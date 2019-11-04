Политика
Газета.RuОпубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа
Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
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с чего всё началось
Комитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал расшифровки показаний экс-посла на Украине Мэри Йованович и бывшего советника госсекретаря Майкла Маккинли по делу об импичменте президента Дональда Трампа.РБКвчера в 15:15
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