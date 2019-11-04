Политика

Газета.RuГазета.RuОпубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа

Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
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Демократы обнародовали первые расшифровки показаний по импичменту Трампу

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Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа

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На этой неделе могут быть опубликованы показания свидетелей по делу об импичменте Дональда Трампа

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