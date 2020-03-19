Коронавирус

Газета.RuГазета.RuОпубликованы первые снимки коронавируса под микроскопом

Опубликованы первые снимки нового коронавируса SARS-CoV-2 под микроскопом, передает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать36
с чего всё началось

Лайф показывает, как выглядит тот самый коронавирус — эксклюзивные фото

Лаборатория новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" показала Лайфу изображения коронавируса (CoViD-19) под микроскопом. Снимки получены методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400.
Life.ru05:15

Подробнее о событии

В России сделали первые фото частиц коронавируса

RT на русском08:44

Российские ученые сделали снимок коронавируса под микроскопом

РБК08:35

Как выглядит коронавирус под микроскопом

URA.Ru05:44

Коронавирус показали под микроскопом

Lenta.ru06:38

«Вектор» показал, как коронавирус выглядит под микроскопом. Публикуем фото

НГС06:23

Врага надо знать в лицо: первые фото коронавируса под микроскопом

ТК Звезда06:46

Лайф показывает, как выглядит тот самый коронавирус — эксклюзивные фото

Life.ru05:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 09:33, Ашберн
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Piter.tv 08:55
Общество

Шереметьево закроет два терминала

Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
Rambler News Service 08:40
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199 человек

По состоянию на 19 марта в России насчитывается 199 выявленных носителей коронавирусной инфекции, из них 188 — граждане России, 11 — иностранцы.
РБК 09:01
Общество

Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в Россию

Все вернувшиеся из-за границы граждане обязаны провести две недели в изоляции в домашних условиях или в больнице.
Говорит Москва 06:47
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Культура

«КиноПоиск» покажет сериал о Ельцине и президентских выборах 1996 года

Проект расскажет о политических событиях и действующих лицах России середины 1990-х годов, о президентских выборах 1996 года, о Борисе Ельцине, его соратниках и политических противниках.
ТАСС 08:45
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 09:02
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.
Piter.tv 01:52
Политика

Эрдоган объявил о наступлении новой эпохи из-за коронавируса

Запад не готов к пандемии коронавируса, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 06:47
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Наука

В России расшифровали геном коронавируса

РИА Новости 07:17
Музыка

Little Big назвали правильной отмену «Евровидения»

REGNUM 01:14
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Общество

Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 14:26
Культура

Микки Рурк застрял в Латвии из-за коронавируса

Российская газета 08:35
Финансы

Банк России начинает продажу валюты из ФНБ

Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
REGNUM 06:12
Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели российского лётчика Романа Филипова

Ореанда-Новости вчера в 14:51
Здоровье

Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом

Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
Live24 вчера в 07:36
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17 марта в 07:08
Здоровье

Власти РФ могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

На сайте правительства РФ появилась информация о том, что ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением нового коронавируса в стране, могут быть усилены, если этого потребует ситуация.
RuNews24.ru 08:09
Экономика

Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Ведомости 05:41
Экономика

Средний и малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов

Сегодня объявлено о поддержке малого и среднего бизнеса — вводится отсрочка по уплате страховых взносов.
Вести.Ru 05:56
Общество

Мантуров сообщил об издержках ретейлеров из-за ажиотажного спроса

Российские продуктовые сети несут «огромные» издержки при создании запасов товаров из-за ажиотажного спроса на фоне новостей о распространении коронавируса, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».
РБК 08:25
Происшествия

Адвокат сообщил о возможной компенсации семье убитой Соколовым девушки

RT на русском 08:22
Здоровье

Первой заболевшей коронавирусом в Саратове стала женщина

Губернатор Саратовской области 19 марта выступил с официальным обращением в связи с первым зарегистрированным случаем заболевания коронавирусом в регионе.
Регион 64 09:22
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности из-за коронавируса

Компания подчеркивает, что с января 2020 года из-за общей ситуации угрозы распространения коронавируса, а в последние дни с резким ростом курса иностранной валюты путешествия в Азию стали значительно менее популярны, а правительства Индии, Бутана и Непала ввели запреты на въезд всех иностранных туристов.
Интерфакс 08:40
Политика

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.
Газета.Ru 05:44
Хоккей

«Если сравнить с прошлым годом, „Авангард“ по характеру стал слабее». Сушинский подвел итоги сезона и рассказал о будущем Хартли

Президент «Авангарда» Максим Сушинский подвел итоги сезона для омского клуба, а также поделился мнением о будущем главного тренера команды Боба Хартли.
Матч ТВ 07:36
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК 17 марта в 08:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное