Коронавирус
РИА НовостиОпубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2. В работе, опубликованной в журнале EBioMedicine, ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.
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Вакцина от COVID-19: разработан эффективный кандидат для избавления от коронавируса
Экология Регионов12:40
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В Мосгордуме назвали спящим штраф для автомобилистов во время изоляции
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Дезинфицировать одежду необходимо, если вы прикоснулись к кому-либо или какому-либо предмету в магазине, на эскалаторе, в лифте, если рядом чихали или кашляли.
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Как рассказал российский вирусолог Александр Семенов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
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В РПЦ призвали верующих готовиться к телетрансляции службы на Пасху
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В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек
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Два ростовчанина заразились коронавирусом в США и Мексике
Ещё два потенциальных носителя коронавируса ожидают результатов анализов, находящихся в референс-центре.
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Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Общество
Какие страны выбрали альтернативные стратегии борьбы с коронавирусом
Швеция — личная ответственность В Европе самый нестандартный подход к борьбе с коронавирусом избрала Швеция.