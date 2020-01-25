Общество
Взгляд.руОпубликованы снимки пораженных коронавирусом легких
В Сети опубликованы снимки легких пациентки, зараженных коронавирусом. Кадры опубликовал журнал Radiology. На снимке медики заметили помутнения, которые создают «эффект матового стекла».
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с чего всё началось
Изображения, опубликованные в журнале Radiology, получены в результате компьютерной томографии 33-летней женщины, госпитализированной в китайском городе Ланьчжоу с температурой 39 градусов.РИА Новости05:35
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Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской рассказала, что мать ее душила
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина решила рассказать о том, как ее душила мать.
Шоу-бизнес
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Политика
Песков рассказал о трудоустройстве всех бывших членов Правительства РФ
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Владимир Путин во время встречи с бывшими членами Правительства РФ поблагодарил их за вклад в развитие страны.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Футбол
«Русский гений»: Ла Лига поздравила Карпина
Испанская Ла Лига поздравила с днём рождения главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. 2 февраля Карпину исполнился 51 год.
Футбол
Неймар получил карточку за неспортивное поведение в игре с «Монпелье»
Нападающий ПСЖ Неймар получил желтую карточку за издевательский финт против соперника в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Монпелье».
Общество
AP: в День сурка сурок Фил предсказал американцам раннюю весну
Сурок по кличке Фил из Пенсельвании, ежегодно предсказывающий в США время наступления весны, нагадал американцам скорое раннюю весну в 2020 году, передает Associated Press.
Происшествия
Неизвестный напал с ножом на прохожих в бельгийском городе Гент
Подозреваемый нейтрализован прибывшими на место ЧП полицейскими. Неизвестный напал с ножом на прохожих в бельгийском городе Гент.
Армия и оружие
В Ливии уничтожены переброшенные Турцией сирийские боевики
Согласно сообщениям Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с генералом Хаффтаром, в районе Триполи погиб 71 сирийский наемник, число раненых — 45-55 человек.
Футбол
Холанд принес «Боруссии» победу над «Унионом»
1 февраля в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч между командами «Боруссия» и «Унион» (Берлин) в рамках 20-го тура регулярного сезона высшего дивизиона Германии 2019/20.
Политика
Китай не ответил на предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом
Китай не ответил на предложение США о направлении помощи в борьбе с коронавирусом 2019-nCoV, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен, 2 февраля в интервью телекомпании CBS.
Политика
Саакашвили заявил, что Украина может распасться на пять частей
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украине нужна корректировка политической системы, иначе страна может распасться.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Армия и оружие
National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков» для США
Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
Политика
Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, заявила в воскресенье президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Футбол
«Тоттенхэм» в большинстве одержал победу над «Манчестер Сити»
Лондонский "Тоттенхэм" одержал победу над "Манчестер Сити" в матче 25-го тура чемпионата Англии.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Шоу-бизнес
Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем
Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
Общество
В Приморье в двух граничащих с Китаем районах ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введён в двух районах Приморского края, граничащих с Китаем. Об этом сообщают власти региона.
Общество
Сотрудник банка раскрыла способы выявления телефонных мошенников
«Важно знать, что сотрудник банка никогда и ни при каких обстоятельствах не попросит назвать номер или пин-код карты, CVV-код (это последние три цифры на обратной стороне банковской карты), пароль для входа в личный кабинет клиента или код из СМС-сообщений», — добавила Тузова.
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Футбол
Бывший защитник «Черноморца» Лев Майоров умер на 51-м году жизни
Сегодня, 1-го февраля на 51-ом году жизни скончался легендарный футболист "Черноморца" Лев Николаевич Майоров: Буквально вчера Лев Николаевич приходил на тренировку "Черноморца" на стадион "Строитель", расспрашивал у своих давних друзей Эдуарда Саркисова и Сергея Бурдина о жизни команды.
Шоу-бизнес
Меган Маркл станет ведущей реалити-шоу
Источник рассказал, что речь идет о шоу «I Do, Redo», где Маркл присоединится к своей лучшей подруге, стилисту свадьбы в Торонто Джессике Малруни.
Общество
Возле рухнувшего СКК прошел митинг
Согласованный митинг прошел на площади перед СКК в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает
Происшествия
В центре Петербурга нашли перевязанный электропроводом труп
Покойник был завернут в плед и простыню, перевязан электропроводом, на голову и ноги надеты полиэтиленовые пакеты.
Происшествия
В Москве погибли два человека после столкновения автомобиля с деревом
По данным агентства, в результате ДТП погибли два человека, еще один получил ранения.