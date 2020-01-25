Китайские медики показали снимки легких пациентки, которая заразилась коронавирусом 2019-nСоV. Изображения, опубликованные в журнале Radiology, получены в результате компьютерной томографии 33-летней женщины, госпитализированной в китайском городе Ланьчжоу с температурой 39 градусов.

Общество Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале Дополнительный выходной появится в честь Дня защитника Отечества В России на День защитника Отечества в 2020 году россияне будут отдыхать три дня – с 22 по 24 февраля, – напомнили в пресс-службе Роструда.

Происшествия Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.

Общество Прибывших из России китайцев не пустили в Израиль Сотрудники Управления регистрации населения и миграции при МВД Израиля задержали в аэропорту в Тель-Авиве 35 граждан Китая, прибывших из Москвы.

Политика Саакашвили спрогнозировал распад Украины на пять частей Украинские элиты стремятся стать максимально независимыми от Киева, потому что при продолжении нынешней политики президента страны Владимира Зеленского Украина распадется на пять государств, заявил грузинский политик Михаил Саакашвили.

Политика Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Общество В Госдуме предложили вернуть привязку штрафов к МРОТ Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил привязать сумму максимального штрафа к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) в связи с ужесточением штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Политика Песков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства 29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться зимой Ведомство рекомендует зимой выбирать частое, дробное питание небольшими порциями, ежедневное употребление нескольких порций фруктов - свежие цитрусовые, яблоки или груши, а также советует разнообразить гарнир свежими замороженными или консервированными овощами.