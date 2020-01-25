с чего всё началось

В Сети опубликованы снимки легких пациентки, зараженных коронавирусом. Кадры опубликовал журнал Radiology. На снимке медики заметили помутнения, которые создают «эффект матового стекла».

Здоровье Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.

Политика Песков рассказал о трудоустройстве всех бывших членов Правительства РФ Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Владимир Путин во время встречи с бывшими членами Правительства РФ поблагодарил их за вклад в развитие страны.

Футбол «Русский гений»: Ла Лига поздравила Карпина Испанская Ла Лига поздравила с днём рождения главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. 2 февраля Карпину исполнился 51 год.

Футбол Холанд принес «Боруссии» победу над «Унионом» 1 февраля в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч между командами «Боруссия» и «Унион» (Берлин) в рамках 20-го тура регулярного сезона высшего дивизиона Германии 2019/20.

Политика Китай не ответил на предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом Китай не ответил на предложение США о направлении помощи в борьбе с коронавирусом 2019-nCoV, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен, 2 февраля в интервью телекомпании CBS.

Общество Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.

Общество Сотрудник банка раскрыла способы выявления телефонных мошенников «Важно знать, что сотрудник банка никогда и ни при каких обстоятельствах не попросит назвать номер или пин-код карты, CVV-код (это последние три цифры на обратной стороне банковской карты), пароль для входа в личный кабинет клиента или код из СМС-сообщений», — добавила Тузова.

Футбол Бывший защитник «Черноморца» Лев Майоров умер на 51-м году жизни Сегодня, 1-го февраля на 51-ом году жизни скончался легендарный футболист "Черноморца" Лев Николаевич Майоров: Буквально вчера Лев Николаевич приходил на тренировку "Черноморца" на стадион "Строитель", расспрашивал у своих давних друзей Эдуарда Саркисова и Сергея Бурдина о жизни команды.