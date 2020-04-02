Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2. В работе, опубликованной в журнале EBioMedicine, ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Политика Путин: режим нерабочих дней продлевается Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.

Общество Инфекционист раскрыл «смысл» коронавируса Накануне Никифоров дал прогноз по срокам завершения эпидемии коронавируса в России.

Политика Песков разъяснил организацию режима нерабочих дней в регионах «Очевидно, что главам регионов на местах виднее, в какой именно степени следует реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», — приводит «РИА Новости» слова Пескова.

Общество В Забайкалье запретили продажу алкоголя Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.

Общество Для пассажиров из Москвы продлили карантин на Сахалине В Сахалинской области из-за угрозы распространения коронавируса прибывших 19 марта пассажиров из Москвы оставят на карантине дольше обычного.

Политика Из интернета могут убрать данные о структуре ФСБ Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете, проект президентского указа об этом опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

Общество В Свердловской области ужесточили режим самоизоляции Екатеринбург, 2 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ужесточил ограничения по борьбе с коронавирусом.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по дезинфекции жилых помещений Роспотребнадзор рекомендует регулярно проводить дезинфекцию жилых помещений с помощью средств на основе спирта или хлора во время вспышки коронавирусной инфекции.

Общество Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.