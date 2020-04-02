Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиОпубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2. В работе, опубликованной в журнале EBioMedicine, ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.
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Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

РИА Новости16:00

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от COVID-19

News.ru16:14

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

ТАСС Наука 12:04

Вакцина от COVID-19: разработан эффективный кандидат для избавления от коронавируса

Экология Регионов12:40

Ученые США опубликовали первые результаты испытаний вакцины от COVID-19

Znak.com12:14

Получены первые результаты испытания вакцины от коронавируса

Lenta.ru13:19

Вакцину от COVID-19 впервые успешно испытали на мышах

Индикатор11:00
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Кино

Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн — кинотеатрах

На 16 апреля 2020 года была запланирована премьера российского фантастического блокбастера «Спутник».
SM News 05:21
Политика

Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM 10:07
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Ведомости 18:55
Общество

Инфекционист раскрыл «смысл» коронавируса

Накануне Никифоров дал прогноз по срокам завершения эпидемии коронавируса в России.
Известия 21:40
Армия и оружие

Минобороны России опубликовало документы об освобождении Братиславы

RT на русском 17:35
Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия 08:43
Общество

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции

Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Lenta.ru 18:43
Здоровье

Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии

Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
Москва 24 07:07
Экономика

Минфин России зарезервировал 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом

«В общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 трлн рублей», — сказал Мишустин.
Известия вчера в 10:54
Экономика

Названы сферы, которые не пострадают из-за коронавируса

Ранее президент Владимир Путин продлил режим нерабочих дней, введенный из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
РИА Новости 23:02
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера во время обращения к гражданам страны технической задержкой.
Известия 13:41
Политика

Песков разъяснил организацию режима нерабочих дней в регионах

«Очевидно, что главам регионов на местах виднее, в какой именно степени следует реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», — приводит «РИА Новости» слова Пескова.
Известия 13:19
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала поклонникам о состоянии матери

Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.
Слово и Дело 09:38
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Политика

Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности

Известия 19:20
Здоровье

Евгений Куйвашев продолжил отвечать на вопросы о режиме изоляции

Евгений Куйвашев сегодня продолжил отвечать на вопросы уральцев, возникающие в условиях пандемии коронавируса.
Телеканал ОТВ 11:40
Общество

Для пассажиров из Москвы продлили карантин на Сахалине

В Сахалинской области из-за угрозы распространения коронавируса прибывших 19 марта пассажиров из Москвы оставят на карантине дольше обычного.
EastRussia 20:56
Политика

Из интернета могут убрать данные о структуре ФСБ

Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.
РИА Новости 11:41
Армия и оружие

ВСУ более 20 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки

ИА Красная Весна 31 марта в 05:46
Общество

В Свердловской области ужесточили режим самоизоляции

Екатеринбург, 2 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ужесточил ограничения по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 10:23
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по дезинфекции жилых помещений

Роспотребнадзор рекомендует регулярно проводить дезинфекцию жилых помещений с помощью средств на основе спирта или хлора во время вспышки коронавирусной инфекции.
ТАСС 21:10
Происшествия

Застрявших в Новосибирске жителей Киргизии выгнали из аэропорта

Тайга.инфо 07:32
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия 15:23
Общество

Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии

Врачи-вирусологов из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Капитал страны 09:16
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова показала свадебное фото, на котором ей 32 года

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото со своей свадьбы в 1979 году.
РИА Новости 08:53
Авто

В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина»

Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.
CarsWeek.ru вчера в 12:19
Здоровье

Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу в эфире передачи «Жить Здорово!».
Lenta.ru 23:01
Здоровье

В Минздраве рассказали о семи новых заболевших коронавирусом пермяках

Информацию о семи новых заболевших коронавирусом пермяках рассказали в Минздраве Пермского края.
АиФ Пермь 09:23
Религия

В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху

Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Газета.Ru 14:55
Наука

Китайские врачи открыли еще один способ лечения коронавируса

Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Онищенко назвал единственный способ лечения коронавируса.
Live24 вчера в 01:27
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