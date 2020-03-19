Коронавирус
Газета.RuОпубликованы первые снимки коронавируса под микроскопом
Опубликованы первые снимки нового коронавируса SARS-CoV-2 под микроскопом, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Лаборатория новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" показала Лайфу изображения коронавируса (CoViD-19) под микроскопом. Снимки получены методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400.Life.ru05:15
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Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Общество
Шереметьево закроет два терминала
Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199 человек
По состоянию на 19 марта в России насчитывается 199 выявленных носителей коронавирусной инфекции, из них 188 — граждане России, 11 — иностранцы.
Общество
Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в Россию
Все вернувшиеся из-за границы граждане обязаны провести две недели в изоляции в домашних условиях или в больнице.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Культура
«КиноПоиск» покажет сериал о Ельцине и президентских выборах 1996 года
Проект расскажет о политических событиях и действующих лицах России середины 1990-х годов, о президентских выборах 1996 года, о Борисе Ельцине, его соратниках и политических противниках.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.
Политика
Эрдоган объявил о наступлении новой эпохи из-за коронавируса
Запад не готов к пандемии коронавируса, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Наука
В России расшифровали геном коронавируса
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Общество
Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Культура
Микки Рурк застрял в Латвии из-за коронавируса
Финансы
Банк России начинает продажу валюты из ФНБ
Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Армия и оружие
В Сирии нашли место гибели российского лётчика Романа Филипова
Здоровье
Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом
Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Власти РФ могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса
На сайте правительства РФ появилась информация о том, что ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением нового коронавируса в стране, могут быть усилены, если этого потребует ситуация.
Экономика
Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Экономика
Средний и малый бизнес получил отсрочку по уплате страховых взносов
Сегодня объявлено о поддержке малого и среднего бизнеса — вводится отсрочка по уплате страховых взносов.
Общество
Мантуров сообщил об издержках ретейлеров из-за ажиотажного спроса
Российские продуктовые сети несут «огромные» издержки при создании запасов товаров из-за ажиотажного спроса на фоне новостей о распространении коронавируса, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».
Происшествия
Адвокат сообщил о возможной компенсации семье убитой Соколовым девушки
Здоровье
Первой заболевшей коронавирусом в Саратове стала женщина
Губернатор Саратовской области 19 марта выступил с официальным обращением в связи с первым зарегистрированным случаем заболевания коронавирусом в регионе.
Экономика
Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности из-за коронавируса
Компания подчеркивает, что с января 2020 года из-за общей ситуации угрозы распространения коронавируса, а в последние дни с резким ростом курса иностранной валюты путешествия в Азию стали значительно менее популярны, а правительства Индии, Бутана и Непала ввели запреты на въезд всех иностранных туристов.
Политика
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.
Хоккей
«Если сравнить с прошлым годом, „Авангард“ по характеру стал слабее». Сушинский подвел итоги сезона и рассказал о будущем Хартли
Президент «Авангарда» Максим Сушинский подвел итоги сезона для омского клуба, а также поделился мнением о будущем главного тренера команды Боба Хартли.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.