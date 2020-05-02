Армия и оружие
Вести.RuМинистерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции
Министерство обороны РФ публикует ранее засекреченные архивы о Берлинской операции — последней решающей битве Великой Отечественной войны. Это документы о боях и штурме Рейхстага, а также о помощи, которую советские войска оказывали мирному населению и пленным.
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Общество
Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни
Коммерсантъ вчера в 18:01
Происшествия
При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик
В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
Общество
Власти Москвы направят средства от штрафов на борьбу с коронавирусом
Все денежные средства, которые получены от штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, включая приобретение лекарств.
Известия 02:13
Происшествия
Грабитель ударил ножом россиянина ради пакета с продуктами
Неизвестный на востоке Москвы ударил мужчину и забрал у него пакет с продуктами.
Lenta.ru 02:17
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Здоровье
Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна
Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
Технологии
Microsoft выпустила предрелизную версию майского обновления Windows 10
Финальное обновление Windows 10 выйдет 12 мая, а выпущенная версия почти не отличается от готового продукта.
Актуальные Новости вчера в 13:51
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 30 апреля в 05:35
Общество
Ученые из Сингапура скорректировали дату окончания эпидемии в России
Кремль заявил, что рассчитать точное время окончания эпидемии в России невозможно.
РБК 03:30
Общество
Собянин назвал реальное количество заболевших коронавирусом в Москве
RT на русском 03:03
Общество
В Подмосковье решили ввести масочный режим
Губернатор Московской области ️Андрей Воробьёв подписал постановление, предусматривающее введение на территории Подмосковья масочного режима.
RT на русском вчера в 11:22
Общество
Еще 608 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Московские врачи вылечили от коронавируса уже 6 374 человека, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:13
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 02:18
Политика
Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ вчера в 14:45
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 04:42
Политика
Трамп предложил кандидатуру на должность посла на Украине
Президент США Дональд Трамп предложил на пост посла на Украине главу Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (США), генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона.
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество
Саратовский министр уволилась после скандала с закупкой масок
Министр Саратовской области – руководитель аппарата губернатора региона Олеся Горячева уволилась по собственному желанию после скандала с закупкой медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщила пресс-служба губернатора региона.
Rambler News Service 30 апреля в 13:31
Политика
Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой
RT на русском 02:48
Кино
Релиз «Джона Уика 4» перенесли на год
Главным переносом можно назвать «Джона Уика 4» — изначально релиз проекта был назначен на 21 мая 2021 года, однако теперь картина выйдет лишь 27 мая 2022 года.
Игромания.ру вчера в 17:42
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 05:42
Армия и оружие
Франция и Германия создадут «танк будущего» для Европы
Власти Германии и Франции подписали два соглашения, направленных на разработку новой основной наземной боевой системы — "европейского танка будущего" — которая заменит нынешние танки: немецкий основной танк Leopard 2 и французский основной танк Leclerc AMX-56.
Популярная механика вчера в 01:50
Космос
Сегодня рядом с Землей пролетит крупный астероид
В среду, 29 апреля, гигантский астероид 1998 OR2 приблизится к Земле на минимальное расстояние.
Gazeta.SPb 29 апреля в 09:40
Общество
Еще 36 человек заболели коронавирусом в Воронежской области
Число заболевших новым коронавирусом в Воронежской области за сутки увеличилось на 36 и достигло 529.
Коммерсантъ Воронеж вчера в 03:49
Транспорт
В Москве закроют еще 45 вестибюлей метро из-за низкой загрузки
Московский метрополитен закроет вестибюли еще 45 станций из-за низкой загрузки. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба столичного перевозчика.
Известия вчера в 19:11
Происшествия
В Узбекистане 56 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище
Ранее МЧС сообщало, что 1 мая в 5.55 (3.55 мск) в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, жертв нет.
РИА Новости 00:22
Политика
Министр Боснии и Герцеговины отказал российским специалистам во въезде
Сараево, 2 мая 2020, 07:17 — REGNUM Колонна российских военных специалистов, направляющаяся из Сербии в Боснию и Герцеговины для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, не была пропущена в страну решением министра безопасности Фахрудина Радончича, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM 01:02
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доля инфицированных в столице — 2%.
РБК 03:09
Общество
Defense One: в США отслеживают активность предприятий российского ВПК
Геопространственная аналитическая компания Orbital Insights, которая базируется в США, утверждает, что отслеживает активность на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса, пишет американское издание Defense One.
РИА Новости вчера в 22:13
Кино
Фото Сигурни Уивер со съемок нового «Аватара» появились в Сети
Продюсер сиквелов "Аватара" Джон Ландау опубликовал фото со съемок. На кадры попала голливудская актриса Сигурни Уивер.
Экономика сегодня 30 апреля в 11:28
Авто
Лучшие бюджетные кроссоверы за 2020 год названы
Александр Васильев является автомобильным экспертом. Он рассказал, на какие модели, стоимостью до 2 000 000 руб, стоит обратить внимание.
ToDay News Ufa 01:29