Общество
РИА НовостиОпубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом
Китайские медики показали снимки легких пациентки, которая заразилась коронавирусом 2019-nСоV. Изображения, опубликованные в журнале Radiology, получены в результате компьютерной томографии 33-летней женщины, госпитализированной в китайском городе Ланьчжоу с температурой 39 градусов.
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В Лондоне вооруженный ножом мужчина напал на прохожих
На юге Лондона неизвестный, вооруженный ножом, напал на прохожих, несколько человек получили ножевые ранения, сообщает местная полиция в Twitter.
Политика
Лукашенко рассказал Помпео об особенностях белорусской диктатуры
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской не работала ни одного дня
Дочь Успенской бралась вести частные уроки по йоге, но и в этом не преуспела.
Общество
Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале
Дополнительный выходной появится в честь Дня защитника Отечества В России на День защитника Отечества в 2020 году россияне будут отдыхать три дня – с 22 по 24 февраля, – напомнили в пресс-службе Роструда.
Происшествия
Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики
Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.
Происшествия
Украинские полицейские нашли афганцев в рефрижераторе с яблоками
Сотрудники правоохранительных органов Украины обнаружили граждан Афганистана в рефрижераторе с яблоками, приехавшем из Румынии.
Здоровье
В Астраханской области опровергли фейк о карантине по коронавирусу
Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации губернатора, на 2 февраля 2020 года в Астраханской области нет ни одного случая заражения коронавирусом.
Общество
Возле рухнувшего СКК прошел митинг
Согласованный митинг прошел на площади перед СКК в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".
Политика
Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, заявила в воскресенье президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Киберспорт
Рейтинг игры Warcraft 3: Reforged на Metacritic опустился ниже 1.0
Общество
Прибывших из России китайцев не пустили в Израиль
Сотрудники Управления регистрации населения и миграции при МВД Израиля задержали в аэропорту в Тель-Авиве 35 граждан Китая, прибывших из Москвы.
Политика
Саакашвили спрогнозировал распад Украины на пять частей
Украинские элиты стремятся стать максимально независимыми от Киева, потому что при продолжении нынешней политики президента страны Владимира Зеленского Украина распадется на пять государств, заявил грузинский политик Михаил Саакашвили.
Здоровье
Поклонская назвала коронавирус заговором против Китая
Политика
Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США
США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Шоу-бизнес
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Общество
В Госдуме предложили вернуть привязку штрафов к МРОТ
Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил привязать сумму максимального штрафа к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) в связи с ужесточением штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Футбол
«Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»
Политика
В ДНР назвали Киеву условие проведения выборов в Донбассе
Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова назвала условие проведения местных выборов в Донбассе.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает
Происшествия
Сильный ветер повалил десятки деревьев в Калининграде
Сегодня, 2 февраля, ураганный ветер повалил десятки деревьев в Калининграде, из-за стихии сломались светофоры, упали дорожные знаки.
Политика
Песков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства
29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.
Футбол
«Краснодар» в контрольном матче обыграл шведский «Мальме»
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться зимой
Ведомство рекомендует зимой выбирать частое, дробное питание небольшими порциями, ежедневное употребление нескольких порций фруктов - свежие цитрусовые, яблоки или груши, а также советует разнообразить гарнир свежими замороженными или консервированными овощами.
Происшествия
В Москве погибли два человека после столкновения автомобиля с деревом
По данным агентства, в результате ДТП погибли два человека, еще один получил ранения.
Здоровье
Госпитализированная из-за коронавируса россиянка рассказала о лечении
Жительница Новосибирска, госпитализированная из-за подозрений на коронавирус, рассказала о своем лечении.
Шоу-бизнес
Памела Андерсон рассталась с мужем после 12 дней брака
Американская модель и актриса Памела Андерсон рассталась с пятым по счету супругом Джоном Питерсом после 12 дней официальных отношений.
Политика
Чиновница, подарившая блокадникам в Керчи батоны, уйдет в отставку
Глава Керчи, председатель Керченского городского совета Майя Хужина объяснила ситуацию с неоднозначными подарками живущим в городе блокадникам: ветеранам вручили не батоны, как писали СМИ, а собственноручно испеченные пироги.