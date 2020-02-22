Документ Владимир Путин подписал еще 31 декабря 2019 года, однако он не публиковался в открытых источниках. Поручения указывают на наиболее проблемные направления борьбы с ВИЧ в РФ.

с чего всё началось

Перечень был подписан Путиным еще 31 декабря 2019 года, но ранее не публиковался в открытых источниках. В документе указаны наиболее проблемные направления борьбы с ВИЧ. 1 декабря 2019-го Роспотребнадзор сообщил об 1,07 миллиона людей с ВИЧ, живущих в России.

Опубликованы поручения Путина по борьбе с ВИЧ

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