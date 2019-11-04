Политика
Газета.RuОпубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа
Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
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Комитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал расшифровки показаний экс-посла на Украине Мэри Йованович и бывшего советника госсекретаря Майкла Маккинли по делу об импичменте президента Дональда Трампа.РБК15:15
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Существенных нарушений общественного порядка во время празднования Дня народного единства допущено не было.
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Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
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Опровергнут популярный миф о Земле
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Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд
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Авто
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Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
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Космос
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В Барселоне проходит акция протеста из-за визита короля Испании
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Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
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