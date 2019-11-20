Футбол

NewInformNewInformОпубликованы составы корзин для жеребьевки Евро-2020

Россия уже точно сыграет с Бельгией и Данией. Сегодня, 20 ноября, завершились последние матчи отборочного этапа к финальной части Евро-2020. Теперь известны составы корзин для жеребьевки групповой стадии.
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УЕФА утвердил корзины для жеребьёвки Евро-2020: России точно сыграет с Бельгией и Данией

Sport.ru20 ноября в 09:14

Почему сборная России сыграет с Бельгией и Данией на групповом этапе Евро-2020

RT на русском20 ноября в 06:02

Россия попала во вторую корзину жеребьевки Евро-2020, Украина — в первую

Спорт-Экспресс20 ноября в 08:23

УЕФА утвердил корзины для жеребьевки Евро-2020: уже известны 2 из 3 соперников России по группе

Sport24.ru20 ноября в 08:12

Рейтинг Евро-2020 от Лукомского: Бельгия – лучшая, Италия выше Франции, а Россия – Украины

Sports.ru20 ноября в 03:31

Кто вышел на Евро-2020, расклады на жеребьёвке, инфографика

Чемпионат20 ноября в 01:00

Определены 20 из 24 участников Евро-2020

Матч ТВ19 ноября в 17:23
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 22:11, Ашберн
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Паромное сообщение между Крымом и Турцией пока не возобновлено

Крым опроверг информацию о возобновлении паромного сообщения между Крымом и Турцией.
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Названы новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

В Минздраве сообщили, что новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года.
7 канал Красноярск вчера в 21:59
Политика

Amazon подала в суд из-за контракта Microsoft на $10 млрд

Решение подать в суд Amazon приняла через неделю после того, как министр обороны США Марк Эспер заявил, что решение о передаче контракта Microsoft пересмотрено не будет.
РБК 20:38
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Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

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Газета.Ru 08:57
Политика

В Госдуме предложили отправить «посылочку из унитазов» для ВМС Украины

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7Дней.ру вчера в 05:00
Общество

«Роскосмос» сообщил о приближающемся к Земле неизвестном астероиде

РБК 14:26
Космос

Американский энтомолог нашел на фото с Марса насекомых и змей

Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США заявил, что обнаружил на фото, сделанных ровером Curiosity, следы обитателей, похожих на земных насекомых, а также рептилий.
Shraibikus News вчера в 05:56
Политика

У Трампа есть два месяца, чтобы остановить «Северный поток-2»

США могут отложить более чем на год ввод «Северного потока-2». 20 ноября об этом заявил сенатор-республиканец Тед Круз.
Свободная Пресса вчера в 05:46
Фигурное катание

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.
Известия 04:45
Политика

Глава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну

Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet.
Коммерсантъ 16:55
Политика

ФБК обжалует отказ суда принять его иск к Путину

Основанная политиком Алексеем Навальным организация ФБК преследуется начиная с сентября за инкриминируемое ей отмывание денег в размере 1 млрд рублей.
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Какие вопросы нужно задать перед заливкой моторного масла в машину

Car.ru 06:02
Происшествия

Главу подмосковного Чехова задержали по делу о мошенничестве

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Политика

ФСБ показала унитазы на украинских кораблях

Lenta.ru вчера в 04:04
Политика

Пушков прокомментировал поставки сжиженного газа США на Украину

Российский сенатор Алексей Пушков оценил начало поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину.
Газета.Ru 19:59
Общество

Непогода закрыла для полётов аэропорт Благовещенска

Непогода закрыла аэропорт Благовещенска для полётов.
REGNUM 21:51
Армия и оружие

Путин: подготовка новой госпрограммы вооружений начнётся в 2020 году

Подготовка новой государственной программы вооружений на период до 2033 года начнётся в 2020 году.
RT на русском 07:01
Космос

Впервые обнаружена галактика с тремя сверхмассивными черными дырами

До сих пор астрономы предполагали, что она образовалась в результате столкновения двух меньших галактик и поэтому содержит в своем ядре две черные дыры.
Машины и Механизмы вчера в 11:52
Общество

Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России

Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
REGNUM 20:13
Армия и оружие

Командование ВСУ сообщило о смерти офицера-артиллериста в Донбассе

Командование 15-го реактивного артиллерийского полка сообщило о смерти командира батареи старшего лейтенанта Шацкого.
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Музыка

Шнуров пропустил уральскую певицу в следующий этап шоу на «Первом канале»

Уральская певица из Качканара Ирина Чувакова прошла в следующий этап музыкального шоу «Голос».
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Спорт

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики временно отстранен

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) на время отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина из-за его вмешательства в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщила пресс-служба AIU.
Взгляд.ру вчера в 12:09
Кино

Тодд Филлипс получил разрешение на съемки сиквела «Джокера»

РЕН ТВ 20 ноября в 14:13
Происшествия

У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин

Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Коммерсантъ FM 13:38
Спорт

Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается в релизе, опубликованном на официальном сайте WADA.
РИА Новости 17:22
Политика

Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных

Никаких сбоев с индексацией денежного довольствия военнослужащих быть не должно, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета безопасности РФ.
РИА Новости 06:25
Здоровье

Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя

Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.
ФАН 11:08
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Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости 11:18
Происшествия

Два внедорожника столкнулись в Сахалинской области

REGNUM 22:05
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