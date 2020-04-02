Американские медики получили первые результаты доклинических тестов новой вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила пресс-служба Питтсбургского университета со ссылкой на статью в журнале EBioMedicine.

Энергетика Новак рассказал о себестоимости российской нефти Себестоимость добычи российской нефти на старых месторождениях колеблется в районе $3–7 за баррель, рассказал 2 апреля глава Минэнерго России Александр Новак.

Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.

Общество В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Космос В России испытали летный образец лунного зонда Летный образец детектора нейтронов и гамма-лучей АДРОН прошел испытания и был передан НПО им. С. А. Лавочкина, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение представителя Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.

Общество Дал прогноз по эпидемии коронавируса вирусолог Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью для телеканала RT высказал свое мнение о прогнозах пика заболеваемости коронавирусом в России.

Общество Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.

Экономика Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

Шоу-бизнес Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда» Проходящий лечение от коронавируса российский певец Лев Лещенко из московской больницы обратился к поклонникам и спел для них песню.

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Общество В Забайкалье запретили продажу алкоголя Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.

Общество Названы главные симптомы коронавируса COVID-19 Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали самый явный признак заражения коронавирусом.

Экономика Совфед одобрил закон о кредитных каникулах Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и компаний малого и среднего бизнеса, которые пострадали от коронавируса, передает ОТР.

Политика Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина» В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.