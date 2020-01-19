Телеканал "Звезда" показал работу роботехнических комплексов "Скарабей" и "Сфера" в Сирии. На кадрах видно, как российские военные осматривают труднодоступные участки заминированной территории — подземные лазы и пространства под автомобилями.

Космос Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.

Общество Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.

Экономика Владелец «Мечела» согласился продать Эльгу Инвестиции проектной компании "Эльгауголь", оператора по освоению Эльги (" Мечел" владеет 51%, остальное — у Газпромбанка) за 2016 – 2018 годы составили менее чем 5,5 млрд руб. При этом "Эльгауголь" имеет статус участника регионального инвестпроекта в Якутии и взяла на себя обязательства инвестировать около 80 млрд руб. до конца 2020 года в обмен на налоговые льготы.

Армия и оружие Военные США окопались вокруг сирийских месторождений Армия США усиливает свое военное присутствие на нефтяных скважинах в сирийской Хасаке и Дейр Эз-Зоре, 17 января сообщил источник ИА Красная Весна в Сирии.

Происшествия В Таганроге студент с игрушечным автоматом напугал прохожих Студент открыл стрельбу из игрушечного автомата из окна общежития в городе Таганроге Ростовской области, напугав прохожих и соседей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

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Общество Джонсон пожелал принцу Гарри и его жене всего самого лучшего Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что все королевство желают принцу Гарри и его супруге Меган Маркл всего наилучшего, об этом 19 января сообщает Sky News.

Технологии Новейший беспилотник США разбился во время испытаний Новейший беспилотник США с турбореактивным двигателем X-61A Gremlin был потерян в конце испытаний после полутора часов полета.

Общество В Москве почтили память Бабуровой и Маркелова Завершилось шествие в память о расстрелянных 11 лет назад журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове.

Армия и оружие Десять сирийских военных погибли при отражении атак боевиков Всего с 16 января в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей.