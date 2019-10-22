Общество

Lenta.ruLenta.ruОпубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем

Появились первые фотографии плацкартных вагонов с душем, которые были разработаны компанией «Трансмашхолдинг». Снимки опубликовало РИА Новости. Новый вагон стоит на выставочной площадке форума Россия-Африка, который проходит в Сочи.
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Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем

Новый вагон с душем стоит на выставочной площадке форума Россия-Африка, который проходит в Сочи. Ранее компания "Трансмашхолдинг" не показывала не только сам вагон, но и его фотографии, так что корреспонденту РИА Новости удалось увидеть его одним из первых.
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Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем

РИА Новости11:31

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