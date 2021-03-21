После скандальных высказываний Байдена российское посольство в Вашингтоне заявило, что стало получать письма от американцев с извинениями. РИА Новости получило доступ к некоторым из них.

С чего всё началось Раскрыто содержание писем, в которых американцы извинялись за Байдена Многие американцы расценили слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине как постыдные и грубые и не хотели бы, чтобы россияне считали, что глава Белого дома говорил от имени всей нации, следует из полученных российским посольством в Вашингтоне писем, попавших в распоряжение РИА Новости. РИА Новости вчера в 15:03