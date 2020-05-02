Министерство обороны РФ публикует ранее засекреченные архивы о Берлинской операции — последней решающей битве Великой Отечественной войны. Это документы о боях и штурме Рейхстага, а также о помощи, которую советские войска оказывали мирному населению и пленным.

Происшествия При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта. 41

Общество Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства. 74

Здоровье Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая. 2,3K

Политика Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI. 4,8K

Общество Еще 608 пациентов вылечились от коронавируса в Москве Московские врачи вылечили от коронавируса уже 6 374 человека, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 148

Экономика ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM. 142

Политика Трамп предложил кандидатуру на должность посла на Украине Президент США Дональд Трамп предложил на пост посла на Украине главу Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (США), генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона.

Общество Саратовский министр уволилась после скандала с закупкой масок Министр Саратовской области – руководитель аппарата губернатора региона Олеся Горячева уволилась по собственному желанию после скандала с закупкой медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщила пресс-служба губернатора региона. 2,7K

Кино Релиз «Джона Уика 4» перенесли на год Главным переносом можно назвать «Джона Уика 4» — изначально релиз проекта был назначен на 21 мая 2021 года, однако теперь картина выйдет лишь 27 мая 2022 года. 4

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации. 650

Армия и оружие Франция и Германия создадут «танк будущего» для Европы Власти Германии и Франции подписали два соглашения, направленных на разработку новой основной наземной боевой системы — "европейского танка будущего" — которая заменит нынешние танки: немецкий основной танк Leopard 2 и французский основной танк Leclerc AMX-56. 9

Происшествия В Узбекистане 56 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище Ранее МЧС сообщало, что 1 мая в 5.55 (3.55 мск) в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, жертв нет. 34

Политика Министр Боснии и Герцеговины отказал российским специалистам во въезде Сараево, 2 мая 2020, 07:17 — REGNUM Колонна российских военных специалистов, направляющаяся из Сербии в Боснию и Герцеговины для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, не была пропущена в страну решением министра безопасности Фахрудина Радончича, сообщает пресс-служба ведомства. 186

Здоровье Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 мая Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доля инфицированных в столице — 2%.

Общество Defense One: в США отслеживают активность предприятий российского ВПК Геопространственная аналитическая компания Orbital Insights, которая базируется в США, утверждает, что отслеживает активность на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса, пишет американское издание Defense One. 315