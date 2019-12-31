Происшествия

ВедомостиВедомостиМВД Ингушетии подтвердило факт нападения на пост ДПС в Магасе

Трое неизвестных напали на пост дорожно-патрульной службы (ДПС) в ингушском городе Магас, сообщил «Интерфаксу» сотрудник пресс-службы регионального МВД. По его словам, инцидент произошел около 17:30 по московскому времени.
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