Политика

Газета.RuГазета.RuОпубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа

Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
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Комитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал
 расшифровки показаний экс-посла на Украине Мэри Йованович и бывшего советника госсекретаря Майкла Маккинли по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
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