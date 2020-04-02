Коронавирус

ТАСС Наука ТАСС Наука Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики провели первые доклинические испытания классической вакцины от коронавируса нового типа. Она успешно заставивла организм лабораторных мышей производить антитела к SARS-CoV-2. Результаты испытаний опубликовал научный журнал EBioMedicine.
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Вакцина от COVID-19: разработан эффективный кандидат для избавления от коронавируса

Экология Регионов12:40

Обнародованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Life.ru14:30

Получены первые результаты испытания вакцины от коронавируса

Lenta.ru13:19

Коронавирус убил 50 тысяч человек во всём мире

News.ru14:06

США успешно провели испытания вакцины от коронавируса на мышах

Взгляд.ру14:58

Ученые США опубликовали первые результаты испытаний вакцины от COVID-19

Znak.com12:14

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

ТАСС Наука 12:04
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 15:28, Ашберн
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 11:33
Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM 10:07
Общество

Власти Москвы рассказали, кого оштрафуют за нарушение самоизоляции

Ранее депутаты Мосгордумы приняли закон о нарушении режима самоизоляции. В четверг документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 14:26
Здоровье

Озвучена ситуация с коронавирусом в Волгоградской области на 2 апреля

В Волгоградской области под наблюдением в режиме самоизоляции на дому остаются 3451 человек. Об этом сообщили в Оперативном штабе региона.
Волга-Каспий 06:26
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

Бывший сенатор от Чечни и бизнесмен Умар Джабраилов попал в больницу накануне, 1 апреля.
РБК 12:55
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Политика

Кремль опроверг слова Трампа о переговорах России и Саудовской Аравии

РИА Новости 10:43
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Политика

Россия отправит Сербии гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

«Президент Путин выразил свою солидарность и пообещал значительную помощь и поддержку сербскому государству и гражданам Сербии в борьбе с коронавирусами, что также будет означать, что Россия направит своих врачей и экспертов для дезинфекции объектов», — говорится в заявлении.
Известия 11:16
Общество

В Италии российским медикам сварили борщ

В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Российская газета 11:44
Общество

Тюменская область переходит на режим самоизоляции

С завтрашнего дня, 3 апреля, в Тюменской области в связи с распространением опасного коронавируса вводится режим самоизоляции.
NG72.ru 08:19
Религия

В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху

Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
RT на русском 13:59
Политика

Глава Коми Сергей Гапликов ушел в отставку

Компания 10:10
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
РБК 07:11
Общество

Кондратьев: карантин не отразится на доходах курортов Кубани

С 28 марта курорты на Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели региона.
ТАСС 11:40
Политика

МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу

У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.
РИА Новости 14:27
Политика

Из интернета могут убрать данные о структуре ФСБ

Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
РИА Новости 11:41
Футбол

Уткин жестко отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес

Известный комментатор Василий Уткин в жесткой манере ответил форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе.
Газета.Ru 12:43
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире достигло миллиона

1. Число зараженных SARS-CoV-2 достигло отметки в миллион человек По всему миру официально выявлено более одного миллиона случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает информационное агентство BNO News.
Lenta.ru 14:54
Общество

Путин пообещал сохранить зарплату всем, кто находится в самоизоляции

Сегодня Владимир Путин вновь обратился к народу в связи с распространением коронавирусной инфекции в России.
161.ru 10:24
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Кино

Черный Адам против Лиги справедливости: Дуэйн Джонсон оценил шансы на победу

Киноафиша России вчера в 08:10
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:37
Общество

В Петербурге продолжат работать алкомаркеты и табачные

В Санкт-Петербурге продолжат работу магазины, реализующие табачную и алкогольную продукцию.
Neva.Today 14:35
Общество

В Италии российские медики выявили странные смерти от коронавируса

ToDay News Ufa 09:22
Политика

Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах

«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Взгляд.ру 13:33
Здоровье

Лицо Путина, когда он объявил «нерабочую неделю» до 30 апреля

Пик эпидемии в мире и России еще не пройдет, предостерег президент. Мы записали обращение Владимира Путина на видео.
Московский Комсомолец 10:33
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк впервые рассказала в Сети о самочувствии матери

24-летняя Анна - дочь популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за все время рассказала подписчикам, что у ее болеющей матери становится все хорошо.
Ugpressa.ru 15:12
Экономика

В Севастополе снизили налоговые ставки для малого бизнеса

Заксобрание Севастополя в четверг приняло законопроект, снижающий размер налоговых ставок для малого и среднего бизнеса, который пострадал при борьбе с распространением COVID-19.
Российская газета 05:33
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