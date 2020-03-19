Лаборатория новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" показала Лайфу изображения коронавируса (CoViD-19) под микроскопом. Снимки получены методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400.

с чего всё началось

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