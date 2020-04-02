Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПолучены первые результаты испытания вакцины от коронавируса

Американские медики получили первые результаты доклинических тестов новой вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила пресс-служба Питтсбургского университета со ссылкой на статью в журнале EBioMedicine.
Читать в источнике
Комментировать97

Подробнее о событии

Ученые США опубликовали первые результаты испытаний вакцины от COVID-19

Znak.com12:14

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от COVID-19

News.ru16:14

Получены первые результаты испытания вакцины от коронавируса

Lenta.ru13:19

Вакцина от COVID-19: разработан эффективный кандидат для избавления от коронавируса

Экология Регионов12:40

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

РИА Новости16:00

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

ТАСС Наука 12:04

Вакцину от COVID-19 впервые успешно испытали на мышах

Индикатор11:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 21:36, Ашберн
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
REGNUM 10:01
Энергетика

Новак рассказал о себестоимости российской нефти

Себестоимость добычи российской нефти на старых месторождениях колеблется в районе $3–7 за баррель, рассказал 2 апреля глава Минэнерго России Александр Новак.
Известия 15:48
Энергетика

Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +

Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться.
Московский Комсомолец 11:01
Общество

В Италии начали бояться больше голода, чем коронавируса

В Италии появилась еще одна проблема: страх перед голодом.
Shraibikus News 10:01
Происшествия

Еще у двух жителей Приморья диагностировали коронавирус

Ранее медики выписали домой двух вылечившихся жителей Приморья, у которых был диагностирован коронавирус.
ТАСС 20:50
Футбол

Зинченко не сумел вывести Украину в финал Евро-2020 по FIFA

В турнире Евро-2020 по FIFA, Plan B завершился первый матч 1/2 финала.
Чемпионат 15:38
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service 31 марта в 06:44
Космос

Путешествие внутрь черной дыры: мысленный эксперимент

Популярная механика 31 марта в 04:17
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 20:19
Космос

В России испытали летный образец лунного зонда

Летный образец детектора нейтронов и гамма-лучей АДРОН прошел испытания и был передан НПО им. С. А. Лавочкина, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение представителя Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.
Хакасия-Информ 31 марта в 22:39
Общество

Дал прогноз по эпидемии коронавируса вирусолог

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью для телеканала RT высказал свое мнение о прогнозах пика заболеваемости коронавирусом в России.
Live24 06:17
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия 08:43
Общество

Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
REGNUM 01:58
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 15:29
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

Ведомости 14:24
Шоу-бизнес

Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

Проходящий лечение от коронавируса российский певец Лев Лещенко из московской больницы обратился к поклонникам и спел для них песню.
Известия 16:36
Общество

Великобританию на вывозном рейсе «Аэрофлота» покинули 150 россиян

"График последующего вывоза российских граждан будет сформирован рабочей группой правительства РФ с учетом данных МИД России и решений Оперативного штаба правительства РФ о предельной численности прибывающих в Россию пассажиров", - добавил он и заметил, что списки пассажиров вывозных рейсов составляются на основании опросных листов, заполненных на сайте посольства.
ТАСС 17:51
Культура

Музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Shraibikus News 14:36
Общество

Кондратьев: Карантин на Кубани планируют продлить еще на неделю

Краснодарский край рассматривает возможность продления карантина еще на одну неделю. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг».
РБК Краснодар 14:03
Гаджеты

Razer представляет новый игровой монитор Blade 15 с частотой 300 Гц

Megaobzor.com 19:53
Киберспорт

Gibkiy может сменить Cooman в Virtus.pro

Бывший мидер forZe Александр Gibkiy Ткаченко в ближайшее время может стать игроком Virtus.pro.
Metaratings 11:14
Происшествия

В Одессе задержали разыскиваемого в России «вора в законе»

Гражданин Российской Федерации, объявленный в розыск на территории России, задержан на Украине.
ТАСС 16:25
Шоу-бизнес

Дочка Леры Кудрявцевой поразила аристократическими манерами

«Самостоятельно кушает, какая умничка», «До чего важная, аристократические манеры!» - хвалят девочку пользователи.
Uznayvse.ru 13:07
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Общество

Названы главные симптомы коронавируса COVID-19

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали самый явный признак заражения коронавирусом.
ToDay News Ufa вчера в 11:19
Игры

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в России

iReactor вчера в 06:13
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать с авианосца моряков с коронавирусом

Пентагон не планирует эвакуировать американских военнослужащих с авианосца «Теодор Рузвельт» (USS Theodore Roosevelt), на борту которого вспыхнула эпидемия коронавируса.
ФАН вчера в 07:57
Экономика

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах

Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и компаний малого и среднего бизнеса, которые пострадали от коронавируса, передает ОТР.
Общественное телевидение России 13:28
Политика

Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»

В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
РБК 20:45
Энергетика

Белоруссия собралась закупать российскую нефть по $4 за баррель

Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск планирует получить в апреле два миллиона баррелей российской нефти по четыре доллара за баррель.
Телеканал 360° 07:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное