, Меркель и Гутерреш пообщались в Берлине по-русски

Российский лидер Владимир Путин по прибытии в офис канцлера ФРГ Ангелы Меркель пообщался с ней и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем на русском языке.
RT на русском 10:48
Музыка

Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса

Мой Брянск 16 января в 22:39
Хоккей

Команда дивизиона Боброва стала победителем Матча звезд КХЛ

РБК 12:17
Общество

Джонсон пожелал принцу Гарри и его жене всего самого лучшего

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что все королевство желают принцу Гарри и его супруге Меган Маркл всего наилучшего, об этом 19 января сообщает Sky News.
REGNUM 09:12
Политика

Названы имена трех министров, которые не войдут в новое правительство

Российские СМИ назвали имена трех министров, которые не войдут в состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.
Ридус 17 января в 12:47
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала свои ноги без фотошопа на Мальдивах

Ксения Собчак показала поклонникам свои длинные и стройные ноги, не обработанные фотошопам.
Актуальные Новости 09:21
Политика

Медведев прокомментировал введение должности зампреда Совбеза РФ

Введение должности заместителя председателя Совета безопасности России не было неожиданным.
Известия 05:42
Политика

Союз журналистов надеется, что глава Чувашии изменит отношение к СМИ

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев надеется, что глава Чувашии Михаил Игнатьев, призвавший "мочить" журналистов за критику властей, изменит свое отношение к СМИ.
ТАСС 10:12
Технологии

Новейший беспилотник США разбился во время испытаний

Новейший беспилотник США с турбореактивным двигателем X-61A Gremlin был потерян в конце испытаний после полутора часов полета.
Суть событий 11:28
Общество

В Москве почтили память Бабуровой и Маркелова

Завершилось шествие в память о расстрелянных 11 лет назад журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове.
Вести.Ru 08:45
Экономика

ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг

Приток иностранного капитала в госдолг России в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
РИА Новости 08:57
Общество

Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

Известия 08:18
Политика

Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

Lenta.ru вчера в 23:32
Армия и оружие

Десять сирийских военных погибли при отражении атак боевиков

Всего с 16 января в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей.
РИА Новости 11:42
Наука

Физики смогли создать молекулу в форме галстука-бабочки

Физики смогли создать молекулу, напоминающую своей формой галстук-бабочку, которая изменят цвет под воздействием разных условий.
Дни24 12:06
Общество

Названы самые популярные лечебные курорты России

Российская газета 03:15
Экономика

Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Газета.Ru вчера в 08:17
Происшествия

В прокуратуре назвали причину массового отравления в Кизляре

Причиной массового отравления людей в Кизляре (Дагестан) стала некачественная вода после устранения прорыва на водопроводе, говорится в воскресном сообщении пресс-службы прокуратуры республики.
ТАСС 09:41
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное