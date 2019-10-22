Общество
Lenta.ruОпубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Появились первые фотографии плацкартных вагонов с душем, которые были разработаны компанией «Трансмашхолдинг». Снимки опубликовало РИА Новости. Новый вагон стоит на выставочной площадке форума Россия-Африка, который проходит в Сочи.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Новый вагон с душем стоит на выставочной площадке форума Россия-Африка, который проходит в Сочи. Ранее компания "Трансмашхолдинг" не показывала не только сам вагон, но и его фотографии, так что корреспонденту РИА Новости удалось увидеть его одним из первых.РИА Новости11:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 20:22, Ашберн
Общество
Суд в Польше разрешил выдать РФ экс-главу НПО «Космос» Чернякова
В Польше окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, сообщает РИА Новости.
REGNUM 08:43
Армия и оружие
Шойгу заявил о необходимости дополнительной техники в Сирии
Для патрулирования территории Сирии, согласно новым договоренностям между Россией и Турцией, потребуется дополнительная техника.
РБК 15:44
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Анастасия Заворотнюк платит за лечение
Стало известно, сколько актриса Анастасия Заворотнюк платит за лечение в медицинском центре на Рублевке.
АБН 05:35
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 06:55
Политика
Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате»
В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».
Страна Советов on-line 10:47
Армия и оружие
США нашли «дыры» в меморандуме России и Турции
В договоренностях, достигнутых между Россией и Турцией по Сирии, имеется множество «дыр».
Lenta.ru 19:57
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
РИА Новости 19:20
Политика
Совет по правам человека возглавил интеллектуал и аналитик: мнение
Если не считать, что Совет по правам человека должен быть непременно "розовым", то есть как бы оппозиционным, а полагать, что это нормальный общественный совет при главе государства, я считаю, что Фадеев - одна из лучших возможных кандидатур.
ИА "Реалист" вчера в 19:05
Происшествия
При взрыве гранаты в центре Киева погибли два человека
РИА Новости 17:24
Здоровье
В Башкирии прививки от гриппа сделали 817 тысяч человек
Роспотребнадзор Башкортостана сообщает, что случаев гриппа пока не зарегистрировано, но число заболевших острыми респираторными инфекциями растет.
Московский Комсомолец 02:43
Финансы
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года
Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.
Коммерсантъ 08:39
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Piter.tv 09:56
Происшествия
Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе
Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Lenta.ru 09:27
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 19:17
Футбол
Тедеско высказался о первом матче «Спартака» под его руководством
Газета.Ru вчера в 15:59
Политика
Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу
Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.
ТАСС 04:31
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию
Как пишет "Российская газета", такая возможность появляется, если гражданину до пенсии по возрасту осталось два года, а найти работу он не может.
Вести.Ru 20 октября в 04:31
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Кино
Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»
Newstracker.ru вчера в 10:25
Здоровье
Врач назвал способы защититься от гриппа и простуды на работе
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" назвал своевременную вакцинацию наиболее эффективным способом защиты от гриппа.
РИА Новости 09:47
Политика
«Добрый фей» из КВН стал советником секретаря СНБО
Популярный украинский шоумен Сергей Сивохо, в прошлом знаменитый игрок КВН и участник многочисленных юмористических программ на ТВ, назначен на пост советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Труд вчера в 11:45
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Отмечается, что Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, которого пригласили на интронизацию.
Газета.Ru 02:21
Футбол
«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов
Коммерсантъ 16:57
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Единоборства
Конор Макгрегор: «Думаю, Хабиб победит Тони»
Sportbox.RU 14:19
Происшествия
В Забайкалье предъявили обвинение членам ОПГ, совершившим 17 убийств
Члены банды подозреваются в совершении ряда особо тяжких преступлений, в том числе убийствах и бандитизме (часть 1, часть 2 статьи 105 УК РФ, часть 1, часть 2 статьи 209 УК РФ).
Российская газета вчера в 21:52