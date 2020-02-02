Общество
РИА НовостиОпубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом
Китайские медики показали снимки легких пациентки, которая заразилась коронавирусом 2019 nСоV. Изображения, опубликованные в журнале Radiology, были получены в результате компьютерной томографии 33-летней женщины, госпитализированной в китайском городе Ланьчжоу с температурой 39 градусов.
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