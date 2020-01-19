Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиОпубликованы кадры работы российских роботов в Сирии

Телеканал "Звезда" показал работу роботехнических комплексов "Скарабей" и "Сфера" в Сирии. На кадрах видно, как российские военные осматривают труднодоступные участки заминированной территории — подземные лазы и пространства под автомобилями.
Читать в источнике
Комментировать51

Подробнее о событии

Опубликовано видео использования российских роботов в Сирии

Московский Комсомолец09:29

Всевидящее око: военные инженеры показали работу метательной камеры «Сфера» в Сирии

ТК Звездавчера в 15:11

Опубликовано первое видео работы российских роботов в Сирии

News.ru08:09

Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии

РИА Новости07:02

Работу российских боевых роботов в Сирии сняли на видео

Российская газета05:09

Минобороны показало кадры работы комплексов «Скарабей» и «Сфера» в Сирии

Военное обозрение04:20

«Скарабей» и «Сфера» в Сирии. Опубликовано видео работы российских роботов

Life.ru08:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Политика

Мишустин назвал главную задачу нового правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин огласил главную задачу нового правительства на настоящий момент.
Газета.Ru 17 января в 07:25
Биатлон

Фуркад выиграл гонку преследования в Рупольдинге

Француз Мартен Фуркад победил в четвертой подряд личной гонке в рамках Кубка мира.
Российская газета 09:40
Общество

Российские эксперты прилетели в Египет для проверки аэропортов

В Каире надеются, что по окончании этого визита российские эксперты подготовят окончательный отчёт о безопасности аэропортов.
News.ru 08:01
Кино

Гильдия продюсеров Америки назвала «1917» лучшим фильмом года

Гильдии продюсеров Америки назвала ленту "1917" режиссёра Сэма Мендеса лучшим фильмом года.
Клопс 06:14
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru 08:20
Политика

Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.
РИА Новости 09:00
Единоборства

Глава UFC объявил Хабиба Нурмагомедова следующим соперником Макгрегора

Россиянин Хабиб Нурмагомедов должен стать следующим соперником Конора Макгрегора, заявил глава UFC Дана Уайт.
Профиль 04:33
Хоккей

Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик

Газета.Ru вчера в 18:10
Экономика

Володин в Псковской области обсудил импортозамещение и ОЭЗ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках рабочей поездки в Псковскую область посетил особую экономическую зону «Моглино», осмотрел лакокрасочное производство, а также производственные цеха и химическую лабораторию.
REGNUM вчера в 05:13
Религия

Крещение Господне отмечают 19 января

Сегодня, 19 января, православные христиане отмечают один из самых почитаемых праздников.
Усолье.Инфо вчера в 20:09
Происшествия

В Миассе уволили врача, обвиненного в пьянстве на рабочем месте

Буквально за сутки руководство городской больницы №3 города Миасс Челябинской области уволило врача-рентгенолога, которого пациентка обвинила в пьянстве на рабочем месте.
Российская газета 04:01
Политика

Медведев назвал причины отставки своего правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
Lenta.ru 05:42
Общество

В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой

Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Коммерсантъ 06:35
Авто

Автомобили, которые американцы не продают даже через 15 лет

Letnews.ru 08:27
Общество

Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

Известия 08:18
Политика

В Берлине стартовала конференция по Ливии

В германской столице началась международная конференция по Ливии. Мероприятие проходит за закрытыми дверями.
Вести.Ru 09:18
Происшествия

Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний

Мужчина прыгнул в купель во время крещенских купаний и сломал шею в поселке Ровное Гвардейского района Калининградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
РИА Новости 10:26
Кино

Вышел трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом

Piter.tv 16 января в 06:21
Армия и оружие

Пентагон показал форму космических войск США

Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
РБК 04:29
Спорт

Непряева выиграла серебро гонки преследования в Нове-Место

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла гонку преследования на 10 км в рамках этапа Кубка мира в Нове-Место.
Sportbox.RU 05:47
Авто

Названы 10 кроссоверов, которые оказались не нужны россиянам

Автоновости дня 05:41
Хоккей

Команда дивизиона Тарасова вышла в финал Матча звезд КХЛ

РИА Новости 10:33
Экономика

Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Газета.Ru вчера в 08:17
Наука

Появился лазерный диод, который излучает глубокий ультрафиолетовый свет

Лазерные диоды, излучающие коротковолновый ультрафиолетовый свет, находится в области длины волны от 200 до 280 нм.
Хайтек 10:21
Экономика

Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками

Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.
Ведомости 16 января в 02:08
Экономика

Глава ПФР предсказал рост пенсий более чем на 18%

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с показателем 2019 года, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Газета.Ru вчера в 00:57
Футбол

Черышева заменили до перерыва в матче «Валенсии»

Все про Спорт ру 10:58
Технологии

WSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони

Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.
ТАСС вчера в 17:26
Политика

Объяснен призыв главы Чувашии «мочить» критикующих власть журналистов

Ранее 19 января Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.
Lenta.ru 10:26
Политика

Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что не встречался в Берлине с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, но допустил, что они поговорят, если "будет окошко".
РИА Новости 09:26
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное