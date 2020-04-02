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Происшествия Суд Екатеринбурга оштрафовал женщину за фейк на тему коронавируса Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 30 тыс. рублей местную жительницу за фейк в соцсетях про закрытие границ города из-за коронавируса для всех, у кого нет прописки.

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Общество X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.

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Общество Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".

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