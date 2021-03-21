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РИА Новости

Раскрыто содержание писем, в которых американцы извинялись за Байдена

После скандальных высказываний Байдена российское посольство в Вашингтоне заявило, что стало получать письма от американцев с извинениями. РИА Новости получило доступ к некоторым из них.В источнике
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Life.ru
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С чего всё началось

Раскрыто содержание писем, в которых американцы извинялись за Байдена

Многие американцы расценили слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине как постыдные и грубые и не хотели бы, чтобы россияне считали, что глава Белого дома говорил от имени всей нации, следует из полученных российским посольством в Вашингтоне писем, попавших в распоряжение РИА Новости.
РИА Новостивчера в 15:03

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Американцы в письмах дипмиссии РФ назвали грубыми и клеветническими слова Байдена о Путине

ТАССвчера в 16:54

Американцы извинились перед президентом РФ за слова Байдена. «Путин — один из лучших»

URA.Ruвчера в 16:15

Американцы назвали слова Байдена о Путине «постыдным неуважением»

Московский Комсомолецвчера в 15:36

Появились отрывки из писем с извинениями американцев за Байдена

Телеканал 360°вчера в 15:49

Американцы посчитали слова Байдена о Путине постыдными и грубыми

Lenta.ruвчера в 15:35

Стало известно содержание писем американцев в посольство России

Известиявчера в 15:33

Раскрыто содержание писем, в которых американцы извинялись за Байдена

РИА Новостивчера в 15:03
Интересное

В США заявили о готовности ударить бомбардировщиками B-1B и B-2 по России

Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и B-2 Spirit Военно-воздушных сил (ВВС) США в середине марта приняли участие в совместном тренировочном полете у берегов Исландии, Гренландии и Великобритании, где возможно появление российских военных кораблей и самолетов, сообщает The Drive.
Lenta.ru17:14

В Финляндии введут ограничения на передвижение из-за COVID-19

Правительство Финляндии готовит закон, согласно которому в отдельных регионах страны будет введено обязательное ношение медицинских масок и ограничение на передвижение из-за распространения коронавирусной инфекции.
Известиявчера в 14:37

В «Большом» увидели риски реновации

НПФ, возможно, вложился в активы компаний своей группы Актуарий Межрегионального негосударственного пенсионного фонда (МНПФ) "Большой" увидел "существенные риски" во вложении НПФ пенсионных средств в активы компаний, предположительно входящих с фондом в одну группу — ГК "Ренова".
Коммерсантъ18:08