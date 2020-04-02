Коронавирус
РИА НовостиОпубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2. В работе, опубликованной в журнале EBioMedicine, ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.
Читать в источнике
Оценить161
Подробнее о событии
Показать все источники
Вакцина от COVID-19: разработан эффективный кандидат для избавления от коронавируса
Экология Регионов12:40
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 18:33, Ашберн
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Политика
Путин объявил нерабочим весь апрель
По указу президента нерабочими объявлены все дни по 30 апреля из-за риска массового распространения коронавирусной инфекции.
Общество
У водителей и пассажиров такси в Москве могут уточнить цель поездки
Оперштаб Москвы сообщил, что сотрудник правоохранительных органов может остановить частный автомобиль или такси, чтобы уточнить цель поездки.
Футбол
Дриусси: «Хочу жить в Аргентине»
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси заявил, что хочет вернуться в Аргентину.
Происшествия
Суд Екатеринбурга оштрафовал женщину за фейк на тему коронавируса
Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 30 тыс. рублей местную жительницу за фейк в соцсетях про закрытие границ города из-за коронавируса для всех, у кого нет прописки.
Энергетика
Цены на нефть резко выросли после твитов Трампа
Нефть резко подорожала после твитов Трампа о переговорах с саудовским принцем. Цена на нефть марки Brent выросла до $36 за баррель.
Общество
X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки
Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
Политика
Польша обвинила Россию в использовании пандемии для дезинформации
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович обвинил Россию в использовании пандемии коронавируса для дезинформации.
Происшествия
Голунов сообщил о прохождении психиатрической экспертизы
Журналист Иван Голунов сообщил, что прошёл психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о своём незаконном задержании летом 2019 года.
Общество
В Краснодарском крае ввели пропускной режим для транспорта
В Краснодарском крае введут пропускную систему из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Белый дом сообщил о повторном тесте Трампа на коронавирус
Президент США Дональд Трамп сдал повторный тест на коронавирус, передает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
Экономика
Сбербанк назвал условия выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты
Ранее, 30 марта, Сбербанк сообщал, что планирует в рамках госпрограммы по кредитованию малых и средних предприятий (МСП) на выплату зарплат под 0% выдать малому, микробизнесу и ИП кредиты на 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Экономика
Путин подписал закон о публикации ЦБ запрета банкам принимать вклады
Согласно подписанному закону, информация должны быть удалена с сайта ЦБ не позднее рабочего дня, который следует за днём окончания рока действия запрета, в случае, если у банка отзывается лицензия на осуществление банковской деятельности — в день размещения соответствующей информации на сайте ЦБ.
Игры
СМИ: The Witcher 4 станет приквелом третьей части с Цири в главной роли
Политика
Капитана авианосца США сняли с должности за письмо в СМИ о COVID-19
Исполняющий обязанности министра военно-морских сил США Томас Модли сообщил об освобождении от должности капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье, письмо которого о вспышке коронавируса на борту попало в СМИ.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время телеобращения
Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на ручных часах Владимира Путина во время его телевизионного обращения 2 апреля стрелки часов не соответствовали времени его выступления в эфире.
Общество
Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
Общество
Собянин рассказал о продлении ограничений из-за коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действовавшие в столице ограничения из-за распространения коронавируса до 1 мая.
Экономика
Аналитики оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса
Промышленное производство в России на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля сократилось в марте на 1,2% в годовом выражении.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Здоровье
В петербургском роддоме коронавирус обнаружили у беременной
В Петербурге в роддоме № 16 коронавирус нового типа обнаружили у женщины на 28 неделе беременности, учреждение приостановило прием новых пациентов.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России
Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".
Общество
Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Общество
Под Новгородом задержаны члены «Альянса врачей» за нарушение карантина
Полицейские в Новгородской области остановили машины профсоюза «Альянс врачей», везущие местным медикам средства личной защиты.
Здоровье
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с пандемией COVID-19
Сегодня, 2 апреля, президент России выступил с обращением к гражданам.
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Общество
Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции
Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.
Футбол
«Бавария» может отказаться от покупки Сане летом из-за кризиса
На 24-летнего немца претендовала «Бавария», которая уже год следит за игроком, однако осуществить переход не получится из-за кризиса, вызванным пандемией коронавируса, сообщает Manchester Evening News Сане хотел бы перейти в стан мюнхенцев и уже обсудил условия личного контракта с главой клуба.