Политика
Lenta.ruОпубликованы поручения Путина по борьбе с ВИЧ
Перечень был подписан Путиным еще 31 декабря 2019 года, но ранее не публиковался в открытых источниках. В документе указаны наиболее проблемные направления борьбы с ВИЧ. 1 декабря 2019-го Роспотребнадзор сообщил об 1,07 миллиона людей с ВИЧ, живущих в России.
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с чего всё началось
Документ Владимир Путин подписал еще 31 декабря 2019 года, однако он не публиковался в открытых источниках. Поручения указывают на наиболее проблемные направления борьбы с ВИЧ в РФ.Коммерсантъвчера в 17:11
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В перечне поручений Путина указаны наиболее проблемные направления борьбы с ВИЧ
Невские Новостивчера в 22:02
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