Коронавирус
ТАСС Наука Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики провели первые доклинические испытания классической вакцины от коронавируса нового типа. Она успешно заставивла организм лабораторных мышей производить антитела к SARS-CoV-2. Результаты испытаний опубликовал научный журнал EBioMedicine.
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Вакцина от COVID-19: разработан эффективный кандидат для избавления от коронавируса
Экология Регионов12:40
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 15:28, Ашберн
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Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
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Известный комментатор Василий Уткин в жесткой манере ответил форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе.
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Финансы
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Черный Адам против Лиги справедливости: Дуэйн Джонсон оценил шансы на победу
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В Санкт-Петербурге продолжат работу магазины, реализующие табачную и алкогольную продукцию.
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В Севастополе снизили налоговые ставки для малого бизнеса
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