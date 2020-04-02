Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОпубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2. В работе, опубликованной в журнале EBioMedicine, ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.
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Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

РИА Новости16:00

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

ТАСС Наука 12:04

Получены первые результаты испытания вакцины от коронавируса

Lenta.ru13:19

Вакцина от COVID-19: разработан эффективный кандидат для избавления от коронавируса

Экология Регионов12:40

Ученые США опубликовали первые результаты испытаний вакцины от COVID-19

Znak.com12:14

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от COVID-19

News.ru16:14

Вакцину от COVID-19 впервые успешно испытали на мышах

Индикатор11:00
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Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Ведомости 18:14
Политика

Путин объявил нерабочим весь апрель

По указу президента нерабочими объявлены все дни по 30 апреля из-за риска массового распространения коронавирусной инфекции.
Жизнь района 12:02
Общество

У водителей и пассажиров такси в Москве могут уточнить цель поездки

Оперштаб Москвы сообщил, что сотрудник правоохранительных органов может остановить частный автомобиль или такси, чтобы уточнить цель поездки.
Коммерсантъ 17:21
Футбол

Дриусси: «Хочу жить в Аргентине»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси заявил, что хочет вернуться в Аргентину.
Евро-футбол.ру 17:16
Происшествия

Суд Екатеринбурга оштрафовал женщину за фейк на тему коронавируса

Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 30 тыс. рублей местную жительницу за фейк в соцсетях про закрытие границ города из-за коронавируса для всех, у кого нет прописки.
ТАСС 11:58
Энергетика

Цены на нефть резко выросли после твитов Трампа

Нефть резко подорожала после твитов Трампа о переговорах с саудовским принцем. Цена на нефть марки Brent выросла до $36 за баррель.
Рифей-Пермь 12:55
Общество

X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
Ведомости 08:42
Политика

Польша обвинила Россию в использовании пандемии для дезинформации

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович обвинил Россию в использовании пандемии коронавируса для дезинформации.
Lenta.ru 16:55
Происшествия

Голунов сообщил о прохождении психиатрической экспертизы

Журналист Иван Голунов сообщил, что прошёл психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о своём незаконном задержании летом 2019 года.
RT на русском 16:40
Общество

В Краснодарском крае ввели пропускной режим для транспорта

В Краснодарском крае введут пропускную систему из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 14:37
Политика

Белый дом сообщил о повторном тесте Трампа на коронавирус

Президент США Дональд Трамп сдал повторный тест на коронавирус, передает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
РБК 17:39
Гаджеты

MSI представила новые ноутбуки с Comet Lake H и свежей графикой NVIDIA

3DNews 05:17
Экономика

Сбербанк назвал условия выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты

Ранее, 30 марта, Сбербанк сообщал, что планирует в рамках госпрограммы по кредитованию малых и средних предприятий (МСП) на выплату зарплат под 0% выдать малому, микробизнесу и ИП кредиты на 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 06:23
Экономика

Путин подписал закон о публикации ЦБ запрета банкам принимать вклады

Согласно подписанному закону, информация должны быть удалена с сайта ЦБ не позднее рабочего дня, который следует за днём окончания рока действия запрета, в случае, если у банка отзывается лицензия на осуществление банковской деятельности — в день размещения соответствующей информации на сайте ЦБ.
News.ru вчера в 09:11
Игры

СМИ: The Witcher 4 станет приквелом третьей части с Цири в главной роли

3DNews вчера в 11:27
Политика

Капитана авианосца США сняли с должности за письмо в СМИ о COVID-19

Исполняющий обязанности министра военно-морских сил США Томас Модли сообщил об освобождении от должности капитана авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье, письмо которого о вспышке коронавируса на борту попало в СМИ.
РИА Новости 18:11
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время телеобращения

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на ручных часах Владимира Путина во время его телевизионного обращения 2 апреля стрелки часов не соответствовали времени его выступления в эфире.
Московский Комсомолец 18:07
Общество

Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
РБК 09:32
Общество

Собянин рассказал о продлении ограничений из-за коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил действовавшие в столице ограничения из-за распространения коронавируса до 1 мая.
Мослента 13:06
Экономика

Аналитики оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса

Промышленное производство в России на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля сократилось в марте на 1,2% в годовом выражении.
РБК 17:01
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Здоровье

В петербургском роддоме коронавирус обнаружили у беременной

В Петербурге в роддоме № 16 коронавирус нового типа обнаружили у женщины на 28 неделе беременности, учреждение приостановило прием новых пациентов.
Znak.com 13:57
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Общество

Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в России

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев заявил, что COVID-19 может пойти на спад в России только после того, как в страну перестанут возвращаться туристы, а граница на въезд будет полностью закрыта, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:32
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия 15:23
Общество

Под Новгородом задержаны члены «Альянса врачей» за нарушение карантина

Полицейские в Новгородской области остановили машины профсоюза «Альянс врачей», везущие местным медикам средства личной защиты.
News.ru 08:16
Здоровье

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с пандемией COVID-19

Сегодня, 2 апреля, президент России выступил с обращением к гражданам.
Readovka.ru 11:21
Армия и оружие

Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:37
Общество

Оппозиционеры подали иск к Собянину о незаконности режима самоизоляции

Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович, помощник политика Дмитрия Гудкова Алексей Обухов и еще около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину о признании недействующим его указа от 29 марта о самоизоляции.
Коммерсантъ 12:48
Футбол

«Бавария» может отказаться от покупки Сане летом из-за кризиса

На 24-летнего немца претендовала «Бавария», которая уже год следит за игроком, однако осуществить переход не получится из-за кризиса, вызванным пандемией коронавируса, сообщает Manchester Evening News Сане хотел бы перейти в стан мюнхенцев и уже обсудил условия личного контракта с главой клуба.
Спорт-Экспресс 14:13
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