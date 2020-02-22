Политика

Lenta.ruLenta.ruОпубликованы поручения Путина по борьбе с ВИЧ

Перечень был подписан Путиным еще 31 декабря 2019 года, но ранее не публиковался в открытых источниках. В документе указаны наиболее проблемные направления борьбы с ВИЧ. 1 декабря 2019-го Роспотребнадзор сообщил об 1,07 миллиона людей с ВИЧ, живущих в России.
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с чего всё началось

ВИЧ-инициированные

Документ Владимир Путин подписал еще 31 декабря 2019 года, однако он не публиковался в открытых источниках. Поручения указывают на наиболее проблемные направления борьбы с ВИЧ в РФ.
Коммерсантъвчера в 17:11

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«Ъ» опубликовал перечень поручений Путина по борьбе с ВИЧ

Газета.Ruвчера в 23:45

Опубликован список поручений Путина по борьбе с ВИЧ

Gazeta.SPbвчера в 23:43

СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ

РБКвчера в 22:51

Опубликован перечень поручений Путина по борьбе с ВИЧ

АМИТЕЛвчера в 23:00

В перечне поручений Путина указаны наиболее проблемные направления борьбы с ВИЧ

Невские Новостивчера в 22:02

Опубликованы поручения Путина по борьбе с ВИЧ

Lenta.ruвчера в 20:10

ВИЧ-инициированные

Коммерсантъвчера в 17:11
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Футбол

Жота стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

Нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, об этом сообщается в официальном Twitter УЕФА.
Спорт-Экспресс вчера в 09:28
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как сын обгоняет его на лыжах

Макс не без гордости отметил, что ему уже сложно угнаться за сыном, а поклонники юмориста тут же забросали обсуждения восторженными комментариями и комплиментами.
Uznayvse.ru вчера в 05:06
Кино

Режиссер «Хостела» Элай Рот займется экранизацией игры Borderlands

Предполагается, что над проектом работает Lionsgate в тандеме с Arad Productions, а Элай Рот выступит в роли главного режиссера.
Актуальные Новости вчера в 12:13
Энергетика

Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал цену на российский газ, которую считает справедливой, — 90 долларов за тысячу кубометров.
Lenta.ru вчера в 10:04
Политика

Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы

Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины.
РИА Новости вчера в 15:20
Политика

Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

Мой Брянск вчера в 08:04
Хоккей

Панарин набрал больше 80 очков в третьем сезоне НХЛ подряд

Играя с «Каролиной Харрикейнз», форвард забил шайбу в ворота соперника и выполнил результативную передачу, таким образом, набрав два очка.
КМВ Новости вчера в 23:35
Общество

РЭО: риск срыва вывоза мусора есть в половине регионов Сибири

Риски прекращения оказания услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) из-за неправильных нормативов и плохой собираемости платы с населения существует в шести из десяти регионах Сибири, сообщил в пятницу замгендиректора "Российского экологического оператора" Сергей Королев.
РИА Новости вчера в 05:32
Гаджеты

В России открыли предзаказы на новые смартфоны Samsung Galaxy S20

Представители компании Samsung открыли официальные предзаказы на премиальный смартфон Galaxy S20.
Дни24 вчера в 11:24
Общество

Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону

Предполагается, что пользователи смогут получать цифровые кроны на электронный кошелек, платить за покупки, пополнять счет и снимать средства через мобильное приложение или носимые устройства, такие как «умные» часы.
РБК вчера в 22:08
Кино

Мартин Скорсезе написал письмо режиссеру «Паразитов»

Московский Комсомолец вчера в 21:06
Здоровье

Китай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса

В рекомендации комиссии отмечается, что эффективность используемых для лечения коронавирусной инфекции препаратов нужно дополнительно оценивать.
РБК 19 февраля в 15:04
Общество

В Испании по запросу США задержали россиянку

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Вести.Ru вчера в 09:18
Наука

«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом

В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
N+1 вчера в 07:00
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Новосибирском

Известия вчера в 13:27
Футбол

В ФК «Сочи» может перейти чемпион мира

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, защитник Адиль Рами может пополнить состав ФК «Сочи».
Спорт день за днем вчера в 12:30
Кино

Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма

Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.
Sibnet Новости 19 февраля в 23:39
Религия

Церковь отмечает Вселенскую родительскую субботу

Православные христиане отмечают Вселенскую (мясопустную) родительскую субботу — особый день поминовения усопших.
Православие и Мир вчера в 22:13
Космос

Европейский манипулятор ERA отправят на Байконур в конце марта

Рука-манипулятор ERA (European Robotic Arm) будет отправлена на Байконур в конце марта вместе с многофункциональным лабораторным модулем "Наука".
ТАСС вчера в 23:15
Армия и оружие

В Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе

По заявлению главы Минобороны Турции Хулуси Акара, республика не намерена вступать в столкновение с Россией в Идлибе и в ближайшее время продолжит переговоры с Россией относительно ситуации в сирийской провинции, сообщает телеканал CNN Turk.
Инфорос 20 февраля в 23:45
Общество

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости вчера в 14:22
Происшествия

В Сочи отстранили от работы учителя, ударившего школьника

Газета.Ru вчера в 09:31
Общество

Бывшую помощницу вице-премьера Алексееву обвиняют в получении взяток

Бывшая помощница зампреда правительства Анастасия Алексеева обвиняется в получении взяток в виде путевок на сумму 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
Мой Брянск 20 февраля в 11:31
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК вчера в 20:42
Общество

Суд в Берлине разрешил Tesla вырубить лес под строительство завода

Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против продолжения подготовительных работ на площадке для строительства будущего завода компании Tesla рядом с Берлином.
Телеканал RTVI 20 февраля в 18:52
Политика

Сергей Шнуров возглавит список Партии Роста на думских выборах

Давыдов.Индекс 20 февраля в 08:37
Шоу-бизнес

Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом

Американский актер, звезда трилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд впервые стал отцом. Об этом сообщило издание Daily Mail 19 февраля.
Известия 20 февраля в 05:09
Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

РИА Новости вчера в 03:18
Музыка

Путин поздравил с 75-летием певца Юрия Антонова

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова.
Известия 19 февраля в 03:20
Политика

В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском вчера в 12:50
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