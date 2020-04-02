Коронавирус
Lenta.ruПолучены первые результаты испытания вакцины от коронавируса
Американские медики получили первые результаты доклинических тестов новой вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила пресс-служба Питтсбургского университета со ссылкой на статью в журнале EBioMedicine.
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Вакцина от COVID-19: разработан эффективный кандидат для избавления от коронавируса
Экология Регионов12:40
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 21:36, Ашберн
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Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
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Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +
Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
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В Италии начали бояться больше голода, чем коронавируса
В Италии появилась еще одна проблема: страх перед голодом.
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Еще у двух жителей Приморья диагностировали коронавирус
Ранее медики выписали домой двух вылечившихся жителей Приморья, у которых был диагностирован коронавирус.
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В турнире Евро-2020 по FIFA, Plan B завершился первый матч 1/2 финала.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
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Летный образец детектора нейтронов и гамма-лучей АДРОН прошел испытания и был передан НПО им. С. А. Лавочкина, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение представителя Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.
Общество
Дал прогноз по эпидемии коронавируса вирусолог
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью для телеканала RT высказал свое мнение о прогнозах пика заболеваемости коронавирусом в России.
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ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Общество
Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет
Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
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Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Шоу-бизнес
Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»
Проходящий лечение от коронавируса российский певец Лев Лещенко из московской больницы обратился к поклонникам и спел для них песню.
Общество
Великобританию на вывозном рейсе «Аэрофлота» покинули 150 россиян
"График последующего вывоза российских граждан будет сформирован рабочей группой правительства РФ с учетом данных МИД России и решений Оперативного штаба правительства РФ о предельной численности прибывающих в Россию пассажиров", - добавил он и заметил, что списки пассажиров вывозных рейсов составляются на основании опросных листов, заполненных на сайте посольства.
Культура
Музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса
Общество
Кондратьев: Карантин на Кубани планируют продлить еще на неделю
Краснодарский край рассматривает возможность продления карантина еще на одну неделю. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг».
Гаджеты
Razer представляет новый игровой монитор Blade 15 с частотой 300 Гц
Киберспорт
Gibkiy может сменить Cooman в Virtus.pro
Бывший мидер forZe Александр Gibkiy Ткаченко в ближайшее время может стать игроком Virtus.pro.
Происшествия
В Одессе задержали разыскиваемого в России «вора в законе»
Гражданин Российской Федерации, объявленный в розыск на территории России, задержан на Украине.
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Дочка Леры Кудрявцевой поразила аристократическими манерами
«Самостоятельно кушает, какая умничка», «До чего важная, аристократические манеры!» - хвалят девочку пользователи.
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Общество
Названы главные симптомы коронавируса COVID-19
Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали самый явный признак заражения коронавирусом.
Игры
Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в России
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать с авианосца моряков с коронавирусом
Пентагон не планирует эвакуировать американских военнослужащих с авианосца «Теодор Рузвельт» (USS Theodore Roosevelt), на борту которого вспыхнула эпидемия коронавируса.
Экономика
Совфед одобрил закон о кредитных каникулах
Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и компаний малого и среднего бизнеса, которые пострадали от коронавируса, передает ОТР.
Политика
Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»
В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
Энергетика
Белоруссия собралась закупать российскую нефть по $4 за баррель
Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск планирует получить в апреле два миллиона баррелей российской нефти по четыре доллара за баррель.