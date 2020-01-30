Космос

РИА НовостиРИА НовостиОпубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца. Об этом сообщается на сайте Национального научного фонда США.
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