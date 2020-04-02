Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОпубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2. В работе, опубликованной в журнале EBioMedicine, ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.
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Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

РИА Новости16:00

Ученые США опубликовали первые результаты испытаний вакцины от COVID-19

Znak.com12:14

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от COVID-19

News.ru16:14

Получены первые результаты испытания вакцины от коронавируса

Lenta.ru13:19

Вакцина от COVID-19: разработан эффективный кандидат для избавления от коронавируса

Экология Регионов12:40

США успешно провели испытания вакцины от коронавируса на мышах

Взгляд.ру14:58

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

ТАСС Наука 12:04
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Политика

Bloomberg: Разведка США обвинила Китай в занижении данных по вирусу

Собеседники агентства сообщили, что доклад является секретным, и отказались подробно описывать его содержание, однако суть сводится к тому, что публичная отчетность Китая о ситуации с коронавирусом намеренно оказалась неполной.
РЕН ТВ вчера в 16:50
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
REGNUM 10:01
Происшествия

Голунов сообщил о прохождении психиатрической экспертизы

Журналист Иван Голунов сообщил, что прошёл психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о своём незаконном задержании летом 2019 года.
RT на русском 16:40
Общество

В ФМБА заявили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету

Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден.
ТАСС вчера в 17:22
Энергетика

Цены на нефть резко взлетели после заявления Трампа

Нефть показала феноменальный рост в четверг после заявления президента США Дональда Трампа, что он ожидает, что глава РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства нефти.
Expert.ru 11:37
Политика

Сменились главы трех северных регионов России

Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Вести.Ru 11:24
Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
NewInform вчера в 08:39
Спорт

Главный тренер российских гимнастов заразился коронавирусом

У главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и одного спортсмена обнаружили коронавирус.
Газета.Ru 12:15
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала поклонникам о состоянии матери

Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.
Слово и Дело 09:38
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия 08:43
Авто

В России Toyota подняла цены на автомобили

Автоновости дня 04:50
Общество

Лукашенко посоветовал есть масло для борьбы с коронавирусом

Lenta.ru 13:22
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило миллион человек

Число смертей достигло 51 тыс. 376 человек, выздоровели 210 тыс. 245 человек.
Юга.ру 14:43
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
Известия 13:41
Общество

Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение пропускного режима в столице.
Агентство Москва 12:33
Общество

В Мосгордуме назвали спящим штраф для автомобилистов во время изоляции

Наказание за езду Пока поправка к московскому КоАПу, которая предполагает штраф за нарушение режима самоизоляции с использованием автомобиля, является "спящей" и передвижения людей на машинах по городу никак не ограничены, уточнил Щитов.
РБК 07:58
Технологии

Аналог TikTok разрабатывает YouTube

Попытка Google угнаться за TikTok понятна, ведь аудитория разработанного китайской компанией ByteDance сервиса увеличилась на 125% за последние два года.
Инфорос 06:50
Здоровье

Доктор рассказал, как обрабатывать одежду после магазина

Дезинфицировать одежду необходимо, если вы прикоснулись к кому-либо или какому-либо предмету в магазине, на эскалаторе, в лифте, если рядом чихали или кашляли.
ToDay News Ufa 14:26
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семенов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия 15:23
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 15:29
Общество

В Нижегородской области ввели QR-коды для выхода из дома

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил систему контроля за соблюдением режима самоизоляции с помощью QR-кодов, говорится на сайте правительства региона.
Ведомости 07:25
Здоровье

В России у переболевших коронавирусом нашли стойкий иммунитет

Специалисты заявили, что наличие стойкого иммунитета у переболевших людей позволяет использовать плазму их крови для специфической иммунотерапии других зараженных.
TV BRICS 04:31
Шоу-бизнес

Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

Известия 16:36
Футбол

Уткин жестко отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес

Известный комментатор Василий Уткин в жесткой манере ответил форварду петербургского "Зенита" Артему Дзюбе.
Газета.Ru 12:43
Религия

В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху

Митрополит добавил, что верующим следует быть готовыми к тому, что им не удастся посетить храм на Пасху.
RT на русском 13:59
Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек

Российская газета 14:58
Происшествия

Два ростовчанина заразились коронавирусом в США и Мексике

Ещё два потенциальных носителя коронавируса ожидают результатов анализов, находящихся в референс-центре.
REGNUM 05:49
Общество

Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка

Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Коммерсантъ 10:16
Общество

Какие страны выбрали альтернативные стратегии борьбы с коронавирусом

Швеция — личная ответственность В Европе самый нестандартный подход к борьбе с коронавирусом избрала Швеция.
РБК 10:59
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