Футбол

NewInformNewInformОпубликованы составы корзин для жеребьевки Евро-2020

Россия уже точно сыграет с Бельгией и Данией. Сегодня, 20 ноября, завершились последние матчи отборочного этапа к финальной части Евро-2020. Теперь известны составы корзин для жеребьевки групповой стадии.
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Кто вышел на Евро-2020, расклады на жеребьёвке, инфографика

Чемпионат20 ноября в 01:00

УЕФА утвердил корзины для жеребьёвки Евро-2020: России точно сыграет с Бельгией и Данией

Sport.ru20 ноября в 09:14

УЕФА сформировала корзины для жеребьевки финальной стадии Евро-2020

Советский спорт20 ноября в 08:49

«Мним себя бразильцами Скандинавии, а тренер сделал нас Италией». Датчане о Евро и встрече с Россией

Sport24.ru20 ноября в 13:05

Все о группах и корзинах Евро-2020: у России – Бельгия, Дания и Уэльс или Финляндия

Sports.ru19 ноября в 17:57

Россия и Бельгия сыграют в одной группе на Евро-2020

Матч ТВ19 ноября в 16:46

Россия и Бельгия сыграют в одной группе на Евро-2020

Sportbox.RU19 ноября в 16:46
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 19:10, Ашберн
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Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
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Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
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«Роскосмос» сообщил о сближающемся с Землей неизвестном астероиде

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Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.
Известия 04:45
Армия и оружие

Российская армия завершила перевооружение на комплекс «Искандер»

Ракетные соединения Сухопутных войск России завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер», сообщает пресс-служба Минобороны России.
Rambler News Service вчера в 23:47
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Пострадавшая при перестрелке в Сухуме находится в тяжелом состоянии

РИА Новости 17:11
Экономика

«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей

Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
BFM.ru вчера в 08:13
Общество

Диетолог рассказала, кому нельзя есть квашеную капусту

Квашеная капуста считается полезным продуктом. Она является кладезем необходимых для организма веществ.
Российская газета 05:15
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
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Врач-кардиолог разъяснил, как влияют на работу сердца кофе и алкоголь

По словам кардиолога, мнение о вреде, который наносит кофе здоровью сердца, является всего лишь распространённым мифом, так же, как и мнение о пользе красного вина.
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Энергетика

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Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
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На Украине объявили в розыск подполковника СБУ по делу о госизмене

Государственное бюро расследований Украины объявило в розыск подполковника Службы безопасности страны (СБУ), подозреваемого в совершении государственной измены якобы в пользу России.
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Футбол

«Барселона» определилась с трансферными приоритетами на лето 2020 года

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Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона

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Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
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Смартфон iPhone 12 Pro может получить 6 Гб оперативной памяти

В Сети появились некоторые данные о новых смартфонах iPhone 12 Pro 2020 года. Предполагается, что аппарат получит 6 Гб оперативной памяти.
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Происшествия

Следствие просит арестовать замглавы Росалкогольрегулирования

Следственный комитет просит арестовать замруководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
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Международный арбитраж рассмотрит возражения о незаконности по иску «Приватбанка» к России

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Глава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну

Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet.
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Запуск ракеты Ariane 5 перенесли из-за неполадок

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Политика

CNN: Сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»

Хоровиц передал информацию о подделке документа сотрудником ФБР спецпрокурору Джону Дарему, который проверяет законность расследования дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США, сообщает CNN.
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Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ вчера в 14:21
Игры

Компания Valve опубликовала трейлер игры Half-Life: Alyx

Американская компания-разработчик компьютерных игр Valve опубликовала на популярном видеохостинге трейлер игры Half-Life: Alyx, ориентированной на пользователей VR-очков.
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Футбол

Приставы арестовали имущество «Анжи» из-за долгов

Производство было открыто из-за долгов клуба по налогам, превысивших 50 млн руб. Приставы наложили арест на автомобили и автобусы, принадлежащие "Анжи".
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Экс-ректора вуза в Коми арестовали по подозрению в коррупции

Бывший ректор Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) в Коми Николай Цхадая был заключен под стражу Сыктывкарским городским судом по подозрению в коррупции.
Газета.Ru 16:47
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