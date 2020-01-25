Общество

Взгляд.руВзгляд.руОпубликованы снимки пораженных коронавирусом легких

В Сети опубликованы снимки легких пациентки, зараженных коронавирусом. Кадры опубликовал журнал Radiology. На снимке медики заметили помутнения, которые создают «эффект матового стекла».
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с чего всё началось
Изображения, опубликованные в журнале Radiology
, получены в результате компьютерной томографии 33-летней женщины, госпитализированной в китайском городе Ланьчжоу с температурой 39 градусов.
РИА Новости05:35

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Появились снимки легких, пораженных коронавирусом

Газета.Ru08:53

Ученые показали миру снимки пораженных коронавирусом легких

Московский Комсомолец08:06

«Матовое стекло»: опубликованы фото легких, пораженных коронавирусом

Российская газета04:00

Врачи показали снимки пораженных коронавирусом легких

Lenta.ru07:19

Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом

РИА Новости05:35

Китайские врачи опубликовали снимки пораженных коронавирусом легких

Известия08:06

Врачи показали, как коронавирус поражает лёгкие

Life.ruвчера в 20:59
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Как смертельный вирус поражает легкие. Снимки

Вести.UZ08:30
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Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики

Газета.Ru 10:27
Здоровье

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Газета.Ru 06:29
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Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Владимир Путин во время встречи с бывшими членами Правительства РФ поблагодарил их за вклад в развитие страны.
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Подозреваемый нейтрализован прибывшими на место ЧП полицейскими. Неизвестный напал с ножом на прохожих в бельгийском городе Гент.
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Согласно сообщениям Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с генералом Хаффтаром, в районе Триполи погиб 71 сирийский наемник, число раненых — 45-55 человек.
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Холанд принес «Боруссии» победу над «Унионом»

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«Тоттенхэм» в большинстве одержал победу над «Манчестер Сити»

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Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

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Шоу-бизнес

Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
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Общество

В Приморье в двух граничащих с Китаем районах ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введён в двух районах Приморского края, граничащих с Китаем. Об этом сообщают власти региона.
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Возле рухнувшего СКК прошел митинг

Согласованный митинг прошел на площади перед СКК в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".
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Происшествия

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В центре Петербурга нашли перевязанный электропроводом труп

Покойник был завернут в плед и простыню, перевязан электропроводом, на голову и ноги надеты полиэтиленовые пакеты.
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В Москве погибли два человека после столкновения автомобиля с деревом

По данным агентства, в результате ДТП погибли два человека, еще один получил ранения.
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Составлен рейтинг лучших песен о любви из получивших «Оскар» фильмов

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