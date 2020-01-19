Армия и оружие
РИА НовостиОпубликованы кадры работы российских роботов в Сирии
Телеканал "Звезда" показал работу роботехнических комплексов "Скарабей" и "Сфера" в Сирии. На кадрах видно, как российские военные осматривают труднодоступные участки заминированной территории — подземные лазы и пространства под автомобилями.
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Всевидящее око: военные инженеры показали работу метательной камеры «Сфера» в Сирии
ТК Звездавчера в 15:11
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