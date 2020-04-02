Коронавирус
РИА НовостиОпубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2. В работе, опубликованной в журнале EBioMedicine, ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.
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Вакцина от COVID-19: разработан эффективный кандидат для избавления от коронавируса
Экология Регионов12:40
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 23:07, Ашберн
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн — кинотеатрах
На 16 апреля 2020 года была запланирована премьера российского фантастического блокбастера «Спутник».
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Политика
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Общество
Инфекционист раскрыл «смысл» коронавируса
Накануне Никифоров дал прогноз по срокам завершения эпидемии коронавируса в России.
Армия и оружие
Минобороны России опубликовало документы об освобождении Братиславы
Происшествия
Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку
ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Общество
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Здоровье
Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии
Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
Экономика
Минфин России зарезервировал 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом
«В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей», — сказал Мишустин.
Экономика
Названы сферы, которые не пострадают из-за коронавируса
Ранее президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
Политика
Песков разъяснил организацию режима нерабочих дней в регионах
«Очевидно, что главам регионов на местах виднее, в какой именно степени следует реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», — приводит «РИА Новости» слова Пескова.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала поклонникам о состоянии матери
Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Здоровье
Евгений Куйвашев продолжил отвечать на вопросы о режиме изоляции
Евгений Куйвашев сегодня продолжил отвечать на вопросы уральцев, возникающие в условиях пандемии коронавируса.
Общество
Для пассажиров из Москвы продлили карантин на Сахалине
В Сахалинской области из-за угрозы распространения коронавируса прибывших 19 марта пассажиров из Москвы оставят на карантине дольше обычного.
Политика
Из интернета могут убрать данные о структуре ФСБ
Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
Армия и оружие
ВСУ более 20 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки
Общество
В Свердловской области ужесточили режим самоизоляции
Екатеринбург, 2 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ужесточил ограничения по борьбе с коронавирусом.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по дезинфекции жилых помещений
Роспотребнадзор рекомендует регулярно проводить дезинфекцию жилых помещений с помощью средств на основе спирта или хлора во время вспышки коронавирусной инфекции.
Общество
Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Общество
Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии
Врачи-вирусологов из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова показала свадебное фото, на котором ей 32 года
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото со своей свадьбы в 1979 году.
Авто
В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина»
Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.
Здоровье
Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу в эфире передачи «Жить Здорово!».
Здоровье
В Минздраве рассказали о семи новых заболевших коронавирусом пермяках
Информацию о семи новых заболевших коронавирусом пермяках рассказали в Минздраве Пермского края.
Религия
В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху
Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Наука
Китайские врачи открыли еще один способ лечения коронавируса
Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Онищенко назвал единственный способ лечения коронавируса.