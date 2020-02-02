Общество

РИА НовостиРИА НовостиОпубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом

Китайские медики показали снимки легких пациентки, которая заразилась коронавирусом 2019 nСоV. Изображения, опубликованные в журнале Radiology, были получены в результате компьютерной томографии 33-летней женщины, госпитализированной в китайском городе Ланьчжоу с температурой 39 градусов.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Ученые показали миру снимки пораженных коронавирусом легких

Московский Комсомолец08:06

Врачи показали, как коронавирус поражает лёгкие

Life.ruвчера в 20:59

Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом

РИА Новости05:35

«Матовое стекло»: опубликованы фото легких, пораженных коронавирусом

Российская газета04:00

Фото поражённых коронавирусом лёгких шокировали медиков

News.ru07:29

Поражение легких коронавирусом показали на рентгеновских снимках

РЕН ТВвчера в 19:33

Снимки легких женщины из КНР с коронавирусом показали серьезные изменения всего за три дня

ФАНвчера в 14:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:56, Ашберн

Как смертельный вирус поражает легкие. Снимки

Вести.UZ08:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:56, Ашберн
Футбол

Испанские болельщики оценили дебют Смолова за «Сельту»

Чемпионат вчера в 19:40
Происшествия

Задержание напавшего на росгвардейца боксера попало на видео

Задержание российского боксера Георгия Кушиташвили, напавшего на сотрудника Росгвардии, попало на видео.
Lenta.ru 02:55
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Футбол

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Чайкой» в товарищеском матче

РИА Новости 06:11
Политика

Эстония сочла границу с Россией «фальсификацией истории»

В 2005 году эстонско-российскую границу согласовали после 11 лет переговоров, в феврале 2014 года договор подписали главы МИД обеих стран, после чего он должен быть ратифицирован парламентами России и Эстонии.
Lenta.ru 08:34
Политика

В СПЧ сочли некорректным упоминать бога в Конституции

Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с инициативой включить упоминание о боге в Конституцию России.
Интерфакс 07:19
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Lenta.ru вчера в 02:59
Общество

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru 06:49
Армия и оружие

200 бронемашин и танков: турецкая техника пересекла границу с Сирией

Турецкая боевая техника вошла в Сирию. 200 танков и бронемашин пересекли границу арабского государства еще утром, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:20
Политика

В Кремле заявили, что визит Нетаньяху был согласован в течение суток

Как заявляет представитель Кремля, визит Нетаньяху был согласован в течение суток за три дня до его приезда.
РЕН ТВ 07:49
Происшествия

В кафе в Новосибирске обрушилась крыша

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.
РБК вчера в 17:20
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Известия 04:19
Здоровье

Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите

На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Красная весна 05:19
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости вчера в 21:35
Здоровье

Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Газета.Ru 07:13
Происшествия

Землетрясение произошло в Алтайском крае

Интерфакс 05:18
Энергетика

США предсказали «газовый армагеддон»

США предсказали «газовый армаегддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и спроса на топливо.
Известия 31 января в 07:19
Политика

Песков объяснил увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии его "абсолютно неприемлемым", некрасивым поведением на посту губернатора.
ТАСС 06:24
Культура

Шнуров высмеял Охлобыстина и новую партию Захара Прилепина

Piter.tv 08:16
Экономика

Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм

Центральный банк поддержал более 100 инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.
РБК 31 января в 08:57
Шоу-бизнес

Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
РЕН ТВ вчера в 12:40
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Теннис

Джокович выиграл Australian Open

Коммерсантъ 07:52
Общество

В двух районах Приморья ввели режим ЧС из-за китайского коронавируса

В двух муниципалитетах Приморского края, где были открыты специальные изоляционные пункты для граждан Китая с российским видом на жительство, ввели режим ЧС.
РБК 08:45
Общество

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
РИА Новости 03:39
Шоу-бизнес

Певица МакSим покидает сцену в связи с состоянием здоровья

Маргаритой Соколовой, продюсером певицы, заявлено, что у МакSим ухудшилось здоровье из-за травм, которые были получены в 2019 году в аварии.
Ореанда-Новости 04:56
Общество

В День сурка сурок Фил предсказал американцам раннюю весну

Сурок по кличке Фил, ежегодно предсказывающий в США время наступления весны, нагадал американцам скорое окончание зимы.
Московский Комсомолец 08:31
Хоккей

«Салават Юлаев» в серии буллитов проиграл «Адмиралу»

Овертайм победителя не выявил — итоговый счет по итогам серии буллитов 4:3 в пользу «Адмирала». «Салават Юлаев» остался на шестом месте.
News102.ru 04:37
Общество

За пределами Китая зафиксировали первую смерть от коронавируса

Как сообщает местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это также первая смерть от коронавируса за пределами Китая.
Реальное время 01:39
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное